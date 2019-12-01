صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

محمد صلاح

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.

وجاء الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني، بـ382 نقطة، بينما حل زميله نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ثالثا بـ179 نقطة. وأبرز التسريب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، سيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز،

وجاء الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني، بـ382 نقطة، بينما حل زميله نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ثالثا بـ179 نقطة.



وأبرز التسريب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، سيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، خامسًا بـ97 نقطة.



يذكر أن أكثر من تقرير إسباني سبق أن أكد فوز ميسي بالجائزة، وأنه تم إبلاغ البرغوث بالنتيجة من قبَل مسؤولي "فرانس فوتبول".



والكرواتي لوكا مودريتش هو آخر من توج بالجائزة، العام الماضي، بعد موسمه المذهل الذي شهد تتويجه مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ13 في تاريخه، إلى جانب قيادة كرواتيا لأفضل إنجاز في تاريخها بالوصول إلى نهائي كأس العالم الذي أقيم في روسيا.