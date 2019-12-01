ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥١ م

صلاح وماني

يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس بين ليفربول وتوتنهام على ضم اللاعب الهولندي. يذكر أن ديباي سبق أن خاض تجربة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر يونايتد منذ صيف 2015 وحتى يناير 2017، عندما انتقل إلى الدوري الفرنسي لتمثيل ليون. وخاض ديباي

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني، بسبب حالة التنافس بين ليفربول وتوتنهام على ضم اللاعب الهولندي.



يذكر أن ديباي سبق أن خاض تجربة غير ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة مانشستر يونايتد منذ صيف 2015 وحتى يناير 2017، عندما انتقل إلى الدوري الفرنسي لتمثيل ليون.



وخاض ديباي 14 مباراة بقميص ليون هذا الموسم في جميع المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل 11 هدفًا بواقع 7 أهداف في الدوري الفرنسي و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.



أما صلاح فشارك في 19 مباراة بجميع المسابقات مع ليفربول، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 5 أخرى.



وبدوره شارك ماني في 20 مباراة مع ليفربول في جميع المسابقات، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 5 أخرى.