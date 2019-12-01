ياسر شاكر: أورنج تعود لتحقيق الأرباح في 2020 بعد سنوات الخسائر

ياسر شاكر رئيس «أورنج مصر»: نستعرض حلولا تكنولوجية مبتكرة فى معرض Cairo ICT 2019 وانتظروا طفرة خلال العام المقبل.. واستثمارات ضخمة فى مجال المدفوعات عبر المحمول

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

أن ترأس شركة بحجم أورنج مصر، أول مشغل للمحمول فى السوق المصرية، ليس بالأمر السهل، لكن الأصعب من ذلك أن تقبل رئاسة الشركة فى ظروف صعبة، كانت تحقق فيها الشركة خسائر وتفقد حجم عملاء ليس بالقليل نتيجة أزمات متتالية، ثم تخرج الشركة من البورصة المصرية، إلا أن المهندس ياسر شاكر، رئيس الشركة، استقبل كل ذلك برغبة جامحة فى التحدى والتصميم على أن تعود أورنج أول شبكة محمول إلى سابق مجدها، فبدأ رحلة تطوير كبيرة ظهرت نتائجها فى تقارير قياس جودة المحمول التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شهريا.

ويخطط شاكر لأبعد من ذلك بأن تكون للشبكة البرتقالية الريادة فى مختلف المجالات، وأكد أن ما ستعرضه الشركة فى Cairo ICT 2019 سيكون نموذجا لرؤية الشركة فى الفترة المقبلة. لذا التقينا المهنس ياسر شاكر للاطلاع على بعض تفاصيل مشاركة أورنج مصر فى كايرو آى سى تى 2019. ما الرسالة الرئيسية من مشاركتكم فى معرض

ويخطط شاكر لأبعد من ذلك بأن تكون للشبكة البرتقالية الريادة فى مختلف المجالات، وأكد أن ما ستعرضه الشركة فى Cairo ICT 2019 سيكون نموذجا لرؤية الشركة فى الفترة المقبلة.

لذا التقينا المهنس ياسر شاكر للاطلاع على بعض تفاصيل مشاركة أورنج مصر فى كايرو آى سى تى 2019.

ما الرسالة الرئيسية من مشاركتكم فى معرض Cairo ICT؟



خلال الدورة الحالية لمعرض كايرو آى سى تى سيتم التركيز من جانبنا على استعراض خدماتنا الرقمية الجديدة، ودورنا فى خدمة الدولة لتحقيق خطتها للتحول الرقمى، بجانب الحلول التكنولوجية المخصصة للشركات أو الأفراد، وكالعادة سنحرص على تخصيص مساحة للترفيه داخل جناحنا فى المعرض؛ لأجل إتاحة الفرصة للزائرين لتجربة خدماتنا الجديدة بشكل متميز.



ماذا عن موقف شركة أورنج حاليا داخل سوق الاتصالات المصرية، خاصة الأوضاع المالية؟



شركة أورنج كانت وما زالت صاحبة الريادة داخل سوق الاتصالات المصرية، وموقفنا لم يتغير بشكل جذرى، ولكن الأسواق تشهد تغيرات اقتصادية أو غير اقتصادية، وهو ما نتعامل معه بشكل إستراتيجى متكامل، والنتيجة التى سنعلن عنها قريبا هى أن عام 2019 ستعود فيه شركة أورنج مجددا لتحقيق ربحية لأول مرة منذ عام 2011 تقريبا، وذلك يعود أيضا لقرار الشركة الأم بزيادة رأسمال أورنج مصر بقيمة 750 مليون يورو، وهو رقم ضخم فى هذا التوقيت.



ما عدد عملاء أورنج مصر الآن؟ وهل لديكم خطة لزيادة عدد العملاء خلال الفترة المقبلة؟



ما زلنا نحافظ على عملائنا البالغ عددهم 30 مليون مشترك تقريبا، على الرغم من المنافسة القوية داخل السوق ودخول مشغل جديد للمحمول وأيضا بعض القرارات التى فرضتها الحكومة بشأن حذف العملاء الذين يحملون خطوطا مجهولة البيانات، ولا نركز على زيادة عدد العملاء بقدر تركيزنا على زيادة تفاعل العملاء الحاليين، فالعميل الحالى يجب أن يحصل على كل الخدمات التى يحتاج إليها؛ ولذلك لا نتوقف كثيرا أمام أعداد المشتركين، فالأهم هو عدد الـ"Active Users"، ونفتخر بأن نحو 47% من عدد مشتركى أورنج يحصلون أيضا على خدمات الداتا بنشاط ملحوظ.





