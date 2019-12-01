رياضة

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم عقد اجتماع يوم 21 أكتوبر في لندن، وجمع بين مورينيو والوكيل بيني زاهافي. وأوضحت أن "سبيشيال وان" غادر الاجتماع مقتنعًا بأنه المرشح الرئيسي لتولي تدريب توتنهام، ولذا كان مستعدا لرفض أي عرض يقدمه ريال مدريد. وأكدت "ذا صن" أن ريال مدريد لم يكن النادي الوحيد الذي رغب في التعاقد
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عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
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بوجبا

سولسكاير: أتمنى مشاهدة بوجبا في 2019

علق النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، على تولي جوزيه مورينيو المهمة الفنية لتوتنهام، خلفًا للمدرب الأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك حسبما أفاد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليونايتد وشيفيلد يونايتد، المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ13 من "البريميرليج". وقال سولسكاير: "يمكنني البدء بالقول إنه من الجيد عودة مورينيو من جديد، فعودة مورينيو جيدة بالنسبة لكم (وسائل الإعلام) وربما بالنسبة لي أيضًا، وبالنسبة لماوريسيو (بوكيتينو)، فمن المحزن دائمًا أن يفقد زميل لك عمله قبل الكريسماس، وأتمنى له الأفضل".
ماوريسيو-بوكيتينو (1)

نجم بايرن ميونيخ يشيد بمدرب توتنهام السابق

أشاد نجم بايرن ميونيخ جوشوا كيميتش، بالإمكانيات التدريبية التي يتمتع بها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تمت إقالته من تدريب توتنهام أمس الثلاثاء، وفتحت إقالة بوكيتينو باب التكهنات حول إمكانية توليه تدريب بايرن، فى نهاية العام الحالي. وعن رأيه في ذلك، قال كيميتش خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية: "لا أدري ما إذا كان سيأتي إلينا"، وأضاف: "لقد أبلى بلاءً حسنًا مع توتنهام، على مدار السنوات الماضية، وكان لدى الفريق اتساق هائل في الفترة الأخيرة، وكانوا دائمًا في المقدمة، خاصة بعد وصولهم إلى نهائي دوري الأبطال".
مورينيو‎

توتنهام يعلن تعيين مورينيو خلفًا لبوكيتينو

أعلن نادي توتنهام رسميا عن التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لكل من تشيلسي ومانشستر يونايتد، خلفًا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات حتى عام 2023، ووصف الموقع الرسمي للسبيرز، المدرب البرتغالي بأحد أنجح المدربين في العالم بفضل تتويجه بـ25 لقبًا في مسيرته، إلى جانب حنكته التكتيكية. وقال دانييل ليفي، رئيس السبيرز: "جوزيه لديه خبرات كبيرة، وينجح في التأثير فى الفرق، وهو متميز بشكل رائع على المستوى الفني".
مورينيو‎

مورينيو يفضل تدريب توتنهام على ريال مدريد

يبدو أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لا يزال يتمسك بحلم العودة إلى التدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي، حيث يفضل العودة إلى البريميرليج عن تولي المهمة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني، وقالت صحيفة "صن"، إن مورينيو أخبر المقربين منه بأنه يثق تمامًا في أن مسؤولي الريال سيعرضون عليه المنصب، في حالة رحيل زين الدين زيدان، متوقعًا أن ذلك لا يعني قبوله المهمة، لأنه يرغب في تدريب توتنهام، ويأتي ذلك بعدما أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي.
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