«فودافون مصر»: 5 مليارات جنيه استثمارات مستهدفة فى 2020
أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بـ«فودافون مصر»: 45 مليار جنيه حجم استثمارات فودافون.. ونسخّر خبراتنا وإمكانياتنا فى مشروع التأمين الصحى
تحرير:أحمد البرماوي
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
أيمن عصام رئيس العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر
فودافون مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من مشتركى الهاتف المحمول فى السوق المصرية، وذلك لقدرتها السريعة على الانتشار قبل منافسيها، فضلا عن العروض التى بدأتها وتمكنت من استقطاب أكبر شريحة ممكنة من عملاء الخط، حتى تجاوز عدد عملائها 40 مليون عميل، وحول مستجدات السوق وخطة الشركة وإستراتيجيتها فى الاستثمارات وجذب العملاء، كان لنا هذا الحوار مع أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، بمناسبة مشاركتهم فى معرض Cairo ICT2019.
بعد مرور أكثر من عام على وجود مشغل رابع فى سوق المحمول، كيف ترى نمو السوق؟أسهم دخول مشغل رابع السوق فى تغيير شكل السوق والمنافسة بشكل إيجابى حيث أصبحت الشركات فى السوق أكثر حرصا على أن يكونوا منافسين أقوياء، ما يصب فى مصلحة العملاء، كما ارتفعت معدلات النمو من حيث الإيرادات والمشتركين فى أسواق الهاتف
بعد مرور أكثر من عام على وجود مشغل رابع فى سوق المحمول، كيف ترى نمو السوق؟
أسهم دخول مشغل رابع السوق فى تغيير شكل السوق والمنافسة بشكل إيجابى حيث أصبحت الشركات فى السوق أكثر حرصا على أن يكونوا منافسين أقوياء، ما يصب فى مصلحة العملاء، كما ارتفعت معدلات النمو من حيث الإيرادات والمشتركين فى أسواق الهاتف المحمول والإنترنت، وبوجود مشغل رابع من المتوقع أن تستقبل السوق شرائح جديدة، كما سيُخلق طلب جديد بخدمات متنوعة.
ما السياسة الاستثمارية التى تتبعها الشركة خلال هذه الفترة؟
بلغت استثمارات فودافون مصر فى السوق المصرية أكثر من 45 مليار جنيه منذ إنشائها، وقد استثمرت الشركة أكثر من 9 مليارات جنيه فى الشبكة على مدار العامين الماضيين؛ وذلك لتطوير البنية التحتية وتوفير جودة خدمة متميزة لعملائها تواكب إطلاق خدمات الجيل الرابع فى مصر، بالإضافة إلى استثمارات تراخيص ترددات الجيل الرابع التى وصلت إلى 335 مليون دولار، وتتطلع الشركة إلى إنشاء بنية تحتية للألياف الضوئية لمساندة الدولة فى التحول الرقمى، وذلك ضمن خطة تطوير الشبكة، حيث تسعى الشركة إلى المساهمة فى تطوير البنية التحتية فى مصر، وذلك من خلال الاستثمار فى شبكات الألياف الضوئية (الفايبر).
حجم الاستثمارات فى 2019، هل ستتم زيادته العام المقبل؟ وما رأيك فى مناخ الاستثمار فى مصر؟
استثمرت الشركة أكثر من 45 مليار جنيه منذ نشأتها، وتخطط فودافون لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة بما يقرب من 5 مليارات جنيه.
مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار فى مجال البنية التحتية والتحول الرقمى، استثمرنا أكثر من نصف مليار جنيه فى مشاريع تنموية من خلال مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، عن طريق شراكات عديدة مع الجمعيات الأهلية.
ما حجم استثماراتكم المتوقعة لعام 2020 فى السوق المصرية؟
تخطط فودافون لزيادة استثماراتها فى السوق المصرية فى الفترة المقبلة بما يقرب من 5 مليارات جنيه.
