«فودافون مصر»: 5 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة فى 2020

أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بـ«فودافون مصر»: 45 مليار جنيه حجم استثمارات فودافون.. ونسخّر خبراتنا وإمكانياتنا فى مشروع التأمين الصحى

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر

فودافون مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من مشتركى الهاتف المحمول فى السوق المصرية، وذلك لقدرتها السريعة على الانتشار قبل منافسيها، فضلا عن العروض التى بدأتها وتمكنت من استقطاب أكبر شريحة ممكنة من عملاء الخط، حتى تجاوز عدد عملائها 40 مليون عميل، وحول مستجدات السوق وخطة الشركة وإستراتيجيتها فى الاستثمارات وجذب العملاء، كان لنا هذا الحوار مع أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، بمناسبة مشاركتهم فى معرض Cairo ICT2019.

بعد مرور أكثر من عام على وجود مشغل رابع فى سوق المحمول، كيف ترى نمو السوق؟أسهم دخول مشغل رابع السوق فى تغيير شكل السوق والمنافسة بشكل إيجابى حيث أصبحت الشركات فى السوق أكثر حرصا على أن يكونوا منافسين أقوياء، ما يصب فى مصلحة العملاء، كما ارتفعت معدلات النمو من حيث الإيرادات والمشتركين فى أسواق الهاتف