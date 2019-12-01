«إيتيدا» تفتح نافذة للإبداع ورواد الأعمال فى Cairo ICT
كدت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة تشارك فى جناح الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى تحت شعار "مصر الرقمية"
تحرير:أحمد البرماوي
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
هالة الجوهري رئيس إيتيدا
قالت المهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة ستقوم خلال فعاليات المعرض بتنظيم عدد من الفعاليات الموجهة للجمهور العام والمتخصصين فى مجالات التكنولوجيا؛ بهدف نقل المعرفة والخبرات من خلال عدد من ورش العمل والجلسات التعريفية عن التكنولوجيات الناشئة، كما سنقوم أيضا بالإعلان عن عدد من المسابقات والاتفاقيات التى تستهدف دعم وتحفيز الإبداع ورواد الأعمال بالتعاون مع الشركات العالمية.
وأعلنت الجوهرى عن رؤية وتوجهات الهيئة الإستراتيجية الجديدة، التى تستهدف من خلالها دفع عمليات التنمية فى القطاع.
وخلال عرضها لرؤية الهيئة الجديدة، أعلنت الجوهرى عن تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الإستراتيجية، إذ أشارت إلى أن الهيئة ستركز فى عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الإبداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل،
وخلال عرضها لرؤية الهيئة الجديدة، أعلنت الجوهرى عن تغيير شعار الهيئة بما يتواكب مع توجهات الهيئة الجديدة والركائز الإستراتيجية، إذ أشارت إلى أن الهيئة ستركز فى عملها على فتح وتنمية أسواق جديدة للشركات المحلية، وتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، وتوجيه وتحفيز الإبداع والبحث والتطوير من خلال 5 محاور للعمل، هى تنمية الصادرات كمًّا وكيفًا، ودعم منظومة التحول الرقمى، ووضع منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وأخيرا تهيئة بيئة الأعمال.
كما أكدت أن الهيئة وضعت 5 مؤشرات لمتابعة أداء قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، وهى معدل زيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل إضافية للكوادر المصرية سنويا، وتوفير كوادر مدربة إضافية سنويا، ومعدل زيادة عدد الشركات الناشئة سنويا، وكذلك حجم الاستثمارات الداعمة للشركات الناشئة.
وخلال عرض نتائج بعض أعمال الهيئة خلال عام 2019، أشارت الجوهرى إلى أن الهيئة قامت بتوفير 9000 فرصة عمل للكوادر المصرية، كما قامت بتدريب 16 ألفا و500 متدرب من الكوادر الشابة، بجانب تخريج 16 شركة من الحاضنات التكنولوجية، واحتضان 22 شركة ناشئة بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.
وبسؤالها عن صناعة خدمات التعهيد فى مصر أو ما يطلق عليه الآن "الخدمات المشتركة"، أشارت إلى أنها تأتى على رأس أولوياتها، حيث يعمل بها فى مصر الآن نحو 215 ألف موظف، ومن المتوقع أن يزيدوا إلى 240 ألفا عام 2020، وفقًا لتقديرات شركة IDC العالمية، وأوضحت أنه يوجد أكثر من 100 دولة تحصل على تلك الخدمات من مصر، وبأكثر من 20 لغة.
وأشارت الجوهرى إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا طبقا لتقرير "إيه تى كيرنى" مقارنة بالدول التى تقدم تلك الخدمات، وتأتى بين أفضل 9 مواقع عالمية تخدم الأسواق الأوروبية، وذلك طبقا لتقرير (جارتنر) للمرة الثالثة على التوالى، كما أوضحت أن الهيئة ستعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، التى تبلغ حاليا 16%.
وبمناسبة مرور 15 عاما على إنشاء الهيئة، استعرضت الجوهرى عددا من المؤشرات والإنجازات التى أسهمت فى دفع قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، حيث أوضحت أن أكثر من 30% من القوى العاملة بالقطاع تم تدريبهم من خلال برامج ومبادرات الهيئة المعنية ببناء القدرات.
ووقعت الهيئة 70 اتفاقية تعاون مع ما يزيد على 45 مستثمرا أجنبيا من الشركات، كما وفرت الهيئة 40 ألف فرصة عمل مباشرة للكوادر المصرية، ودعمت 4000 رائد أعمال، وكان للهيئة دور رائد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى مجال ريادة الأعمال، حيث قامت بدعم واحتضان نحو 450 شركة ناشئة منذ 2005. كما قدمت الهيئة دعما ماديا ملموسا لتحفيز الشركات المصرية على الصادرات، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، حيث قدمت الهيئة 350 مليون جنيه دعمًا على الصادرات التكنولوجية منذ بداية عمل البرنامج عام 2009.