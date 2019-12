عادل حامد: We Pay فرس الرهان القادم للمصرية للاتصالات

عادل حامد رئيس «المصرية للاتصالات»: We Pay فرس الرهان للشركة فى خدمات تحويل الأموال عبر المحمول حققنا إنجازا كبيرا بجذب 5% من عملاء سوق المحمول خلال عامين فقط

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

تحول كبير وملحوظ فى الشهور الأخيرة فى الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، سواء فى قطاع المحمول عبر شركة We أو فى قطاع خدمات الثابت (تليفون وإنترنت)، إذ تتبنى الشركة رسالة أساسية تستهدف من خلالها إرضاء العميل وتلبية متطلباته التى كان يحصل عليها من شركات المحمول المنافسة، فبدأت الشركة فى تطوير خدماتها وضخ استثمارات ضخمة فى تحسين البنية التحتية حتى تظل متربعة على عرش سوق الاتصالات، وفى تلك الأيام ترعى شركة We معرض كايرو آى سى تى 2019 برسالة واضحة "قبل أى حد".

لذا التقينا المهندس عادل حامد، الرئيس التنفيذى للشركة، حتى يطلعنا على أهداف الشركة خلال الفترة المقبلة. ما رسائل الشركة خلال معرض Cairo ICT 2019؟ نحاول استغلال مشاركتنا كراعٍ رسمى لمعرض Cairo ICT هذا العام لاستعراض كل الأنشطة التى تقوم بها الشركة داخل مصر، حيث نوجد من خلال جناحين رئيسيين، الأول هو

ما رسائل الشركة خلال معرض Cairo ICT 2019؟



نحاول استغلال مشاركتنا كراعٍ رسمى لمعرض Cairo ICT هذا العام لاستعراض كل الأنشطة التى تقوم بها الشركة داخل مصر، حيث نوجد من خلال جناحين رئيسيين، الأول هو جناحنا المعتاد بقاعة مشغلى الاتصالات وسنقوم من خلاله باستعراض خدماتنا المقدمة للمواطن تحت شعار "قبل أى حد"، أما الجناح الآخر فيوجد فى قاعة المدن الذكية، والذى نستغله لعرض حلولنا وخدماتنا الخاصة بالمدن الذكية وميكنتها ودعمها بالبنية التحتية فائقة التطور.



وما الجديد داخل جناح المصرية للاتصالات؟



هذا العام تم تصميم الجناح ليكون أشبه بالرحلة، حيث نصطحب الزائر فى رحلة داخل جناحنا ليمر على كل الخدمات التى نقدمها؛ مثل خدمات الثابت والمحمول ومراكز البيانات وتطبيقات الحوسبة السحابية بصفتنا المشغل المتكامل الأول فى مصر، بجانب تقديم مجموعة من المسابقات والعروض الترويجية.



كيف تقوم الشركة المصرية للاتصالات بدعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى؟



مما لا شك فيه أن الشركة المصرية للاتصالات هى الذراع التقنية لمصر الرقمية، ومن خلال ذلك يمكن تشبيه دورنا بالهرم الرقمى، فأحد أضلاع الهرم هو تقديم خدمات البنية التحتية والاتصالات المتكاملة، بجانب محور تجميع حركة البيانات الإقليمية والعالمية، ناهيك بالمحاور الأخرى، ومنها تقديم خدمات الداتا سنترز، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وأيضا خدمات وتطبيقات الحوسبة السحابية.



فى إطار دور الشركة فى دعم البنية التحتية، هل انتهت خطة الشركة لإحلال وتجديد البنية التحتية للاتصالات فى مختلف أنحاء الجمهورية؟



انتهينا من تنفيذ أكثر من 90% من خطة تغيير الكابلات النحاسية واستبدال كابلات الفايبر بها، وتلك الخطة تكلفت نحو 3 مليارات دولار على مدار 5 سنوات كاملة، وفى العامين الأخيرين تم إنفاق نحو 18 مليار جنيه من أجل استكمال خطة تطوير البنية التحتية، ونأمل أن نستكمل الخطة بنجاح حتى نصل إلى مفهوم FTTH الذى يضمن وصول الفايبر إلى داخل منزل العميل حتى نضمن أقصى سرعات للإنترنت.



بالتأكيد لديك مجموعة من الخدمات التى تريد التركيز عليها خلال المعرض، فما أبرز تلك الخدمات؟



لدينا مجموعة متكاملة من الخدمات، ولكن الخدمة الأبرز الآن هى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، إذ أطلقنا قبل أيام قليلة محفظتنا المالية تحت اسم "WE Pay"، من خلال تطبيق إلكترونى يمكن تحميله عبر المحمول ليقوم المشترك بتحويل واستقبال الأموال عبر "الموبايل"، وخصصنا استثمارات كبيرة لتطوير وضمان انتشار تلك الخدمة، وستكون التوعية هى العنصر الأهم.



ما تقييمك لتقارير قياس جودة الخدمة التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات؟



قبل الحديث عن التقارير يجب الإشارة إلى أن الرخصة التى حصلنا عليها قبل 3 سنوات لتشغيل المحمول، لم تتضمن ترددات الجيلين الثانى والثالث، ومن ثم نعتمد على شبكة "اتصالات مصر"، أما الجيل الرابع فلدينا ترددات ونستغلها جيدا لتطوير خدمات الداتا الخاصة بنا، وبالنظر إلى تقارير جهاز تنظيم الاتصالات سنجد أن شبكة WE هى الأكثر تميزا فى خدمات الداتا، ونستطيع أن نقول إن "WE هى أفضل مقدم لخدمات الداتا فى غالبية المناطق بمصر".



بالتطرق إلى شبكة WE لخدمات المحمول المملوكة للمصرية للاتصالات، ما عدد عملاء الشركة حتى الآن؟ وما خطتكم لزيادة هذا الرقم؟



بدأنا تشغيل خدمات المحمول قبل عامين تقريبا، ونجحنا خلال تلك الفترة فى الحصول على حصة سوقية بقيمة 5%، وهو إنجاز تاريخى لم يستطع أى مشغل اتصالات آخر فى العالم الوصول إليه، ونركز على الباقات المتكاملة التى ستُسهم فى اجتذاب عملاء جدد لشبكة WE.



بعض عملاء التليفون الثابت لديهم شكاوى من انقطاع الخدمة، فكيف تستثمر الشركة فى مجال خدمة العملاء؟



نقوم بتحسين خدمة العملاء بشكل متواصل، وغالبية المشكلات يتم حلها فى زمن قياسى، ويجب مراعاة التحديات الكبيرة التى واجهتها الشركة خلال تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للبنية التحتية، ولكن نعِد عملاءنا بخدمة عملاء أفضل خلال الفترة المقبلة، أما عن انقطاع الخدمة عن العملاء الذين لم يسددوا المتأخرات المالية المستحقة عليهم، فلدينا عدة طرق للتعامل معهم؛ مثل منحهم فترة سداد تصل إلى شهر، بجانب إتاحة فرصة الدفع الإلكترونى للفواتير، وكذلك لدينا تسهيلات للسداد مثل التقسيط.