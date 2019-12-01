اليوم.. تخفيض أسعار الأرز والسكر على بطاقات التموين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص

السلع التموينية

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأحد، فى تخفيض 4 سلع للمواطنين على البطاقات التموينية، إذ سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة وسيتم صرف السكر بسعر 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت الطعام الخليط بـ17 جنيها بدلا من 19 جنيها وكيلو الأرز بـ8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ (واحد كيلو) فى عبوات ورقية، والمحدد بسعر 7.25 قرش.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون إستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية، حيث يكفى مخزون السكر لما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت