رئيس «اتصالات مصر»: انتظروا نقلة كبيرة فى خدمة «اتصالات كاش»

حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة «اتصالات مصر»: استثمرنا 50 مليار جنيه فى 12 عاما.. ونستثمر 4.5 مليار جنيه فى 2020، ونتجاوز آثار القرارات الاقتصادية

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

لكل شركة من شركات المحمول فى السوق المصرية ما يميزها عن منافسيها، وبالحديث عن شركة اتصالات مصر التى تعد آخر من دخل سوق المحمول من الشركات الأجنبية، نجدها قد حققت تقدما كبيرا جدا خلال السنوات الـ12 التى قضتها فى السوق، إذ أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه استثمارات، وتمكنت من وضع بصمة الحداثة والتطور فى مجال المحمول، وباتت الشركة التى تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما تثبته شركة «اتصالات مصر» فى كل خدمة تطرحها للعميل مؤخرًا. ونتحدث مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، حول مشاركتهم فى معرض Cairo ICT 2019.

ما دور شركة اتصالات مصر فى خطة الدولة للتحول الرقمى؟ إستراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية تعد بالفعل من أهم القضايا المطروحة حاليا، وأعتقد أن التحول الرقمى له عدة فوائد، سواء للدولة أو المواطن، فمن خلال إتاحة الخدمات بطريقة رقمية فإن الدولة تضمن توفير النفقات وتسريع وتيرة العمل، كما أن المواطن يضمن

التحول الرقمى أصبح فرصة استثمارية يمكن أن تحقق نتائج استثنائية وفنية للدولة، حيث سيدعم اللا مركزية فى الخدمات الحكومية، والتى تتبناها الحكومة فى الفترة المقبلة، كما أنه سيوفر التكلفة الخاصة بتقديم هذه الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، بما يدعم التنمية الشاملة واستدامة التواصل المباشر والفعال، التى تعد أحد أهم أهداف "رؤية مصر 2030" بوصفها خارطة طريق رئيسية تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع معدلات التنافسية.

ولعل شركة اتصالات مصر من أكثر الشركات التى تعى جيدا أهمية التحول الرقمى، وبدأنا بالفعل فى اتخاذ خطوات مهمة من أجل دعم خطة الدولة.



ما الخطوات التى تدعمون من خلالها خطة الدولة فى التحول الرقمى؟



قمنا بضخ استثمارات كبيرة من أجل تحسين خدماتنا الرقمية التى تساعد العميل على الدفع عبر المحمول، وسنواصل الاستثمار بقوة فى هذا المجال بحيث يتم الربط مستقبلا بين الدفع عبر المحمول، والخدمات الحكومية، ومن ثم يتمكن المواطن من الشعور بالتحول الرقمى حينما يقوم بإنهاء كل معاملاته عبر "الموبايل”.





وبجانب ذلك فإننا نقوم بجانب شركات الاتصالات الأخرى، بتحسين البنية التحتية للاتصالات بشكل مستمر؛ لأنها أساس التواصل والتكامل، فإذا توافرت البنية التحتية بجانب التطبيقات فإننا سنضمن وجود تحول رقمى حقيقى.



دعنا نتوقف هنا عند كلمة "التطبيقات" لأنك ذكرتها عدة مرات، فماذا تقصد بها؟



التطبيقات هنا أقصد بها الوسيط الذى يربط بين مقدم الخدمة والمواطن؛ على سبيل المثال، خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة، لماذا يذهب المواطن إلى مصلحة الأحوال المدنية ما دام يستطيع الحصول عليها عبر المحمول وفى دقائق قليلة وبنفس السعر؟!



ولدينا استثمارات كبيرة يتم ضخها فى تطبيق "My Etisalat" الذى يحظى حاليا بنسبة نمو كبيرة، وسنواصل العمل على تطويره؛ لأنه المستقبل الحقيقى، وأتوقع حدوث "ثورة تطبيقات" خلال الفترة المقبلة فى ظل تحولها إلى طموح ورغبة لدى الشباب بعد التخرج لإثبات أنفسهم، وطريق مختصر لإظهار قدراتهم على الإبداع والابتكار.



هل ستكتفى الشركة بتطبيق My Etisalat أم سنرى المزيد من التطبيقات خلال الفترة المقبلة؟



تطبيق "My Etisalat" هو الأساس الذى من خلاله تمكنت الشركة من إطلاق تطبيقات أخرى؛ مثل Etisalat Sports وEtisalat Music و Etisalat Games، وكما هو واضح فإن كل تطبيق يخاطب فئة معينة من العملاء، ويحقق لهم تطلعاتهم ويواكب اهتماماتهم.



