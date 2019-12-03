ماسك القناع.. متعدد الاستخدامات ويجعل البشرة نضرة

يلتصق شعر الوجه بماسك القناع جيدًا، ويعمل على إزالته كليا دون الشعور بآلام، وبالتالي يبدو وجهك متوهجا ونضرا، فيوفر لك العديد من الفوائد والاستخدامات التي تحتاجها

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

ماسك القناع

تعتبر الماسكات الطبيعية من الآليات الفعالة في علاج مشكلات البشرة، التي تتمثل في البثور السوداء والهالات السوداء، إضافة إلى حب الشباب، وغيرها من المشكلات الجلدية، فماسك الترمس وماء الورد يعمل بفاعلية كبيرة في منح البشرة النضارة والانتعاش التي تحتاجها، وماسك السكر والعسل يعتبر من أهم الاسكرابات المستخدمة لتقشير البشرة، وإزالة الجلد الميت، كما أن ماسك القناع له أهمية كبيرة، في تجديد البشرة التالفة، بعد التعرض المستمر لأشعة الشمس، نقلا عن "stylecraze".

العناية بالبشرة، والبحث عن منتجات جيدة لنوع البشرة الحساسة أو الجافة أو المختلطة، من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، لتجنب المشكلات الجلدية، بجانب ذلك، العوامل البيئية والأتربة لها دور كبير في تلف البشرة، فأنت تبحث دائمًا عن منتج يعمل على تنظيف البشرة بعمق، وتقشيرها للتخلص من الجلد الميت،