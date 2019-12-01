إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

تحرير:محمد الزهراوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

خالد العناني وزير الآثار - صورة أرشيفية

أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.

وصدر بيان عن وزارة الآثار، اليوم، جاء فيه أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية كان قد خاطب الكنيسة القبطية ومطرانية ملوي عدة مرات خلال العام الماضي بشأن الإجراءات التي يجب إتخاذها للترميم ولتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لترميم الدير، إذ أنه طبقا للمادة 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته،