ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

حشيش - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بموقف أتوبيسات محرم بك بالإسكندرية، التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط شخص بموقف أتوبيسات محرم بك بالإسكندرية بحوزته 750 جراما من مخدر الحشيش