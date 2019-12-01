انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

جثة - صورة أرشيفية

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.

وأسفر الحادث عن مصرع: توماس شنودة عياد، 4 سنوات، مقيم بمركز القوصية التابع إداريا لمحافظة أسيوط، وسيدة مجهولة الاسم والعنوان تبلغ من العمر نحو 50 عاما، فيما أصيبل نوال ثابت إسحاق، 40 عاما، بكدمات شديدة وسحجات متفرقة بالجسم باليد والظهر، ومريم شفيق خليل، 55 عاما، بكسر بالساق اليسري واشتباه ما بعد الارتجاج،