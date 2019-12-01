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عمرو طلعت في Cairo ICT: قطاع الاتصالات الأعلى نموا فى 2019

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت: نستهدف زيادة 10% فى حجم الصادرات التكنولوجية بنهاية 2019- 2020، متوسط سرعات الإنترنت سيرتفع إلى 20 ميجا
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
«التحول الرقمى» مفهوم كبير وشامل لا يمكن اختصاره فى وزارة أو جهة حكومية أو شركة، لكن ما تقوم به وزارة الاتصالات على مدار قرابة 18 شهرا مضت يؤكد أن الوزارة تقود بالفعل خطة الدولة للتحول الرقمى، وذلك فى مشروعات مختلفة، منها -على سبيل المثال- ربط الوزارات بنظام موحد، ومنظومة التأمين الصحى، وميكنة الخدمات البريدية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى حجم عائدات كبير من هذا القطاع يشير إلى أنه الأكثر نموا خلال العام المالى 2018- 2019.
لأجل ذلك وتفاصيل أخرى، التقينا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على دور الوزارة فى معرض Cairo ICT 2019. كيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور المعرض ورعايته بشكل سنوى؟ وجود الرئيس السيسى ورعايته وافتتاحه للمعرض رسالة مهمة للغاية وتحمل عدة معانٍ، ودليل قوى على اهتمام
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كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
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وزير-الماليه

إدراج «النافذة الواحدة» ضمن مشروع التحول الرقمي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الرقمي من أهم محفزات النمو وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، لافتا إلى أهمية إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
عمرو طلعت

الاتصالات: «طيبة 1» يساهم في توفير الإنترنت.. ويخدم دولا إفريقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن القمر الصناعي المصري "طيبة 1"، المقرر إطلاقه غدا الجمعة، لأغراض الاتصالات، سيخدم ثلاثة محاور رئيسية هي دعم عملية التحول الرقمي في مصر، وكذلك توفير الإنترنت للمناطق النائية والمنعزلة وتوفير كذلك الخدمات لبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل، مؤكدا أن القمر الصناعي -عقب إطلاقه- سيدخل حيز الخدمة قريبا، وجاري وضع خطة فنية وزمنية بالتعاون مع متخصصين لهذا الأمر.
عمرو طلعت

وزير الاتصالات ينوب السيسي بمنتدى السلام في باريس

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمنتدى باريس للسلام نيابة عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ والتي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر تحت رعاية الرئيس الفرنسي بهدف تشجيع التعاون الدولي والأنشطة الجماعية من أجل عالم يعمه السلام، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولي.
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