عمرو طلعت في Cairo ICT: قطاع الاتصالات الأعلى نموا فى 2019

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت: نستهدف زيادة 10% فى حجم الصادرات التكنولوجية بنهاية 2019- 2020، متوسط سرعات الإنترنت سيرتفع إلى 20 ميجا

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

«التحول الرقمى» مفهوم كبير وشامل لا يمكن اختصاره فى وزارة أو جهة حكومية أو شركة، لكن ما تقوم به وزارة الاتصالات على مدار قرابة 18 شهرا مضت يؤكد أن الوزارة تقود بالفعل خطة الدولة للتحول الرقمى، وذلك فى مشروعات مختلفة، منها -على سبيل المثال- ربط الوزارات بنظام موحد، ومنظومة التأمين الصحى، وميكنة الخدمات البريدية، وغيرها من مشروعات البنية التحتية فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالإضافة إلى حجم عائدات كبير من هذا القطاع يشير إلى أنه الأكثر نموا خلال العام المالى 2018- 2019.

لأجل ذلك وتفاصيل أخرى، التقينا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على دور الوزارة فى معرض Cairo ICT 2019. كيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور المعرض ورعايته بشكل سنوى؟ وجود الرئيس السيسى ورعايته وافتتاحه للمعرض رسالة مهمة للغاية وتحمل عدة معانٍ، ودليل قوى على اهتمام

لأجل ذلك وتفاصيل أخرى، التقينا الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للوقوف على دور الوزارة فى معرض Cairo ICT 2019.

كيف ترى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على حضور المعرض ورعايته بشكل سنوى؟



وجود الرئيس السيسى ورعايته وافتتاحه للمعرض رسالة مهمة للغاية وتحمل عدة معانٍ، ودليل قوى على اهتمام الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب إيمان الرئيس بهذا القطاع، ومن ثم دعمه المستمر له، وإذا تابعنا الخطابات الخاصة بالرئيس على مدار العامين الماضيين، سنجد كلمة "التكنولوجيا" حاضرة بقوة فى أحاديثه، وهذا دليل على الوعى السياسى الكبير بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا حتى تلحق مصر بركاب الدول العالمية الكبرى.



بالفعل لاحظنا أن غالبية الوزارات والجهات الحكومية تتحدث عن دور التكنولوجيا فى تطوير قطاعاتها، فكيف نجحت وزارة الاتصالات فى خلق تلك الحالة؟



منذ اليوم الأول لتولى مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان التكليف الرئيسى من الرئيس السيسى هو التركيز على تنفيذ عملية التحول الرقمى للدولة، ومن هنا تم وضع خطة متكاملة مكونة من 4 محاور رئيسية، منها تحقيق التحول الرقمى، وبالفعل قمنا بتنسيق التعاون مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية، وتم عقد اجتماعات تنسيقية لنتعرف على احتياجات تلك الوزارات، ثم تشكيل لجان عمل مشتركة من أجل تنفيذ الأهداف المتفق عليها، ولعل مشروع بورسعيد التجريبى هو باكورة التعاون بين عدة وزارات من أجل الخروج بمنتجات خدمية لصالح المواطن المصرى، وسنصل فى نهاية العام الحالى إلى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول، على أن يتم التوسع فى باقى المحافظات تباعا.



أحد المحاور التى تهتم بها وزارة الاتصالات هو تطوير البنية التحتية، فهل نجحتم فى تنفيذ الخطة المستهدفة؟



تطوير البنية التحتية للاتصالات يعد أحد أهم محاور إستراتيجية الوزارة، وبالفعل قطعنا شوطا كبيرا فى هذا الملف، ونجحنا فى زيادة نشر استخدام الإنترنت فى المنازل، ورفع سرعات الإنترنت من 5.5 ميجابت/ثانية إلى 11.5 ميجابت/ ثانية، ونستهدف الوصول إلى متوسط سرعات 20 ميجابت/ثانية مع نهاية هذا العام. وتم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر، الأمر الذى يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.



الكوادر البشرية هى المحرك الرئيسى لقطاع تكنولوجيا المعلومات، هل تتفق مع ذلك؟



أتفق بشدة مع ما تقوله، وأضيف عليه أن الكوادر البشرية فى مختلف القطاعات، لا قطاع الاتصالات فقط، خاصة الكوادر الشابة التى ستقود النمو خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تركز إستراتيجية وزارة الاتصالات على قاعدة من الكوادر البشرية فى التكنولوجيات المتقدمة، حيث يتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة، من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية فى العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب دعم الإبداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التى تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار فى مبادرة "فكرتك شركتك"، وهى منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصرى المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية.



هل يحتاج قطاع الاتصالات إلى المزيد من التشريعات والقوانين الداعمة له؟



بالفعل نحتاج إلى تشريعات وقوانين داعمة لعمليات التحول الرقمى، وبالفعل تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبدأت الدولة فى تطبيقه، وننتظر إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وهو من القوانين المهمة التى عملنا بالتنسيق مع عدة جهات على صياغتها بشكل يتماشى مع طبيعة الوضع الراهن، ونأمل أن يتم صدوره قريبا من جانب مجلس النواب.



