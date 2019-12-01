بوعزيزي جديد.. شاب يحرق نفسه في تونس

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

تونس - صورة أرشيفية

أطلقت الشرطة التونسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين الذين أغلقوا الطرق في بلدة جلمة جنوب البلاد، بعد وفاة شاب أحرق نفسه احتجاجا على الأوضاع المعيشية السيئة. وقال شهود عيان إن المتظاهرين أحرقوا إطارات السيارات، بعد ظهر أمس السبت، إثر دفن الشاب، قبل أن تتدخل الشرطة لإعادة فتح الطرق، مضيفين أن بعض سكان البلدة أصيبوا باختناق جراء القنابل المسيلة للدموع، كما أصيب عدد من أفراد الأمن أيضا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "روسيا اليوم".

وأضرم عبد الواحد الحبلاني، 25 عاما، النار في نفسه احتجاجا على الفقر وسوء الأحوال المعيشية، وتوفي في المستشفى أول من أمس الجمعة، في واقعة تعيد إلى الأذهان إضرام محمد البوعزيزي النار في نفسه عام 2010، الأمر الذي أشعل شرارة الثورة التونسية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.وكان الحبلاني يعمل