لكى تتمكن من تقديم كل الخدمات لعملاء الشركة فأنت بالتأكيد تحتاج إلى شبكة قوية، ماذا عن شبكة أورنج من حيث عدد المحطات ونسبة الأبراج الداعمة لتقنية الجيل الرابع؟



نمتلك حاليا أكثر من 7500 محطة محمول بمختلف أنحاء الجمهورية، منها أكثر من 70% تدعم تقنيات الجيل الرابع للاتصالات 4G، ونعمل دوما على تطوير تلك المحطات وصيانتها من أجل ضمان أفضل مستوى للتغطية، وأغلب تلك الشبكات تركز على 3G و4G وليس 2G الذى يتلاشى الاعتماد عليه تدريجيا.



هل ترى أن تقنية الجيل الخامس 5G ستكون ضرورية للسوق المصرية فى الوقت الراهن؟ وما مدى استعداد شبكة أورنج لاستقبال تقنيات الجيل الخامس؟



الجانب الأول هو أن تكنولوجيا الجيل الخامس 5G لم تنطلق عالميا حتى الآن، ومن ثم لم نرَ أى تطبيقات قائمة على الجيل الخامس حتى نحدد مدى ضرورة نقلها للسوق المصرية، أما الجانب الثانى فإن تقنيات الجيل الرابع 4G دخلت السوق المصرية منذ عامين فقط، وحتى الآن لم تنتشر التطبيقات المعتمدة على الجيل الرابع بشكل ملحوظ، فلا داعى للحديث عن ضرورة الجيل الخامس الآن، أما عن جاهزية أبراج أورنج لتقنيات الجيل الخامس فأؤكد أن غالبية الأبراج المملوكة لأورنج مجهزة بشكل كبير لاستقبال تقنيات الاتصالات الحديثة، ولكن بالتأكيد فى حالة دخول تقنية 5G مصر سنقوم بضخ استثمارات جديدة من أجل تحديث الأبراج وتطويرها تقنيا، مثلما فعلنا فى تقنيات الجيل الرابع، وكانت لنا الريادة فى هذا الأمر.



ماذا عن المخصصات المالية التى تم رصدها لتطوير شبكة أورنج؟



نخصص 4 مليارات جنيه خلال 2020 استثمارات مباشرة داخل مصر، 95% من تلك الاستثمارات سيتم توجيهها لصالح تطوير شبكة أورنج، بجانب مخصصات أخرى متعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، وجميعها تصب فى صالح تحسين جودة الخدمة.



بالحديث عن جودة خدمات الاتصالات، ما رأيك فى تقرير قياس جودة الخدمة الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات؟



قياس جودة الخدمة يمكن أن يتم بعدة طرق، ويمكن للمستخدم أن يقوم بذلك بنفسه من خلال بعض التطبيقات، ومنها تطبيق Ookla الشهير، ولكن فى الواقع نلاحظ مجهودات كبيرة من جانب جهاز تنظيم الاتصالات من أجل مساعدة الشركات فى تحسين جودة الخدمة، وتابعنا التقارير الأخيرة الخاصة بقياسات جودة الخدمة، والنتائج كانت جيدة بالنسبة لنا، إذ تم الإقرار بأن شركة أورنج هى رقم واحد من حيث خدمات الموبايل داتا "نقل البيانات".



أشعر من حديثك بفخر كبير فى ما يتعلق بصدارة أورنج لسوق خدمات نقل البيانات فى مصر، فما السبب فى ذلك؟ وماذا فعلت أورنج للوصول إلى تلك الصدارة؟



