عصام الصغير: نعرض أحدث الخدمات المقدمة للجمهور في CairoICT

عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: مكاتب البريد تشهد تطورا كبيرا.. والخدمات الجديدة تسهل حياة المواطن.. «البريد مول» خدمة مجانية لصالح الشركات الصغيرة

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

تطور كبير فى الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد التى لم تعد مقتصرة فقط على إرسال واستقبال الجوابات والحوالات المالية، وصرف المعاشات، ففى الفترة الأخيرة بدأنا نرى استخراج مستندات رسمية وسداد غرامات المرور والمخالفات، وما كانت لتتحقق الطفرة الأخيرة دون تغيير الرؤية وإيمان الموظف البريدى بما يقوم به من واجب لخدمة ملايين المصريين يوميا. يأتى ذلك بعد خطة مدروسة وضعها وأشرف عليها بكل تفاصيلها عصام الصغير، رئيس مجلس الإدارة الحالى، الذى التقيناه للوقوف على آخر مستجدات الهيئة وكيف تشارك فى معرض Cairo ICT 2019.

فى البداية، هل يمكنك إطلاعنا على ما وصلت إليه الهيئة من تطوير لمكاتب البريد؟ مكتب البريد الآن أصبح مكانا متكاملا للحصول على كل ما يحتاج إليه المواطن المصرى من خدمات، تم تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومن ثم يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات فى دقائق قليلة، وتم تزويد عدد أجهزة الكمبيوتر داخل الفروع وتحديث

فى البداية، هل يمكنك إطلاعنا على ما وصلت إليه الهيئة من تطوير لمكاتب البريد؟

مكتب البريد الآن أصبح مكانا متكاملا للحصول على كل ما يحتاج إليه المواطن المصرى من خدمات، تم تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومن ثم يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات فى دقائق قليلة، وتم تزويد عدد أجهزة الكمبيوتر داخل الفروع وتحديث السيستم بالكامل، بجانب تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل متميز.



وتم تركيب 354 ماكينة صراف آلى ATM تخدم عددا من مكاتب البريد، بالإضافة إلى تركيب 400 ماكينة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.



نريد الاطمئنان على الوضع المالى لهيئة البريد الآن؟



الهيئة نجحت فى تحقيق 1.8 مليار جنيه زيادة فى إيرادات السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى، إذ تم الوصول بإيرادات الهيئة إلى 27 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2018- 2019 مقارنةً بـ25.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.



وبلغ حجم أموال المودعين بالبريد 218 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحقيق الهيئة 1.5 مليون حوالة بريدية شهريا بقيمة مليار جنيه، بينما بلغ حجم الفائض بعد الاستثمار فى البنية التحتية وتطوير مراكز الخدمات البريدية 1.4 مليار جنيه.



أرقام ضخمة بالفعل، ولكن ما عوامل نجاح الهيئة فى تحقيق تلك الإيرادات؟



الخدمات المتنوعة التى تقدمها الهيئة أسهمت فى زيادة الإيرادات بنسبة كبيرة، إذ أسهم قطاع الخدمات بثلاثة مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى، مقارنة بـ2.2 مليار جنيه فى العام السابق له.



والخطة التى تنفذها الهيئة تستهدف تقديم كل الخدمات من داخل الفروع وبشكل مميكن، خاصة الخدمات الجماهيرية؛ مثل سداد المصروفات الجامعية وتجديد التراخيص وإصدار الوثائق وغيرها، وسوف يتم الإعلان قريبا عن المزيد من الخدمات.



قبل عدة أشهر تم الإعلان عن خطة لحصر أصول الهيئة، هل تم الانتهاء من ذلك؟



إجمالى أصول الهيئة بلغ 243 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها 18 مليار جنيه على الفترة المقابلة من العام الماضى، وتم الانتهاء حتى الآن من حصر 75% من أصول الهيئة، تمهيدا لطرح الحلول الأفضل لاستغلالها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تم البدء فى استغلال بعض الأصول؛ مثل تحويل مبنى الحركة فى الإسكندرية إلى استخدامات استثمارية.



وهنا يجب الإشارة إلى أن خطة حصر الأصول لا تستهدف فى الأساس التخلص منها أو بيعها، وإنما التعرف على أصول الهيئة والطرق المثلى لاستخدامها.



ماذا عن الخدمات التى تستعرضها الهيئة داخل جناحها بمعرض Cairo ICT 2019؟



نستهدف خلال مشاركتنا فى الدورة الحالية لمعرض Cairo ICT 2019 التركيز على الهوية الرقمية للمواطن، والتى لا تحتاج إلى ذهاب العميل إلى المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة، وكذلك نركز على الخدمات الإلكترونية والخدمات الذكية، فبدأنا بالفعل فى نشر أكشاك بريد متنقلة فى محطات البنزين بالتعاون مع إحدى الشركات، حيث تم إنشاء 3 أكشاك حتى الآن.





