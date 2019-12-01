السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٢ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واستمع السيسي لشرح من وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، حول رؤية الدولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وصولا إلى تطوير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات من تموين وتعليم وصحة ومرور وخلافه.وتشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بجناح الحكومة المصرية خلال فعاليات الدورة الـ23 من معرض