خدمات الداتا تمثل تقريبا 40% من إيرادات شركة أورنج بمصر، وبالفعل أشعر بفخر كبير كوننا فى صدارة شركات الاتصالات من حيث خدمات الداتا؛ لأن خدمات نقل البيانات هى المستقبل، لا المكالمات الصوتية، فأغلب المستخدمين الآن يعتمدون على الموبايل داتا ليس فقط من أجل التواصل والشات وإنما من أجل إنجاز أغلب أعمالهم اليومية، وأيضا فى الجانب الترفيهى. أعتقد أن المواطن يحتاج إلى إنترنت قوى أكثر من إجراء مكالمة بجودة عالية، وهذا لا يعنى أن جودة المكالمات الصوتية عندنا يتم تجاهلها، بل بالعكس نستثمر بقوة فى هذا الجزء، أما عن جهودنا من أجل الوصول للصدارة بفارق شاسع عن أقرب منافسينا، فهذا يعود إلى وقت كبير حينما قررنا الحصول على ترددات الجيل الرابع واختيار حيزات متميزة تساعدنا على تحقيق أقصى جودة ممكنة فى خدمات الداتا، واستثمارنا المتواصل فى هذا الأمر من خلال تطوير الشبكة.





كيف تسهم شركة أورنج فى دعم خطة الدولة نحو التحول الرقمى؟



التحول الرقمى يتطلب تكاتف مختلف قطاعات الدولة، سواء الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة أو حتى المواطن، ونحن كشركة خاصة علينا واجب كبير نسعى دوما لتحقيقه، فنحن نمتلك التطبيقات والحلول التقنية التى من خلالها يتمكن المواطن من الحصول على خدماته بشكل مميكن، ولعل ما نقدمه لمنظومة النقل الذكى خير دليل على ذلك، فالعميل يستطيع شراء تذكرة الأتوبيس وشحن رصيد اشتراكه من خلال تطبيق أورنج عبر المحمول، ونأمل فى تعميم تلك التجربة التى تمت مع شركة مواصلات مصر والهيئة العربية للتصنيع، ولكن يجب أن نشير إلى دور المواطن أيضا، فالمواطن إذا اقتنع بأهمية التحول الرقمى فهذا بالتأكيد سيوفر وقتا طويلا فى نشر مفهوم الدفع والتحصيل الإلكترونى وغيرهما من المصطلحات المتعلقة بالتحول الرقمى.



خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، لماذا لا تشهد هذه السوق منافسة قوية من جانبكم داخل مصر؟



خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بالفعل من أهم الخدمات التى يبحث عنها المواطن حاليا، وشركة أورنج بدأت فى نشر خدماتها المالية مؤخرا، وتحديدا منذ أشهر قليلة فقط؛ لذلك قد لا يشعر المستخدم بالمنافسة، ولكن خلال الفترة المقبلة سنقوم بعمل حملات ترويجية لتوعية المواطن وتعريفه بخدمات "أورنج كاش"، بجانب مجموعة ضخمة من العروض الترويجية لتشجيع عملائنا على تجربة تلك الخدمة، ودعنى أؤكد لك أن شركة أورنج هى شركة الاتصالات الوحيدة فى العالم التى تمتلك بنكًا قمنا بشرائه قبل عدة أعوام، وهو ما يؤكد أن لدينا خبرات كبيرة فى مجال تقديم تلك الخدمة، وحجم التعاملات المالية عبر خدمة أورنج كاش فى إفريقيا بلغ 40 مليار يورو.



كيف تستثمر أورنج فى مجال خدمة العملاء؟



نعكف دائما على الاستثمار بقوة من أجل تطوير قطاع خدمة العملاء، وتم التوصل بالفعل إلى خطة إستراتيجية متكاملة من أجل معالجة تلك المشكلات، الجزء الأول يتعلق بالميكنة، بحيث يتم تطوير الوسائل المميكنة التى يمكن من خلالها للعميل أن يحصل على خدماته؛ مثل سداد الفواتير والشحن وغيرهما من الخدمات التى يمكن أن نستغنى فيها عن العنصر البشرى، والجزء الثانى هو زيادة مراكز خدمة العملاء ومضاعفة أعداد الموظفين القادرين على حل مشكلات العملاء، وبالفعل كانت أورنج أول شركة تفتتح مركزا لخدمة العملاء فى أسيوط، يضم ما يقرب من 400 موظف تقريبا من أبناء الصعيد، ومن ثم نعتقد أن العام المقبل سيشهد تحسنًا كبيرا فى جودة خدمة العملاء وستتزايد نسبة رضا العملاء.



