إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

تحرير:محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

ميناء - صورة أرشيفية

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.

أشرف على التحقيقات المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني، إذ ورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق في القضية رقم 50 لسنة 2019، إذ تبين أن المتوفي يعمل تاجرا لمخلفات السفن البحرية ومسجل جنائيا، وكان على متن