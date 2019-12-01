حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص

عثمان ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.

ويخطط الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، لمنح فرصة المشاركة للثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز. يذكر أن فيلا سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولكن البارسا فضل عليه الغاني كيفين برينس بواتينج. وأكد فيلا في تصريحات سابقة أنه أجرى اتصالات مع برشلونة بالموسم الماضي، مشددًا