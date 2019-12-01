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عصام الصغير: نعرض أحدث الخدمات المقدمة للجمهور في CairoICT

عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: مكاتب البريد تشهد تطورا كبيرا.. والخدمات الجديدة تسهل حياة المواطن.. «البريد مول» خدمة مجانية لصالح الشركات الصغيرة
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
عصام الصغير رئيس هيئة البريد
تطور كبير فى الخدمات المقدمة من الهيئة القومية للبريد التى لم تعد مقتصرة فقط على إرسال واستقبال الجوابات والحوالات المالية، وصرف المعاشات، ففى الفترة الأخيرة بدأنا نرى استخراج مستندات رسمية وسداد غرامات المرور والمخالفات، وما كانت لتتحقق الطفرة الأخيرة دون تغيير الرؤية وإيمان الموظف البريدى بما يقوم به من واجب لخدمة ملايين المصريين يوميا. يأتى ذلك بعد خطة مدروسة وضعها وأشرف عليها بكل تفاصيلها عصام الصغير، رئيس مجلس الإدارة الحالى، الذى التقيناه للوقوف على آخر مستجدات الهيئة وكيف تشارك فى معرض Cairo ICT 2019.
فى البداية، هل يمكنك إطلاعنا على ما وصلت إليه الهيئة من تطوير لمكاتب البريد؟ مكتب البريد الآن أصبح مكانا متكاملا للحصول على كل ما يحتاج إليه المواطن المصرى من خدمات، تم تفعيل منظومة الشباك الواحد، ومن ثم يتمكن المواطن من الحصول على الخدمات فى دقائق قليلة، وتم تزويد عدد أجهزة الكمبيوتر داخل الفروع وتحديث
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كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
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المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (3)

رئيس «اتصالات مصر»: انتظروا نقلة كبيرة فى خدمة «اتصالات كاش»

لكل شركة من شركات المحمول فى السوق المصرية ما يميزها عن منافسيها، وبالحديث عن شركة اتصالات مصر التى تعد آخر من دخل سوق المحمول من الشركات الأجنبية، نجدها قد حققت تقدما كبيرا جدا خلال السنوات الـ12 التى قضتها فى السوق، إذ أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه استثمارات، وتمكنت من وضع بصمة الحداثة والتطور فى مجال المحمول، وباتت الشركة التى تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما تثبته شركة «اتصالات مصر» فى كل خدمة تطرحها للعميل مؤخرًا. ونتحدث مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، حول مشاركتهم فى معرض Cairo ICT 2019.
هالة-الجوهري

«إيتيدا» تفتح نافذة للإبداع ورواد الأعمال فى Cairo ICT

قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا؛ بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضا بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التى تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية. وأعلنت الجوهرى عن رؤية وتوجهات الهيئة الإستراتيجية الجديدة، التى تستهدف من خلالها دفع عمليات التنمية فى القطاع.
المهندس ياسر شاكر رئيس أورنج مصر

ياسر شاكر: أورنج تعود لتحقيق الأرباح في 2020 بعد سنوات الخسائر

أن ترأس شركة بحجم أورنج مصر، أول مشغل للمحمول فى السوق المصرية، ليس بالأمر السهل، لكن الأصعب من ذلك أن تقبل رئاسة الشركة فى ظروف صعبة، كانت تحقق فيها الشركة خسائر وتفقد حجم عملاء ليس بالقليل نتيجة أزمات متتالية، ثم تخرج الشركة من البورصة المصرية، إلا أن المهندس ياسر شاكر، رئيس الشركة، استقبل كل ذلك برغبة جامحة فى التحدى والتصميم على أن تعود أورنج أول شبكة محمول إلى سابق مجدها، فبدأ رحلة تطوير كبيرة ظهرت نتائجها فى تقارير قياس جودة المحمول التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شهريا.
عادل -حامد‎

عادل حامد: We Pay فرس الرهان القادم للمصرية للاتصالات

تحول كبير وملحوظ فى الشهور الأخيرة فى الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، سواء فى قطاع المحمول عبر شركة We أو فى قطاع خدمات الثابت (تليفون وإنترنت)، إذ تتبنى الشركة رسالة أساسية تستهدف من خلالها إرضاء العميل وتلبية متطلباته التى كان يحصل عليها من شركات المحمول المنافسة، فبدأت الشركة فى تطوير خدماتها وضخ استثمارات ضخمة فى تحسين البنية التحتية حتى تظل متربعة على عرش سوق الاتصالات، وفى تلك الأيام ترعى شركة We معرض كايرو آى سى تى 2019 برسالة واضحة "قبل أى حد".
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