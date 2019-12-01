الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية
سعت الصين خلال الساعات القليلة الماضية، لإظهار صلابة موقفها الاقتصادي، سواء تجنب العثرات في التفاوضات مع واشنطن، أو الحصول على موقف أفضل في أزمة التعريفات الجمركية
تحرير:محمود نبيل
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الحرب التجارية
وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان.
وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
وبدت الصين مصرة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات جادة من جانبها إزاء الحرب التجارية، بما يضمن إنهاء حالة صراع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الاتجاهين.
وقالت الصحيفة الصينية التابعة للحزب الحاكم في الصين، إن بكين تصر على ضرورة إلغاء التعريفات الأمريكية كجزء من أي صفقة تجارية مع واشنطن.
ترامب
وبدت الصين مصرة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات جادة من جانبها إزاء الحرب التجارية، بما يضمن إنهاء حالة صراع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الاتجاهين.
وقالت الصحيفة الصينية التابعة للحزب الحاكم في الصين، إن بكين تصر على ضرورة إلغاء التعريفات الأمريكية كجزء من أي صفقة تجارية مع واشنطن.
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وفي تغريدة لا ترتبط بأي مقالة ذات صلة، استشهدت الصحيفة بمصادر لم تسمها، وقالت إن تعهد الولايات المتحدة بإلغاء موجة جديدة من التعريفات المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر الجاري، لا يمكن أن يكون بديلا للتراجع الكامل والنهائي عن فرض التعريفات.
وعَدَّ المراقبون الشروط الصينية بمنزلة رد لحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن واشنطن تواجه "معوقات أخيرة" من أجل التوصل لاتفاق يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية استمرت 16 شهرًا مع الصين.
وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إعراب الرئيس الصيني شي جين بينج عن رغبته في إبرام اتفاق تجاري، بالإضافة إلى حديث كبار المفاوضين التجاريين لكلا البلدين مرة أخرى، والاتفاق على مواصلة العمل بشأن القضايا المتبقية.
وقال خبراء التجارة والأشخاص المقربون من البيت الأبيض الشهر الماضي، إن توقيع اتفاقية المرحلة الأولى قد لا يتم حتى بداية العام الجديد، إذ تضغط الصين من أجل التراجع عن التعريفات على نطاق أوسع، وهو ما جاء عكس التوقعات التي أشارت إلى إمكانية الانتهاء من الاتفاقية بحلول ديسمبر.
وقال تشاك جراسلي، رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن بكين وجهت الدعوة إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، لإجراء محادثات شخصية في بكين.
وقال جراسلي إن لايتيزر ومنوشين كانا على استعداد للذهاب إذا رأيا "فرصة حقيقية للحصول على اتفاق نهائي"، مشيرًا إلى انتظار الولايات المتحدة تحركا معينا من جانب الصين لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء التعريفات الجمركية.
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وقال مصدر مطلع على المحادثات التجارية لصحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية، إن المسؤولين الأمريكيين يمكنهم السفر إلى الصين بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.
وفي محاولة لإظهار صلابة الموقف، قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج، في مقالة نشرت له، اليوم الأحد: "على بكين أن تحافظ على سياسة نقدية طبيعية لأطول فترة ممكنة؛ لأن النمو الاقتصادي لا يزال ضمن نطاق معقول، والتضخم معتدل بشكل عام".
وكتب محافظ بنك الشعب الصيني أن بكين لن تلجأ إلى التيسير الكمي حتى مع اقتراب السياسات النقدية للاقتصادات الكبرى في العالم من أسعار الفائدة الصفرية.
وأضاف: "يجب ألا نجعل الأموال التي يحتفظ بها الشعب الصيني لا قيمة لها، الحفاظ على أسعار الفائدة الإيجابية ومنحنى العائد التصاعدي يميل بشكل عام إلى الكيانات الاقتصادية، وتماشيًا مع ثقافة الادخار للشعب الصيني، ومن ثم تعود بالنفع على التنمية المستدامة".