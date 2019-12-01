مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

جوزيه مورينيو

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر في لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني زاهافي. وأوضحت أن "سبيشيال وان" غادر الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعدا لرفض أي عرض يقدمه ريال مدريد. وأكدت "ذا صن" أن ريال مدريد لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر في لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني زاهافي.



وأوضحت أن "سبيشيال وان" غادر الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعدا لرفض أي عرض يقدمه ريال مدريد.



وأكدت "ذا صن" أن ريال مدريد لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد مع مورينيو هذا الموسم، ولكن كانت هناك محاولات من بروسيا دورتموند وميلان وليون، بالإضافة إلى جوانجزو إيفرجراند الصيني، الذي عرض 40 مليون إسترليني سنويا خالية من الضرائب.



يذكر أن مورينيو سبق أن أشرف على تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وتوج مع الفريق الملكي بلقب وحيد في كل من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا إضافة إلى السوبر الإسباني.