رياضة

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
محمد صلاح
محمد صلاح
يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
وجاء الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول، في المركز الثاني، بـ382 نقطة، بينما حل زميله نجم المنتخب الوطني محمد صلاح ثالثا بـ179 نقطة. وأبرز التسريب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، سيحتل المركز الرابع في الجائزة المقدمة من "فرانس فوتبول" بـ133 نقطة، ويليه السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز،
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
محمد صلاح - ساديو ماني

ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.
عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
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الكرة الذهبية

موندو ديبورتيفو تبرز هوية المتوج بالكرة الذهبية

بدأت التكهنات تظهر بشأن هوية اللاعب الذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العام هذا العام، تلك الجائزة المقدمة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس، وأشارت إلى أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 نوفمبر الجاري، وهناك مؤشرات تؤكد أن ميسي هو الأقرب للجائزة، وبشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات، بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.
ميسى

مبابي: ميسي الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أشار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، إلى أحقية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج بالكرة الذهبية، كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وقال مبابي، خلال تصريحاته لصحيفة "فرانس فوتبول": "لن أتوج بالكرة الذهبية هذا العام، لا أستحقها، فهناك العديد من اللاعبين فعلوا أكثر، في مقدمتهم ميسي المرشح الأبرز، فقد كان أقوى على المستوى الفردي"، وأشار النجم الفرنسي، المتوج بكأس العالم 2018، إلى أن ماني وفان دايك، وكريستيانو رونالدو من المفضلين أيضا للفوز بالجائزة.
ديبالا

ديبالا يعلق على ميزة اللعب إلى جوار ميسي ورونالدو

أكد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، تمتعه بميزة اللعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف يوفنتوس، إضافة إلى اللعب إلى جوار ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني، حيث يمكنه التعلم منهما عن قرب، وقال ديبالا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا"، عن تعاقد يوفنتوس مع رونالدو: "أصدقائي اعتادوا أن يقولوا لي: تلعب مع اللاعب الأفضل في المنتخب (ميسي)، والآن تعاقدوا مع الأفضل أيضًا (رونالدو)، كنت أرد عليهم وأقول إنهم مخطئون، لقد كانت ميزة بالنسبة لي، حيث يمكنني دراستهما كل يوم، نحن نتحدث عن ظاهرتين، عن نوعين يتفوقان بخطوة أو خطوتين على البقية".
فان-دايك‎

كلوب: فان ديك الأحق بالكرة الذهبية

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أحقية تتويج المدافع فيرجيل فان ديك بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هذا العام، وذلك في ظل وجوده في قائمة الـ30 المرشحين للفوز بالجائزة هذا الموسم، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والكثير من زملائه في ليفربول، ومنهم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني والهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي روبرتو فيرمينو وحارس المرمى أليسون، وذلك بعد أن توج النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالجائزة العام الماضي.
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