جهاز تنظيم الاتصالات لوّح مؤخرا بفرض عقوبات على شركات المحمول التى تتجاوز فى حق عملائها، فما تعليقك على هذه التصريحات؟



دعنى أؤكد لك أن سوق الاتصالات هى سوق مفتوحة، بمعنى أن الاختيارات فيها كثيرة ومتنوعة، العقاب الأكبر لنا كشركة هو أن يقوم العميل بإلغاء اشتراكه معنا لمجرد وجود مشكلة تثير غضبه، فأى غرامة يفرضها جهاز تنظيم الاتصالات لن تعود على العميل بفائدة، وعلى الرغم من الدور التعاونى الكبير الذى نلمسه من جانب جهاز تنظيم الاتصالات، فما زالت هناك بعض التحديات التى نتمنى أن نجد فيها مساندة حقيقية من جانبهم لنا كشركات تقدم خدمات الاتصالات فى مصر، أبرزها بناء المزيد من أبراج المحمول وتغطية بعض المناطق التى لا نمتلك القدرة على الوصول إليها.



مجلس النواب يناقش حاليا قانون حماية البيانات الشخصية، وترددت أقاويل بأن شركات المحمول معترضة على القانون، هل لديك توضيح أو نفى لهذا الاتهام؟



قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين المهمة التى نتوقع لها تأثيرا إيجابيا فى المواطن المصرى وفى الاقتصاد كذلك، ونحن نؤيد هذا القانون تماما، وشاركنا بالفعل فى المناقشات المتعلقة به، وكان لدينا بعض الملاحظات مثل باقى الشركات، ونتمنى تطبيق القانون على كل الجهات التى تتعامل مع المواطن وتحصل على بياناته، وأنفى تماما أى شائعات تتعلق برفضنا هذا القانون، بل نشجع دائما كل القوانين الداعمة للاقتصاد المصرى.



وماذا عن خطتكم لإطلاق خدمة التليفون الأرضى تجاريا للمواطنين؟



رخصة أورنج تتضمن حق تقديم خدمة التليفون الأرضى فى أى وقت، وبالفعل الخدمة متاحة لدينا لقطاع الشركات B2B، وما زلنا ندرس جدوى تقديمها للمواطنين؛ لأن الأمر يحتاج إلى بعض الضمانات التى نطمئن من خلالها لوجود جدوى اقتصادية.



قطاع المسؤولية المجتمعية داخل أورنج من أكثر القطاعات نشاطا داخل الشركة، ما الجهود التى تبذلها الشركة فى هذا المجال؟



بالفعل، شركة أورنج محظوظة للغاية بوجود فريق قوى لقيادة ملف المسؤولية المجتمعية، والدليل على ذلك أننا لا نركز على قطاع واحد فقط، بل نركز على قطاعات عديدة مؤثرة ومهمة؛ مثل التعليم والصحة والمرأة، وكذلك نركز على دعم المبتكرين من خلال رعاية مشروعاتهم الناشئة وتنظيم فعاليات متنوعة ومختلفة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات، ولا نبخل فى الإنفاق على هذا الملف؛ لأن له مردودا كبيرا للغاية، قد يكون مردودا غير مادى وإنما مردود مجتمعى نابع من إيماننا بأهمية دورنا فى دعم المواطن المصرى والوقوف بجانبه.



ما تقييمك لتجربة رعاية بطولتى الأمم الإفريقية للكبار والشباب اللتين أقيمتا فى مصر خلال العام الحالى؟



نفخر برعايتنا للأحداث الرياضية فى قارة إفريقيا، وجاءت استضافة مصر لبطولتى أمم إفريقيا للكبار والشباب بمنزلة اختبار حقيقى لنا لاستعراض قدرتنا على تقديم قيمة مضافة من تلك الرعاية، حيث قدمنا خدمات متنوعة لعملائنا خلال البطولتين، من خلال إتاحة الفرصة للجمهور المصرى لمؤازرة ومساندة منتخباتنا الوطنية، بجانب منطقة الـFan Zone التى قمنا من خلالها بتقديم العديد من الهدايا القيمة، وإتاحة الفرصة أيضا لغير القادرين، لحضور المباريات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فتلك الأحداث تكون مهمة للغاية وتعزز رسالتنا التى تستند على عميل أورنج، فهو محور اهتمامنا دائما.