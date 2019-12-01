وزير ليبي: نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص

ليبيا - صورة أرشيفية

قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، إننا نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وأن ليبيا ملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، ونحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن بلاده تدعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة طرابلس، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع الحكومة نفسها.

وأضاف الحويج، في حوار له مع صحيفة "معاريف" العبرية، نشرته اليوم الأحد، أن ما يهم تركيا هو النفط والإرهاب وبيع السلاح، في حين أنه يجب توجيه الأنظار نحو التعليم والخوسية وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين الليبيين، مشيرا إلى أنه يرغب في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري،