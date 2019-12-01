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السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واستمع السيسي لشرح من وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حول رؤية الدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور وخلافه.وتشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض
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طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، غدا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 40 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
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حجازي: نماذج امتحانات أولى ثانوي على موقع التعليم الأسبوع المقبل

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم نشر نماذج الامتحانات الاسترشادية لكل مادة دراسية للصف الأول الثانوي العام، على موقع وزارة التعليم الإلكتروني الرسمي وأيضا بنك المعرفة المصري الأسبوع القادم، وأشار في تصريح خاص، إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مع الموجهين العموم خلال أيام لمناقشة آليات وضع امتحان كل مادة وتحديد عدد الأسئلة، وفقا للمدة الزمنية المحددة لكل مادة امتحانية.
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السيسي (3)

16 محافظًا و23 نائبًا يؤدون اليمين الدستورية أمام السيسي

أدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وأبقت الحركة على أقدم 4 محافظين بعد الإبقاء على محافظي "جنوب سيناء، وبورسعيد، والوادي الجديد" في أماكنهم، ونقل اللواء عبد الحميد عبد العزيز الهجان من محافظة قنا إلى محافظة القليوبية. وتصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فقد تولى المنصب في عام 2012، ليصل إلى 7 سنوات متتالية محافظًا بعد التعديل الجديد، وذلك بعد رحيل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر عن منصبه فكان أول تعيين له محافظا لبورسعيد في 14 أبريل عام 2011 في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.
لقاء-الشيخ -محمد -بن- زايد -آل نهيان -مع -الرئيس -السيسي (1)

السيسي يوجه رسالة شكر للإمارات: ضيافة معهودة من أبناء زايد

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت يومين، إذ كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "سعدت اليوم بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والأخوة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، جزيل الشكر على حفاوة الاستقبال، والضيافة المعهودة دائما من أبناء زايد".. وعاد الرئيس إلى القاهرة اليوم، وشهدت الزيارة تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين البلدين، وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.
استقبال- السيسى-اليوم-بمطار-القاهرة- الشيخ محمد -بن زايد آل-نهيان-ولي-عهد-ابوظبى (3)

مصر والإمارات تؤسسان منصة استثمارية بـ20 مليار دولار

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن مصر والإمارات العربية المتحدة تؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، موضحا أن هذه الشراكة تهدف لتأسيس مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة أو صناديق متخصصة أو أدوات استثمارية، للاستثمار في عدة قطاعات أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة.
عمرو سليمان أستاذ اقتصاد بجامعة حلوان

أستاذ بجامعة حلوان: مصر أفضل ثالث اقتصاد في العالم

كشف الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن مصر خلال عام 2019 حققت أقل معدل للبطالة خلال 30 عام، وبها أقل نسبة تضخم، وأكبر احتياطي في تاريخ مصر، وأكبر انفاق استثماري في تاريخ مصر، معتبرًا أن عام 2019 هي سنة متميزة للاقتصاد المصري، حيث أنها تمثل نهاية المرحلة الأولى من برنامج الاصلاح الاقتصادي. وأضاف سليمان، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "قناة مصر الأولى"، أن الاقتصاد المصري خلال عام 2019 حقق أرقام قياسية في مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، لافتًا إلى أن مصر حققت أعلى معدل نمو خلال 10 سنوات، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم 5.6%.
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