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البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
احتجاجات العراق - صورة أرشيفية
وافق البرلمان العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد بيان صادر عن الدائرة البرلمانية أن الجلسة الاستثنائية ستناقش أيضا الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.
من ناحية أخرى، قضت محكمة عراقية، اليوم، بإعدام ضابط وسجن آخر بعد إدانتهما بالقتل والاعتداء على المتظاهرين بمحافظة واسط التي مركزها مدينة الكوت. وذكرت مصادر عراقية أن محكمة جنايات الكوت، جنوب العاصمة بغداد، قضت بإعدام رائد في الشرطة شنقا، وسجن آخر برتبة مقدم 7 سنوات، بعد دعوى تقدم بها أهالي ضحايا سقطوا
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احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
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احتجاجات العراق

إصابة 32 متظاهرًا بالقرب من القنصلية الإيرانية في العراق

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر عراقي، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، مضيفًا أن المحتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مؤكدًا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفقًا لروسيا اليوم.
احتجاجات العراق

العراق: متظاهرون يغلقون جسر الثورة في بابل

أغلق متظاهرون، اليوم الإثنين، جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل العراقية، فيما قالت مصادر إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي العراق، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة "خارجة عن القانون" في بغداد. واستدعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
احتجاجات العراق

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.
احتجاجات العراق

4 قتلى في بغداد بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع

قتل 4 متظاهرين وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق، ليلة اليوم الخميس، مع استخدام القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في مواجهة محتجين في بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية. وتهز احتجاجات انطلقت منذ الأول من أكتوبر، بغداد وبعض مدن جنوبي العراق، مطالبة بـ"اسقاط النظام" والقيام بإصلاحات واسعة، متهمة الطبقة السياسية بـ"الفساد" و"الفشل" في إدارة البلاد. وقتل أكثر من 330 شخصا، غالبيتهم متظاهرون، منذ بدء موجة الاحتجاجات.
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