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القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.
وقال سعفان، في بيان له، إن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه "بدل إقامة " للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ3
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الرئيس-السيسى

السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، غدا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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محمد-عمر-نائب-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: انتهى زمن الواسطة.. واختيار القيادات والندب بالكفاءة

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهدف من القرار الوزارى رقم 309 الصادر بشأن تنظيم اختيار القيادات والندب بالإدارات التعليمية، تأصيل إجراءات الوزارة فى أن تكون المدرسة وحدة ذات طابع خاص عام 2022، وهذا ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرار وإصلاح جذرى فىً المنظومة التعليمية كباقى دول العالم المتقدم تعليميًا، ولكى يحدث ذلك لا بد من إعادة هيكلة المدرسة والإدارة إداريا أولا وتأهيل القيادات التعليمية من خلال دورات متقدمة فىً علوم الادارة التعليمية.
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حركة تنقلات وترقيات محدودة بقطاع البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بحركة تنقلات وتكليفات رؤساء الشركات بقطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة. وشملت حركة التنقلات والترقيات، تعيين المهندس محمد السيد المليجي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول خليج السويس، والمهندس علي فاروق قنديل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمسة للبترول، والمهندس أحمد محمود الشريف رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحمرا أويل، والمهندس محمد السيد عبد الخالق رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة وادي السهل للبترول اعتبارا من 23 أبريل 2020.
طارق-الملا-وزير-البترول-02

«البترول» تحقق 14 كشفا جديدا في 3 أشهر من 2019- 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول عن أهم نتائج الأعمال التى تم تحقيقها في المجال، موضحا أن برامج عمل وخطط الوزارة وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أدت إلى الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز، لتساهم إيجابيا فى دعم وزيادة إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، واستعرض التقرير أهم وأبرز نتائج أعمال وزارة البترول والثروة المعدنية في هذه الأنشطة خلال تلك الفترة، إذ تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في منطقة الصحراء الغربية، بحد أدنى للاستثمارات نحو 4 ملايين دولار.
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لماذا تعجز إفريقيا عن التصنيع رغم وفرة المواد الخام؟

تعد إفريقيا أكثر مناطق العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تستحوذ على ما يقرب من 30% من الموارد المعدنية في العالم، كما تمتلك منطقة شمال إفريقيا مخزونا ضخما من البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب وجود معظم الخام النووي الإستراتيجي في الصحراء؛ مثل الكولتان والذهب والنحاس وغيرها. ورغم زخر القارة الإفريقية بالمواد الخام، فإن معظم دول القارة تعجز عن تحويل تلك المواد الخام إلى مواد تامة الصنع، وتقوم بتصديرها بأثمان بخسة لدول أوروبا التي تربح من ورائها الكثير بعد تحويلها إلى منتجات صناعية كاملة.
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