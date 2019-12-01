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الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

سعت الصين خلال الساعات القليلة الماضية، لإظهار صلابة موقفها الاقتصادي، سواء تجنب العثرات في التفاوضات مع واشنطن، أو الحصول على موقف أفضل في أزمة التعريفات الجمركية
تحرير:محمود نبيل ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م
الحرب التجارية
الحرب التجارية
وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.
وبدت الصين مصرة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات جادة من جانبها إزاء الحرب التجارية، بما يضمن إنهاء حالة صراع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الاتجاهين. وقالت الصحيفة الصينية التابعة للحزب الحاكم في الصين، إن بكين تصر على ضرورة إلغاء التعريفات الأمريكية كجزء من أي صفقة تجارية مع واشنطن. ترامب
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الشرطة-البريطانية

بريطانيا تكشف هوية المشتبه به في حادث طعن جسر لندن

كشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في هجوم جسر لندن الذي أودى بحياة شخصين وإصابة 3 آخرين، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتم إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب. وأضافت شرطة متروبوليتان وفقا لقناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم السبت، أنه في فبراير عام 2012، أدين خان في جرائم إرهاب وتم إطلاق سراحه بشكل مشروط في ديسمبر عام 2018. يذكر أن الشرطة البريطانية قتلت أمس المهاجم الذي حاول طعن عدد من المارة بسكين عند جسر لندن الذي شهد هجوما دمويا نفذه إرهابيون قبل عامين.
رئيس بوليفيا إيفو موراليس

بوليفيا تعتزم مقاضاة موراليس أمام «الجنائية الدولية»

أعلن وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو أن الحكومة الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق إيفو موراليس لارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقال موريو في تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، "إن الحكومة ستتقدم بالدعوى في الأيام القليلة المقبلة"، مضيفا: "يتوجب على موراليس بسبب ما فعله أن يمثل أمام العدالة مع الذين شاركوا في الأحداث المأساوية التي عاشها البوليفيون".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-10

ارتفاع عدد ضحايا زلزال ألبانيا إلى 49 قتيلا و2000 مصاب

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال العنيف الذي ضرب ألبانيا مؤخرا وبلغت شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر، إلى 49 شخصا. وقالت وزيرة الصحة الألبانية "أوجيرتا ماناستيرليو" - في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة، إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت إلى نحو ألفي مصاب بعدما تم جمع معلومات من المستشفيات والمراكز الصحية الصغيرة والمنازل والمقيمين الآن في الخيام. وأضافت الشبكة أن المئات من التوابع الزلزالية ضربت ألبانيا عقب هذا الزلزال العنيف بلغت شدة 3 منها على الأقل خمس درجات على مقياس ريختر.
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الآلاف يتظاهرون في كولومبيا احتجاجا على تردي الأوضاع

تظاهر الآلاف في العاصمة الكولومبية بوجوتا اليوم الخميس، احتجاجا على خطط حكومة الرئيس إيفان دوكي الإصلاحية وتفشي الفساد وتردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن هذه التظاهرات تتزامن مع اضراب عام في البلاد، وذلك في ظل دخول التظاهرات المناهضة للحكومة يومها الثامن على التوالي. وتأتي التحركات في كولومبيا في مناخ متوتر في أمريكا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.
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الرئيس الامريكي دونالد ترامب

ترامب يصدم الصين: لم نتفق على رفع التعريفات الجمركية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن تكون بلاده قد اتفقت بعد مع الصين على إلغاء التعريفات الجمركية على الواردات الصينية كأحد بنود "اتفاق المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري الذي تسعى واشنطن وبكين للوصول إليه، تفاديا لحرب تجارية بين البلدين، وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال ترامب، إن الولايات المتحدة لم توافق بعد على إلغاء التعريفات، واشارت الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي يناقض ما أعلنته، أمس، وزارة التجارة الصينية.
انكماش-استثمارات-الصين-انتصار-لترامب-بالحرب-التجارية

اتفاق جديد بين واشنطن وبكين ينهي الحرب التجارية

ترى واشنطن أن الصين قامت ببناء صناعات عملاقة لتصنيع الصلب والألومنيوم والألواح الشمسية وغيرها من المنتجات التي أغرقت الأسواق العالمية بأسعار منخفضة، وطردت الشركات الأمريكية من المنافسة، وهو الأمر الذي دفع واشنطن للدخول في حرب تجارية مع بكين. وخلال المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، لا يزال من المبكر الحكم على مدى جهودها لإنهاء الصراع التجاري بين البلدين، وإن كانت هناك مؤشرات تؤكد رغبة الجانبين في التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف القائم بينهما.
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الصين تنقل صراعها التجاري مع ترامب لـ«الجيل السادس»

تعتزم الصين المضي قدمًا في أعمال البحث والتطوير لشبكات المحمول من الجيل السادس، وذلك بعد أن خرج الخامس إلى النور مؤخرًا، وهو ما يعني أن بكين تعتزم أيضًا الدخول في معارك جديدة ومختلفة لنشر التكنولوجيا الخاصة بها في الأسواق العالمية. وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا، إنها ستشكل مجموعتين عاملتين لتنفيذ المهمة، وستتألف مجموعة واحدة من الإدارات الحكومية ذات الصلة المسؤولة عن الترويج لكيفية إجراء البحوث والتطوير في شركة الجيل السادس، فيما سيتكون الفريق الآخر من 37 جامعة ومعهد بحث ومؤسسات.
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