القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.
وقال سعفان، في بيان له، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3
وقال سعفان، في بيان له، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3 و5 سنوات"، والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يزيد السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.
وأضاف أنه يتم تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب باليد بمقر وزارة القوي العاملة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر) من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، طوال فترة قبول الطلبات، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا يزيد عن صفحة واحدة، وتاريخ الميلاد، والهاتف، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، وبطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، مشيرا إلى عدم قبول أية طلبات غير مستوفاة للشروط.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل الشركة، والتأمين على جميع المتدربين من الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، كما سيمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة.