الصين تكشف عن نهج تفاوضي جديد في الحرب التجارية

سعت الصين خلال الساعات القليلة الماضية، لإظهار صلابة موقفها الاقتصادي، سواء تجنب العثرات في التفاوضات مع واشنطن، أو الحصول على موقف أفضل في أزمة التعريفات الجمركية

تحرير:محمود نبيل ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

الحرب التجارية

وضعت الصين إطارًا جديدًا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب التجارية المشتعلة بين البلدين خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تسببت في خسائر فادحة لأكبر اقتصادين على مستوى العالم، الأمر الذي انعكس بقوة على أداء العديد من البلدان. وفي محاولتها لإعلان هذا الإطار التفاوضي الجديد، استغلت الصين وسائل الإعلام الموالية للحزب الشيوعي الحاكم، وعلى رأسها صحيفة جلوبال تايمز، لتكشف عن أول طلباتها الرئيسية في عملية المفاوضات الدائرة في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة.

وبدت الصين مصرة على اتخاذ الولايات المتحدة خطوات جادة من جانبها إزاء الحرب التجارية، بما يضمن إنهاء حالة صراع التعريفات الجمركية المفروضة على البضائع القادمة من الاتجاهين. وقالت الصحيفة الصينية التابعة للحزب الحاكم في الصين، إن بكين تصر على ضرورة إلغاء التعريفات الأمريكية كجزء من أي صفقة تجارية مع واشنطن. ترامب