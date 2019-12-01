عادل حامد: We Pay فرس الرهان القادم للمصرية للاتصالات

عادل حامد رئيس «المصرية للاتصالات»: We Pay فرس الرهان للشركة فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول حققنا إنجازا كبيرا بجذب 5% من عملاء سوق المحمول خلال عامين فقط

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

المهندس عادل حامد رئيس المصرية للاتصالات

تحول كبير وملحوظ فى الشهور الأخيرة فى الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، سواء فى قطاع المحمول عبر شركة We أو فى قطاع خدمات الثابت (تليفون وإنترنت)، إذ تتبنى الشركة رسالة أساسية تستهدف من خلالها إرضاء العميل وتلبية متطلباته التى كان يحصل عليها من شركات المحمول المنافسة، فبدأت الشركة فى تطوير خدماتها وضخ استثمارات ضخمة فى تحسين البنية التحتية حتى تظل متربعة على عرش سوق الاتصالات، وفى تلك الأيام ترعى شركة We معرض كايرو آى سى تى 2019 برسالة واضحة "قبل أى حد".

لذا التقينا المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة، حتى يطلعنا على أهداف الشركة خلال الفترة المقبلة. ما رسائل الشركة خلال معرض Cairo ICT 2019؟ نحاول استغلال مشاركتنا كراعٍ رسمى لمعرض Cairo ICT هذا العام لاستعراض كل الأنشطة التى تقوم بها الشركة داخل مصر، حيث نوجد من خلال جناحين رئيسيين، الأول هو