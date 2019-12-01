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«فودافون مصر»: 5 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة فى 2020

أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بـ«فودافون مصر»: 45 مليار جنيه حجم استثمارات فودافون.. ونسخّر خبراتنا وإمكانياتنا فى مشروع التأمين الصحى
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر
أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر
فودافون مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من مشتركى الهاتف المحمول فى السوق المصرية، وذلك لقدرتها السريعة على الانتشار قبل منافسيها، فضلا عن العروض التى بدأتها وتمكنت من استقطاب أكبر شريحة ممكنة من عملاء الخط، حتى تجاوز عدد عملائها 40 مليون عميل، وحول مستجدات السوق وخطة الشركة وإستراتيجيتها فى الاستثمارات وجذب العملاء، كان لنا هذا الحوار مع أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، بمناسبة مشاركتهم فى معرض Cairo ICT2019.
بعد مرور أكثر من عام على وجود مشغل رابع فى سوق المحمول، كيف ترى نمو السوق؟أسهم دخول مشغل رابع السوق فى تغيير شكل السوق والمنافسة بشكل إيجابى حيث أصبحت الشركات فى السوق أكثر حرصا على أن يكونوا منافسين أقوياء، ما يصب فى مصلحة العملاء، كما ارتفعت معدلات النمو من حيث الإيرادات والمشتركين فى أسواق الهاتف
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كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
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برج -شبكة- محمول

تحسن ملحوظ.. تقييم رسمي لمستوى خدمات المحمول في مصر

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اليوم الجمعة تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، والذي أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنه بشهر أغسطس، إذ تم إجراء اختبارات جودة الخدمة خلال شهر سبتمبر الماضي لما يقرب من 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان، والمقسمة إلى ما يقرب من 125 منطقة وطريق رئيسي ومحاور وأماكن استراتيجية.
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