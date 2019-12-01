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وزير ليبي: نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٧ ص
ليبيا - صورة أرشيفية
ليبيا - صورة أرشيفية
قال عبد الهادي الحويج وزير الخارجية الليبي، إننا نأمل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا ما تم حل القضية الفلسطينية، موضحا أن بلاده دولة عربية عضو في الجامعة العربية، وأن ليبيا ملتزمة بقراراتها وقرارات الأمم المتحدة، ونحن ندعم حقوق الشعوب وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن بلاده تدعم السلام الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وهو ما تقوم به بلاده، أيضا من محاربة الإرهاب الداخلي، مدينا أنشطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منطقة الشرق الأوسط، وبيع السلاح مع حكومة طرابلس، والاتفاقيات النفطية التي وقعتها حكومته مع الحكومة نفسها.
وأضاف الحويج، في حوار له مع صحيفة "معاريف" العبرية، نشرته اليوم الأحد، أن ما يهم تركيا هو النفط والإرهاب وبيع السلاح، في حين أنه يجب توجيه الأنظار نحو التعليم والخوسية وتحسين الأحوال الاجتماعية للمواطنين الليبيين، مشيرا إلى أنه يرغب في مشاركة الدول الأوروبية مؤتمر برلين، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري،
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استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل بالضفة الغربية، إذ قالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب وفتيين قرب بلدة بيت عوا، ما تسبب باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي الشلش مسالمة 18 عاما. بدورها، قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف بعد إصابته بالرصاص، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه. ويسيطر الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل ويقسمها قسمين: «ثلثا المدينة للمستوطنين اليهود، وثلثها للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان من أبسط حقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية».
علم فلسطين

فلسطين: مهد المسيح لا يستحق جدارًا للفصل ولا حواجز

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن مهد السيد المسيح لا يستحق جدارا للفصل، وأن الطريق إلى مهد السيد المسيح لا يجب أن تعيقها الحواجز، أن يأتوا ليروا كيف يزين الفلسطينيون معا، أشجارهم، ويواصلون رسالة الإخاء والمحبة، رسالة المواطنة الواحدة. جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال بإضاءة شجرة الميلاد المجيد اليوم السبت، في مدينة بيت لحم، بحضور محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وعدد من الوزراء والسفراء والقناصل والشخصيات الرسمية والاعتبارية.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق: تصدينا للمندسين.. واستقالة الحكومة تنهي الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، وقال في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها، وأن من واجب الدولة التصدي لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي.
لبنان

الخاسر الأكبر.. كيف تأثر السوريون بالأزمة اللبنانية؟

ألقت الأزمة اللبنانية بظلالها على سوريا التي تعتمد على جارتها لبنان بشكل أساسي منذ أن تفجرت الحرب السورية، نتيجة العقوبات والحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة والغرب على النظام السوري منذ أكثر من 8 أعوام. فقد أدت الانتفاضة اللبنانية التي اندلعت منذ أكتوبر الماضي، إلى إلحاق أضرار واضحة بالاقتصاد السوري، حيث خسر سعر صرف الليرة السورية في السوق منذ انطلاق الاحتجاجات في لبنان وحتى اليوم نحو 15% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ويرجع ذلك إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة اللبنانية بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد السوري نفسه.
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الكرملين

الكرملين: اتهامات أمريكا لنا بزعزعة الاستقرار في ليبيا زائفة

نفى المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف مساهمة بلاده في زعزعة الاستقرار في ليبيا من خلال نشر شركات أمنية عسكرية خاصة هناك، واصفًا اتهامات الخارجية الأمريكية في هذا الشأن بأنها أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة . وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن هناك تصريحات أمريكية تزعم أن بعض الشركات الأمنية العسكرية الروسية الخاصة تزعزع الاستقرار في ليبيا، وهنا يمكن القول بكل بساطة إن العديد من الدول ليس لها حق معنوي أصلًا في الحديث عن زعزعة الاستقرار الليبي، خاصة بعد أن دمروا هذه الدولة عمليًا عبر ممارساتهم المخالفات للقانون الدولي".
حفتر

وفد أمريكي رفيع المستوى يلتقي حفتر لبحث أزمة ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وفدا من كبار المسؤولين الأمريكيين اجتمع مع قائد الجيش الوطني الليبي الجنرال خليفة حفتر، أول من أمس الأحد، حيث ناقشوا الخطوات الرامية إلى وقف الأعمال القتالية والحل السياسي للصراع الليبي، موضحة أن الوفد ضم نائب مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس، والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والنائب الأول لمساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية في وزارة الطاقة الأمريكية ماثيو زايس.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (3)

نائب يطالب بمقاطعة إسرائيل اقتصاديا

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن العالم يتابع في صمت مريب ما اعتاد عليه المجتمع الدولي عندما يكون الجاني هي إسرائيل التي دأبت على ارتكاب المجازر ضد الشعب العربي الفلسطيني، مضيفا أن الانتهاكات التي قام بها الكيان المحتل العدواني الاستيطاني في حق العزل من أبناء غزة وفي ظل ارتفاع عدد الضحايا من الشيوخ والنساء والأطفال، هو تكرار لمشاهد من التاريخ لأنظمة استعمارية قمعية، وهو ما ترفضه كل القيم الإنسانية في كل زمان وفي أي مكان.
مستوطنات

فلسطين: موقف أمريكا من المستوطنات أكبر جرائم العصر

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترتكب خطأ تاريخيا من خلال اتباعها سياسة استعمارية بموقفها من القدس والمستوطنات، وهي تشكل بذلك أكبر جرائم العصر، الأمر الذي جعل قوى إقليمية تفقد دورها المهم في مجريات الأحداث، مضيفًا في تصريح اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن استمرار هذه الأخطاء سيؤدي إلى استمرار احتراق المنطقة بأسرها، وهذا الحريق جراء هذه السياسة الأمريكية الفاشلة في المجالات كافة لن ينجو منه أحد.
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