إلى أين تسير إستراتيجية "فودافون مصر" فى مجال التحول الرقمى للدولة؟
تركز إستراتيجية فودافون على التحول الرقمى وتدعم الحكومة المصرية فى هذه العملية، وذلك من خلال اتباعها أحدث التقنيات والأساليب التكنولوجية، وتعمل الشركة وفق إستراتيجية مبنية على ثلاثة محاور، هى: التحول إلى مجتمع رقمى، الوصول للاقتصاد الرقمى والشمول المالى، استخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء.
ما أهم الاستعدادات لشبكة الجيل الخامس؟ وما التحديات التى يواجهها القطاع فى هذا الشأن؟
نجحت فودافون بجدارة فى تقديم خدمات الجيل الرابع، وكذلك ستقوم الشركة بالشىء ذاته عند تقديمها خدمات الجيل الخامس. ولكن حاليا تركز فودافون على نشر خدمات الجيل الرابع فى جميع أنحاء مصر، فودافون بدأت رحلة خدمات الجيل الخامس قبل عدة سنوات، إذ قامت بالعديد من تجارب البحث والتطوير فى دول مختلفة، وذلك لضمان نجاح إطلاق خدمات الجيل الخامس، ومؤخرا أطلقت فودافون العالمية خدمات الجيل الخامس فى عدة دول أوروبية، ما يعد حدثا كبيرا للشركة، يساعد على تبادل الخبرات فى هذا المجال، واكتساب المعرفة الخاصة بتقنية الجيل الخامس استعدادًا للمستقبل.
ما نظرتكم تجاه عمليات الترددات الجديدة؟
تقدمنا بالعديد من الطلبات للحصول على ترددات، وكلها قيد المناقشة مع جهاز تنظيم الاتصالات، فإتاحة ترددات جديدة عنصر أساسى لتطوير الخدمة والعمل على تحقيق التحول الرقمى المنشود فى السوق المصرية، حيث إن إتاحة ترددات وتطوير الشبكة يمكناننا من المشاركة الفعالة فى مشاريع الدولة المختلفة التى تتطلب حلولا تكنولوجية متطورة.
مصر أطلقت مشروعات تنموية ضخمة؛ مثل مشروع التأمين الصحى الشامل.. ما دور فودافون فى تلك المشروعات؟
تعد تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التكنولوجية وحلول وتطبيقات المحمول من أهم الركائز التى تعتمد عليها إستراتيجية الدولة فى مجال التحول الرقمى، ومن هنا يأتى اهتمام فودافون مصر بالتحول الرقمى، حيث تم وضع إستراتيجيات عمل خاصة بكيفية دعم مجهودات الدولة ووزارة الاتصالات فى هذا المجال، من خلال حلول وخدمات فودافون التى تقدمها فى السوق المصرية، والشراكات مع الوزارات المعنية.
ماذا عن رخصة التليفون "الثابت"؟ وهل تنوى "فودافون مصر" البدء فى توصيل التليفون الأرضى خلال هذا العام أم سيتم تأجيله؟
ما زالت فودافون تدرس أنسب الطرق لتقديم خدمات "الثابت" بشكل مختلف، ونحن مهتمون جدا بهذا الأمر، ولكن يمكن القول إن تركيزنا فى الفترة الحالية يستهدف بشكل أكبر القطاع التجارى؛ وذلك لتقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة للعملاء، أما المنازل فنحن على علم بأنها لا تحتاج إلى خدمات الأرضى حاليا أو بشكل فورى.
ما عدد عملاء "فودافون مصر" حتى الآن؟
بلغ عدد المشتركين فى فودافون 40 مليون مشترك.
ما رأيك فى تقرير جودة الخدمة لشركات المحمول؟
بداية طيبة لتوحيد الجهود فى مجال قياس جودة الخدمة فى مصر من قبَل جهاز تنظيم الاتصالات، وأثق بأن طرق القياس والحوكمة وطريقة تناول النتائج ستكون أفضل فى المستقبل، وهناك نماذج كثيرة يمكن النظر إليها لتحسين وتطوير منظومة القياس، وسيظل دائما المعيار الأهم للقياس هو "العميل" ومدى رضاه عن الشبكة.