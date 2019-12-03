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ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

يلتصق شعر الوجه بماسك القناع جيدًا، ويعمل على إزالته كليا دون الشعور بآلام، وبالتالي يبدو وجهك متوهجا ونضرا، فيوفر لك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تحتاجها
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
ماسك القناع
ماسك القناع
تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".
العناية بالبشرة، والبحث عن منتجات جيدة لنوع البشرة الحساسة أو الجافة أو المختلطة، من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لتجنب المشكلات الجلدية، بجانب ذلك، العوامل البيئية والأتربة لها دور كبير في تلف البشرة، فأنت تبحث دائمًا عن منتج يعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها للتخلص من الجلد الميت،
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5 أخطاء تقومين بها تضر بشعرك في الشتاء

تعتبر العناية بالشعر من الأمور الضرورية التي توضع تحت خط التجميل، وخاصة أن الطرق والمنتجات أصبحت شائعة خلال العصر الحالي، كما أن النساء أصبحن اكثر حرصا ودراية بالمنتجات التي يجب استخدامها حسب نوع الشعر. ومن ضمن العناية التي يجب وضعها في الحسبان، هناك بعض الطرق التي تتبعينها قد تدمر شعرك مثل التعرض لأدوات مفرطة السخونة كالاسشوار والمكواة، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية، لذا عليك معرفة ما تقومين به ويساعد في تدمير شعرك في الشتاء، حسبما ذكرها موقع The Times of India.
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لإصلاح شعرك وتقويته.. استخدم الحنة بدلا من الصبغة

نحاول دائمًا البحث عن طرق لعلاج الشعر بأقل التكاليف، ولأننا نحب تجديد مظهرنا من وقت لآخر، خاصة بالصبغات، فيمكن استبدال الحنة بذلك، حيث تحتوي الصبغات على مواد كيميائية ضارة، تؤثر فى صحة الشعر، إضافة إلى أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات الترطيب، وتساقط الشعر، فأثبتت العديد من الدراسات أهمية الحنة لحماية الشعر، وإعطاء اللون الذي ترغب فيه. وبجانب ذلك، تساعد الحنة في إصلاح الشعر التالف، وتحسين صحة فروة الرأس، والتعزيز من نموه، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "style craze".
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موضة شتاء 2020.. القطيفة للسواريه والجوخ للكاجوال

بدأ الشتاء يعم في أرجاء العالم، وفي نفس التوقيت تتزين بيوت الأزياء العالمية، ويعمل جميع أفرادها، لخلق موضة جديدة تناسب هذا العام، حيث تحظى ملابس الشتاء دائمًا بمكانة كبيرة، وتتميز بالأناقة والرقي، ستشعر وكأن كل قطعة هي حكاية بمفردها، بجانب ذلك، عليك تجهيز بيت الأزياء الصغير الخاص بك "الدولاب"، ولا تنسَ تناسق الألوان، فمن المهم حقا جعل مظهرك متناغمًا، ولا مانع من خرق قواعد الموضة، وابتكار ما يناسب جسمك، وللتعرف على موضة شتاء 2020، قمنا بمناقشة بعض آراء مصممي الأزياء.
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