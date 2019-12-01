القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.

وقال سعفان، في بيان له، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3