لغة الأرقام هى أصدق اللغات، فماذا عن الأرقام التى حققها قطاع الاتصالات مؤخرا؟



مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت ارتفاعا خلال العام المالى 2018- 2019 عن العام الذى يسبقه، إذ ارتفعت معدلات نمو القطاع لتصل إلى 16% بزيادة 2% ونستهدف الوصول إلى نسبة من 17.5 حتى 18% خلال عام 2019- 2020، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 4%، ونستهدف زيادتها خلال 3 أعوام لتصل إلى نسب تتراوح بين 8- 9%، كما زاد حجم صادرات الخدمات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار، ونأمل فى زيادتها بنسبة 10% خلال العام المقبل.



صدر مؤخرا قرار بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى، فما القيمة المضافة لإنشاء هذا المجلس؟



بالفعل استقبلنا جميعا قبل أيام قليلة قرار رئيس الوزراء بإنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى ويرأسه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشعر بسعادة بالغة بسبب تدشين هذا المجلس الذى سيختص بوضع الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والإشراف على تنفيذها ومتابعتها وتحديثها تماشيا مع التطورات الدولية فى هذا المجال، وسوف يتم تشكيل مكتب تنفيذى يضم ثمانية أعضاء من ذوى الخبرة وتكليفهم بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التى يتم إقرارها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمى للمجلس وإدارته التنفيذية، والتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليا وخارجيا لتحقيق أهداف الإستراتيجية، والقيام بأعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعى القومى بمجالات الذكاء الاصطناعى، ويجب الإشارة هنا إلى حرصنا الشديد على التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، حيث يتم التعاون مع إحدى الشركات الصينية فى مجال معالجة اللغات الطبيعية، خاصة أن مصر لديها فرص عظيمة لشغل مكانة متقدمة فى مجال معالجة اللغة العربية، كما يتم العمل حاليا مع إحدى الشركات الألمانية فى مجال الكشف المبكر للأمراض، وأخرى يابانية فى مجال الكشف عن الآفات الزراعية فى مراحل مبكرة، وكذلك التعاون مع إحدى الشركات فى مجال تحديد مؤشرات الاقتصاد الكلى، كما يتم العمل على بناء قاعدة من الكوادر المؤهلة فى مجالات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.



بالتأكيد لديك خطة لتعزيز وضع مصر عالميا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة داخل القارة الإفريقية، فكيف تقوم الوزارة بهذا الدور؟



التعاون الخارجى بين وزارة الاتصالات ومختلف دول العالم ضمن الملفات التى نوليها اهتماما كبيرا، وكان مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ خير دليل على ذلك، حيث نجحنا فى استضافة ما يقرب من 55 دولة من أجل صياغة مستقبل الاتصالات خلال السنوات الأربع المقبلة، ناهيك بالتعاون مع القارة الإفريقية فى ظل الدعم الذى نلقاه من جانب الرئيس السيسى الذى يتولى أيضا رئاسة الاتحاد الإفريقى، وهذا التعاون يظهر من خلال عدد من المبادرات التى من أبرزها المبادرة الرئاسية "إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" والتى تنفذها الوزارة لتنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى لتطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس نحو 100 شركة ناشئة مصرية وإفريقية فى هذا المجال، كما نتعاون فى البحوث التطبيقية فى بعض التكنولوجيات المتقدمة؛ مثل الذكاء الاصطناعى والاتصالات، خاصة أن مصر لديها أكثر من 13 كابلا يمر بأراضيها ومياهها وتقدم خدمات الاتصالات لدول إفريقيا المختلفة.



بوصفك رئيسا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لماذا قمت باتخاذ قرارات صارمة بمعاقبة بعض شركات الاتصالات؟ وما مدى قانونيتها؟



العقوبات التى تم فرضها على بعض شركات الاتصالات فى الآونة الأخيرة جاءت حازمة وفورية، وذلك تأكيدا لحرص الدولة على ضمان حقوق المواطن فى الحصول على خدمات اتصالات جيدة ومنتظمة دون انقطاع، وتلك العقوبات "قانونية" وفقا للتراخيص الممنوحة لشركات الاتصالات، فقد اتخذنا قرارا بفرض عقوبة 10 ملايين جنيه على شركة فودافون بسبب انقطاع خدمات المحمول، ثم فرض عقوبة بقيمة 12 مليون جنيه على الشركة المصرية للاتصالات بسبب انقطاع خدمة المحمول أيضا، وتلك العقوبات استندت على عدة معايير سواء تقنية أو جغرافية أو قانونية، حيث تمت مراعاة أعداد المتضررين من الانقطاع، وكذلك المناطق الجغرافية المتأثرة، بجانب مدة انقطاع الخدمة وسرعة استجابة الشركات للتعافى من الأزمة.