رياضة

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٤ ص
عثمان ديمبلي
عثمان ديمبلي
ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
ويخطط الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي، لمنح فرصة المشاركة للثنائي الشاب أنسو فاتي وكارليس بيريز. يذكر أن فيلا سبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في الموسم الماضي، ولكن البارسا فضل عليه الغاني كيفين برينس بواتينج. وأكد فيلا في تصريحات سابقة أنه أجرى اتصالات مع برشلونة بالموسم الماضي، مشددًا
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جوزيه مورينيو (10)

مورينيو رفض ملايين ريال مدريد لتدريب السبيرز

يبدو أن ريال مدريد أراد التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل توليه المهمة الفنية لتوتنهام هوتسبير، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض على جوزيه مورينيو تقاضي 12 مليون إسترليني، لعدم قيادة أي فريق هذا الموسم، وانتظار رحيل الفرنسي زين الدين زيدان من مقعد المدير الفني للفريق الملكي، وأراد مسؤولو ريال مدريد أن يكون مورينيو بديلًا جاهزًا يتم التعاقد معه على الفور في حالة إقالة زيدان.
يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
برشلونة-اتيلتكو-مدريد

قمة نارية بين برشلونة وأتلتيكو في الليجا اليوم

يحتضن ملعب واندا متروبوليتانو، اليوم الأحد، قمة مباريات الجولة رقم 15 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره برشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يوجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 164 مباراة سابقة، حقق خلالها العملاق الكتالوني الانتصار في 74 مباراة وخسر 50 مواجهة أخرى، وتعادل في 40 لقاءً، وسجل لاعبو البارسا في تلك المباريات 319 هدفًا، واستقبلت شباكهم 242 هدفًا.
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عثمان-ديمبلي (2)

برشلونة يعلن غياب ديمبلي عن الملاعب حتى العام المقبل

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن التفاصيل الكاملة، لإصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، عقب خروجه مبكرًا من مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات دور المجموعات دوري أبطال أوروبا. وأكد البلوجرانا أن ديمبلي سيغيب لمدة تقترب من عشرة أسابيع، بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن . وسقط ديمبلي مصابًا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر مباراة الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند، التي انتهت بفوز برشلونة على نظيره الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليغيب اللاعب صاحب الـ22 عامًا مجددًا بعدما شارك في 9 مواجهات فقط خلال الموسم الحالي.
برشلونة- بوروسيا دورتموند

برشلونة يحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في دوري الأبطال

حجز فريق برشلونة الإسباني مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الكتالوني في الخروج بفوز مهم أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، أمس الأربعاء، على ملعب كامب نو، بالجولة الخامسة من دور المجموعات، حيث تأهل البلوجرانا كمتصدر لمجموعته برصيد 11 نقطة، ويعد هذ الموسم الثالث عشر على التوالي الذي يتأهل فيه فريق برشلونة كمتصدر لمجموعته من دور المجموعات بدوري الأبطال. كما لم يفشل رفقاء ميسي في بلوغ دور الـ16 من البطولة القارية منذ موسم 2007-2008، كمتصدر لمجموعة.
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
برشلونة

برشلونة يصطدم بدورتموند في دوري أبطال أوروبا

تتواصل مساء اليوم الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويحتضن ملعب الأنفيلد واحدة من قمم اليوم في المجموعة الخامسة عندما يستقبل ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 9 نقاط، نظيره نابولي الإيطالي الوصيف برصيد 8 نقاط وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل جينك البلجيكي متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة، نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي الثالث برصيد 4 نقاط، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساء على ملعب لومينوس أرينا.
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