رياضة

ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م
صلاح وماني
صلاح وماني
يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس بين ليفربول وتوتنهام على ضم اللاعب الهولندي. يذكر أن ديباي سبق أن خاض تجربة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر يونايتد منذ صيف 2015 وحتى يناير 2017، عندما انتقل إلى الدوري الفرنسي لتمثيل ليون. وخاض ديباي
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بيراميدز - يانج أفريكانز 1

بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
محمد- صلاح‎

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
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ليفربول - برايتون

ليفربول يغرد في صدارة البريميرليج بالفوز على برايتون

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره برايتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فان ديك هدفي الريدز، وأحرز دانك هدف الضيوف، ليواصل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث، لكنه لعب مباراة أقل، وفي المقابل تجمد رصيد برايتون عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
صلاح - لوفرين

مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.
ليفربول - كريستال بالاس

ليفربول يغرد فى صدارة البريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا ثمينًا على نظيره كريستال بالاس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب «سيلهرست بارك»، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز، سجل ساديو ماني هدف التقدم للضيوف، وأدرك ويلفريد زاها هدف التعادل، وأحرز روبرتو فيرمينو هدف الفوز للريدز، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة محلقًا في صدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل تجمد رصيد بالاس عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر مؤقتًا.
ليفربول - مانشستر سيتي

ليفربول يقسو على مانشستر سيتي في آنفيلد

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد»، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل فابينيو هدف التقدم، وأضاف محمد صلاح ثاني الأهداف، وعزز ساديو ماني بهدف ثالث، وقلص بيرناردو سيلفا الفارق للسيتي، ليرفع الريدز رصيده إلى 34 نقطة ويظل في صدارة البريميرليج، وفي المقابل تجمد رصيد السيتي عند 25 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن ليستر سيتي الثاني.
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