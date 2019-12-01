«إيتيدا» تفتح نافذة للإبداع ورواد الأعمال فى Cairo ICT

كدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة تشارك فى جناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى تحت شعار "مصر الرقمية"

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

هالة الجوهري رئيس إيتيدا

قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا؛ بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضا بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التى تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية. وأعلنت الجوهرى عن رؤية وتوجهات الهيئة الإستراتيجية الجديدة، التى تستهدف من خلالها دفع عمليات التنمية فى القطاع.

وخلال عرضها لرؤية الهيئة الجديدة، أعلنت الجوهرى عن تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الإستراتيجية، إذ أشارت إلى أن الهيئة ستركز فى عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الإبداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل،