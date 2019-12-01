البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م

احتجاجات العراق - صورة أرشيفية

وافق البرلمان العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد بيان صادر عن الدائرة البرلمانية أن الجلسة الاستثنائية ستناقش أيضا الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.

من ناحية أخرى، قضت محكمة عراقية، اليوم، بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما بالقتل والاعتداء على المتظاهرين بمحافظة واسط التي مركزها مدينة الكوت. وذكرت مصادر عراقية أن محكمة جنايات الكوت، جنوب العاصمة بغداد، قضت بإعدام رائد في الشرطة شنقا، وسجن آخر برتبة مقدم 7 سنوات، بعد دعوى تقدم بها أهالي ضحايا سقطوا