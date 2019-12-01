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اليوم.. تخفيض أسعار الأرز والسكر على بطاقات التموين

تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ ص
السلع التموينية
السلع التموينية
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الأحد، فى تخفيض 4 سلع للمواطنين على البطاقات التموينية، إذ سيحصل المواطن على المقررات التموينية بقيمة الدعم المخصص له بالبطاقة وسيتم صرف السكر بسعر 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وعبوة زيت الطعام الخليط بـ17 جنيها بدلا من 19 جنيها وكيلو الأرز بـ8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات وكيلو الدقيق المعبأ بلاستيك 6.50 جنيه، بدلا من 6.75 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ (واحد كيلو) فى عبوات ورقية، والمحدد بسعر 7.25 قرش.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أن تخفيض أسعار السلع على بطاقات التموين جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير السلع فى مختلف المحافظات، وكذلك تأمين مخزون إستراتيجى من السلع والمنتجات الأساسية، حيث يكفى مخزون السكر لما يقرب من 6.5 شهر، بجانب وجود كميات كبيرة من زيت
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وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
وزيرة هالة-السعيد-التخطيط فى-مؤتمر-الغرفة-الأمريكية (1)

التخطيط تشارك بجناح الحكومة خلال معرض Cairo ICT

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT، التى تنطلق اليوم وتستمر حتى 4 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار The Digital Experience، وهو يعد الحدث السنوى الأهم فى قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا. ويشارك بجناح الحكومة هذا العام عدة وزارات وجهات تستعرض الخدمات الرقمية الجديدة وجهود التحول الرقمى التى تبذلها الدولة بهدف تيسير الخدمات للمواطنين، وهي الخدمات التى تقدمها تلك الجهات بالتعاون مع وزارة التخطيط.
قطن

120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأحد 1 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، إذ بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.06 جنيه، ونحو 16.16 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية ليسجل نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
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