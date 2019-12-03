ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

يلتصق شعر الوجه بماسك القناع جيدًا، ويعمل على إزالته كليا دون الشعور بآلام، وبالتالي يبدو وجهك متوهجا ونضرا، فيوفر لك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تحتاجها
تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
العناية بالبشرة، والبحث عن منتجات جيدة لنوع البشرة الحساسة أو الجافة أو المختلطة، من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لتجنب المشكلات الجلدية، بجانب ذلك، العوامل البيئية والأتربة لها دور كبير في تلف البشرة، فأنت تبحث دائمًا عن منتج يعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها للتخلص من الجلد الميت،
العناية بالبشرة، والبحث عن منتجات جيدة لنوع البشرة الحساسة أو الجافة أو المختلطة، من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لتجنب المشكلات الجلدية، بجانب ذلك، العوامل البيئية والأتربة لها دور كبير في تلف البشرة، فأنت تبحث دائمًا عن منتج يعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها للتخلص من الجلد الميت، وخالٍ تمامًا من الآثار الجانبية.
في الوقت الحالي، حظي ماسك القناع بمختلف أنواعه -ماسك القناع بالفحم والماسك الذهبي- بمكانة كبيرة في عالم التجميل، لأنه متعدد الفوائد، ويجعل بشرتك منعشة، وما يلي بعض من الفوائد التي يقدمها لك بشكل موضح:
1- إزالة الجلد الميت والأتربة
البشرة النظيفة هي معيار الجلد الصحي، وبالتالي ماسك القناع يأتي في مقدمة المنتجات المتعلقة بالبشرة، عندما نتحدث عن عناية فائقة، حيث يعمل على إزالة الجلد الميت، والأتربة العالقة بالمسام، كل ما عليك فعله: وضع القليل منه على وجهك، وتركه حتى يجف تمامًا، وبعد ذلك انزعه برفق، وستجد كميات كبيرة من الأتربة والجلد الميت عالقة به، وبالتالي يمنحك بشرة نضرة في الحال، لذا يعتبر من المنتجات الفعالة والتي يمكنك استخدامها قبل الذهاب لمناسبة أو فرح، وستعطيك نتيجة فعالة.
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2- غني بمضادت الأكسدة
تعتبر مضادات الأكسدة بمنزلة حياة! وذلك لأنها تحمينا من جميع الأمراض، سواء كانت عضوية أو جلدية، كما تعمل على التخلص من الجذور الحرة، التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بحب الشباب والتصبغ والبقع الداكنة، والبشرة غير المستوية.
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3- يجعلك تبدو صغير السن
يعمل ماسك القناع على التقليل من حجم المسام، ويمنحك بشرة نضرة مشدودة، وبالتالي يجعلك تبدو صغير السن، ومع التطبيق المستمر، ستلاحظ أيضًا اختفاء خطوط الوجه والتجاعيد، وخاصةً إذا كان الماسك الخاص بك غنيا بفيتامين C، E، أو يتميز بخصائص مضادة للالتهابات.
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4- التخلص من البشرة اللامعة
تساعد ماسكات القناع في امتصاص الزيت الزائد من البشرة، مع تنظيف عميق للمسام، والتقليل من حجمها، وبالتالي يمنحك بشرة نضرة بشكل واضح، إضافة إلى ذلك، يعتبر أفضل من منظف الوجه أو الكريمات التي تستخدمها، لأنه لا يسبب جفاف البشرة، أو يقلل من معدلات الترطيب.
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5- نزع شعر الوجه
يلتصق شعر الوجه بماسك القناع جيدًا، ويعمل على إزالته كليا دون الشعور بآلام، وبالتالي يبدو وجهك متوهجا ونضرا.
ماسك القناع يوفر لك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تحتاجها، بدلا من شراء عدة منتجات، فأنت لديك منتج واحد متعدد الوظائف، كما تساعد الخصائص المضادة للالتهابات على إزالة الأوساخ والجلد الميت والرؤوس السوداء بسهولة مع تقليل التهاب الجلد والاحمرار، الناتج من التعرض للهواء المحمل بالأتربة والجراثيم والبكتيريا.
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