الهيئة بدأت فى مشروع الرقم البريدى، وبالفعل شاهدنا بعض ثمار هذا المشروع، نريد الاطلاع على الخطة الزمنية والموعد المحدد للانتهاء من المشروع بالكامل؟



هذا المشروع العملاق يتضمن عدة خطوات متتالية، حتى الآن تم الانتهاء من التقسيم ووضع الخرائط التى تغطى الجمهورية بالكامل، وبدأنا بالفعل فى تنفيذ مشروع الكود البريدى تجريبيا فى منطقة "التجمع الأول"، وسوف يتم تعميم المشروع على باقى المحافظات تدريجيا خلال الفترة المقبلة، إذ قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء؛ بهدف إنشاء إطار تنظيمى للتعاون بين الجهتين فى مشروع الرقم البريدى الجديد.



منصة "البريد مول" لم تشهد النور حتى الآن، هل هناك أسباب تقنية وراء هذا التأخير؟



لا يوجد تأخير؛ لأننا نعمل يوميا على تطوير المنصة حتى تخرج للنور بشكل مشرف، وبالفعل سيتم إطلاقها خلال معرض Cairo ICT، ويجب الإشارة إلى أن منصة "البريد مول" هى منصة متخصصة فى التجارة الإلكترونية لتسويق وبيع منتجات الشركات الصغيرة والناشئة المصرية، ولن يتم تحميل العارضين بخدمة "البريد مول" أى عمولة، وسوف يقوم البريد بتحصيل قيمة المنتجات المبيعة لصالح العارضين، وفقا لاتفاقية تم توقيعها مع غرفة صناعة الحرف اليدوية، بغرض بيع هذه المنتجات عبر المنصة، لمساعدة أصحاب الحرف على تحقيق عائد مادى ومساعدتهم على النمو، وبموجب الاتفاق سيصور البريد ويعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية على منصة "البريد مول" للتجارة الإلكترونية وبيعها سواء داخل مصر أو خارجها، وتوصيلها وتحصيل قيمة المنتج وإيداعه فى حساب توفير للعارض.



ماذا عن كارت "إيزى باي" الذى تصدره الهيئة ومدى نجاحه حتى الآن؟



كارت "إيزى باي" تم إطلاقه بالفعل منذ عدة شهور، وحقق نجاحا كبيرا لم نكن نتوقعه، حيث وصل عدد مستخدمى الكارت إلى 2.5 مليون مستخدم منذ إطلاقه فى العام الماضى، وأغلبهم من فئة الشباب.



وهذا الكارت يمكن من خلاله الدفع لعدد من الخدمات، منها سداد مخالفات المرور واستخراج شهادات براءة الذمة بالتعاون مع النيابة العامة، وسداد المصروفات الدراسية، وخدمات التصديق القنصلى، وخدمات الأحوال المدنية، وتحديث بطاقات التموين، وحجز شقق ودفع أقساط الإسكان الاجتماعى، بالإضافة إلى الدفع عند الشراء "أونلاين”.



كيف نجحت الهيئة فى تطوير مكاتب البريد؟



مكتب البريد الآن أصبح مكانا متكاملا للحصول على كل ما يحتاج إليه المواطن المصرى من خدمات، وتم تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومن ثم يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات فى دقائق قليلة، كما تم تزويد عدد أجهزة الكمبيوتر داخل الفروع وتحديث السيستم بالكامل، بجانب تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل متميز.



وتم تركيب 354 ماكينة صراف آلى (ATM) تخدم عددا من مكاتب البريد، بالإضافة إلى تركيب 400 ماكينة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.



هل بدأتم بالفعل فى الأعمال الإنشائية الخاصة بفرع الهيئة داخل العاصمة الإدارية الجديدة؟



بدأنا بالفعل فى الأعمال الإنشائية، من حيث الأساسات الخرسانية والرسوم الهندسية، وأعتقد أن مبنى البريد سيكون من أوائل المبانى الحكومية التى ستكون جاهزة للعمل.



ما دور هيئة البريد فى تحقيق رؤية الدولة للتوجه نحو إفريقيا لكون الرئيس السيسى رئيس الاتحاد الإفريقى حاليا؟



الهيئة تلعب دورا كبيرا فى خدمة القارة الإفريقية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن هناك 13 دولة إفريقية حاليا تستخدم منصتنا فى التجارة الإلكترونية، علمًا بأننا بصدد وضع مشروع متكامل لما يعرف بالرمز البريدى.