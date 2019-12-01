جريمة

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

تحرير:محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
ميناء - صورة أرشيفية
ميناء - صورة أرشيفية
أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
أشرف على التحقيقات المستشار عزت أبو زيد مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني، إذ ورد للنيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن الواقعة محل التحقيق في القضية رقم 50 لسنة 2019، إذ تبين أن المتوفي يعمل تاجرا لمخلفات السفن البحرية ومسجل جنائيا، وكان على متن
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جثة

انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.
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«فض النهضة وأنصار بيت المقدس» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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تنفيذ 26 حكما وضبط 9 مشتبه فيهم بالهرم

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها تنسيقا مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام في الجيزة، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
حملات-المرور‎ (4)

تحرير 4720 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و720 مخالفة مرورية متنوعة.
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محكمة

إحالة 11 متهما كونوا تشكيلا عصابيا بالإسكندرية للمفتي

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى محمد نوارة، 11 متهما قاموا بجلب كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد عبر مركب صيد حاولوا تهريبها عبر مياه البحر الأبيض المتوسط، لفضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي النهائي؛ تمهيدًا لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم. بدأت أحداث الواقعة، عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية، بقيام مجموعة من الصيادين بجلب كميات كبيرة من مخدر «الحشيش»، وذلك في شهر مارس الماضى.
جثة

ومن الحب ما قتل.. انتحار شاب تزوجت حبيبته بالإسكندرية

"ومن الحب ما قتل".. مقولة تنطبق على طالب بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، والذى أقدم على الانتحار داخل منزله الكائن بعزبة الورداني بدائرة قسم شرطة المنتزه، شرق المدينة، وذلك بعد تناوله قرص حفظ الغلال أو ما يعرف بـ"الحبة القاتلة" للتخلص من حياته وفارق على إثرها الحياة مباشرة وفشلت محاولات إنقاذه، وتبين أنه أُصيب خلال الآونة الأخيرة بحالة اكتئاب شديدة وحالة نفسية سيئة بعد أن فقد حبيبته للأبد والتى تزوجت من غيره حيث أثبتت التحريات أن حبيبته نجلة عمه.
مباحث-مصنفات

الشرطة تداهم مقر شركة تبث 18 قناة مُخلة بالآداب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط القائمين عليها، لا سيما الجرائم المستحدثة والمتعلقة بالمحتوى الإعلامى وشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، إذ وردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، تفيد قيام صاحب شركة وشقيقه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بإدارة شركة للقنوات الفضائية، وإنشاء وبث 18 قناة متنوعة ومثلها مُخلة بالآداب، وسرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.
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إحباط محاولة تهريب 29 طن كبدة غير صالحة بالإسكندرية

تمكن ضباط ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 29 طن "كبدة " غير صالحة للاستهلاك، إلى داخل البلاد. أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام (إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة آتية من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسى بوزن 29 طنا تقريبًا)، وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاءت بقصد تهريبها إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
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