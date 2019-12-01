جريمة

إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية
أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
وصدر بيان عن وزارة الآثار، اليوم، جاء فيه أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية كان قد خاطب الكنيسة القبطية ومطرانية ملوي عدة مرات خلال العام الماضي بشأن الإجراءات التي يجب إتخاذها للترميم ولتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم الدير، إذ أنه طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته،
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مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

إحالة عمال بميناء الدخيلة للمحكمة:تسببوا في وفاة شخص

أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 8 عاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية للمحاكمة التأديبية بتهمة الإهمال الجسيم، ما تسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة والإضرار بالمال العام بإجمالي 19 مليون جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بها وقيمة انتشالها من الغرق ووفاة أحد الأشخاص على متنها. وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية بشأن واقعة غرق القاطرة دخيلة 6 ووفاة مواطن كان متواجدا على متن تلك القاطرة برفقه نجله أثناء غرقها، على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.
جثة

انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.
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«فض النهضة وأنصار بيت المقدس» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، واستهداف اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع أقوال شهود الواقعة والإثبات بالقضية فى الجرائم محل الاتهامات.
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جثة

انهيار حائط بكنسية أبو فانا.. ومصرع شخصين

لقي طفل وسيدة مصرعهما، وأصيبت 4 سيدات آخريات، اليوم الأحد، في أثناء تواجدهم داخل الكنيسة الأثرية في دير أبو فانا في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى، البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد انهيار حائط داخل دير أبو فانا بمركز ملوى ووجود حالات وفاة ومصابين، وبانتقال قوات الأمن تبين انهيار حائط داخل الكنيسة الأثرية.
قطع-أثرية

حلم الثراء يزج بمزارع خلف القضبان بـ28 قطعة أثرية

مزارع بسيط لم يرضَ بما قسمه الله له من رزق حلال من مهنة آبائه وأجداده "الفِلاحة" وظل يراوده حلم الثراء الفاحش السريع دون تكبد عناء ومشقة العمل، فعمد إلى التنقيب عن الآثار، وامتلك بعد فترة وجيزة قطعا أثرية بقطعة أرض زراعية ملكه بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وبات على بعد خطوة من بلوغ الحلم المنشود، إلا أن رجال الشرطة كتبوا الفصل الأخير غير السعيد لتلك القصة المشبوهة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المتعلقة بالآثار وضبط العابثين بالأراضى بالحفر خلسةً.
قطع-أثرية

ضبط مزارع بحوزته 28 قطعة أثرية بالمنيا

ألقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، بالتعاون مع قوات مديرية أمن المنيا القبض على مزارع يتاجر فى الآثار، إذ تمت مداهمة مخزن ملحق بمزرعة ملكه بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا، وبحوزته 28 قطعة أثرية، تهود لعصور مختلفة فرعونية ويونانية ورومانية، وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للآثار لفحص القطع المضبوطة، وجدولتها ضمن القوائم الأثرية وحفظها فى مكان آمن تمهيدًا لإدراجها ضمن المعروضات الأثرية فى المتاحف، فيما حررت القوات محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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هبوط أرضي لمنزل وانهيار سقف آخر في المنيا

شهدت قرية أبيوها التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الخميس، انهيار سقف منزل قديم، وحدوث هبوط أرضي بمنزل أخر، ورجحت تحريات المباحث أن يكون وراء الهبوط الأرضي هو الحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرين عن الحادثين، وتقرر عمل كردون أمني حولهما. وكان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مركز شرطة أبوقرقاص يتضمن حدوث هبوط أرضي بأحد المنازل بقرية أبيوها، تقيم به "حنان ن" 29 عاما.
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