«الدفع عبر المحمول» يعد إحدى أبرز الخدمات التى تشهد منافسة قوية بين شركات الاتصالات، هل أنت راضٍ عن جهود الشركة فى هذا المجال حتى الآن؟

بالفعل، الدفع عبر المحمول هو أهم المجالات التنافسية الآن بين شركات الاتصالات، وحتى الآن لم تصل "اتصالات مصر" لتحقيق طموحاتها فى هذا الشأن، وحول محافظ العملاء عبر تطبيق اتصالات أصبح لدى الشركة الآن 1.2 مليون عميل، لكننا نستهدف أن يصلوا إلى 2 مليون عميل فى إطار خطط الدولة لدعم الشمول المالى، كما أن "اتصالات" قامت بعمل حملات توعية، وتتجه لإطلاق خدمات جديدة بشأن هذه الخدمة، وهناك تشريعات جديدة تساهم فى دعم المدفوعات الإلكترونية وإجراءات البنك المركزى للتوسع فى تلك الخدمات، ومن بينها تحويل الأموال عبر المحمول، ما يزيد معدل النمو فى هذا الشأن، وتقدم الشركة خدمات مالية عبر محفظة تطبيق اتصالات، منها سداد فواتير الكهرباء والمياه، وبدأت الشركة التركيز على خدمات الشمول المالى والمحافظ، وتوسعت فى خدمات سداد فواتير الكهرباء والمياه.



بمناسبة حديثك عن الاستثمارات، ما حجم الاستثمارات التى تعتزم "اتصالات مصر" ضخها محليا خلال عام 2020؟



اتصالات مصر تستهدف استثمار نحو 4.5 مليار جنيه خلال عام 2020؛ لتطوير خدماتها المقدمة بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول؛ بسبب معدلات النمو الملحوظة فى استخدام الإنترنت مستهدفة تجاوز إيراداتها المتحققة من خدمات نقل البيانات، عائداتها من الخدمات الصوتية خلال العام المقبل.



على مدار السنوات الماضية شهدت سوق الاتصالات العديد من القرارات الاقتصادية المؤثرة مثل فرض ضرائب ورسوم على خدمات الاتصالات، كيف تعاملت «اتصالات» مع تلك القرارات؟



كما ذكرت فى سؤالك فإن الأعوام الماضية شهدت عدة قرارات اقتصادية كان لها تأثير شديد فينا؛ مثل قصر بيع الخطوط على فروع شركات الاتصالات فقط، وفرض رسوم تنمية موارد الدولة على كل خط جديد يتم بيعه، وكذلك فرض ضرائب على الفواتير وكروت الشحن واعتبارها من السلع الترفيهية، لكننا نجحنا فى وقت قياسى فى أن نجتاز تلك التأثيرات، وأعتقد أنه بنسبة كبيرة عادت الأمور إلى وضعها الطبيعى واستقرت السوق مجددا، بفضل اتباع سياسات جديدة من جانبنا؛ مثل زيادة عدد الفروع والترويج للخطوط الجديدة مع إضافة دقائق مجانية حتى لا يشعر العميل بالزيادة التى وقعت على كاهله.



على مستوى القطاع الحكومى، هل لديكم أى مشروعات تعملون عليها بالتعاون مع الحكومة؟



تقدم "اتصالات" العديد من الخدمات بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بدءًا من توريد وتركيب حلول متكاملة لتحويل خدمات المدينة، من كهرباء ومياه وغاز، واصطفاف، وإضاءة طرق، ولوحات إعلانية، وإدارة المخلفات، إلى خدمات مميكنة وذكية، إلى إنشاء مركز الإدارة والتحكم، وتقديم الدعم الفنى لمدة 5 سنوات.



مشاركتكم فى معرض Cairo ICT هذا العام بالتأكيد ستحمل الجديد، فماذا تنتوى الشركة تقديمه؟



اتصالات مصر ستعرض خلال فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للاتصالات "Cairo ICT" عدة حلول وتقنيات مبتكرة مرتبطة بالمشروعات القومية والمدن الذكية والصحة والتعليم والزراعة، بجانب مجموعة من العروض التجارية المميزة.



كيف ترى العقوبات التى تم توقيعها على شركات المحمول المنافسة بعد حدوث أعطال لديهم؟



كلنا معرضون للأخطاء، ولكن تدارك الخطأ وسرعة التعامل معه هو ما يثبت جدارتك بخدمة العميل، وأعتقد أنه ليست هناك شركة من مصلحتها أن تغضب عملاءها، لذلك كثير من الأعطال تكون قهرية.



إذن، ما تعليقك على تقارير جودة الخدمة التى يصدرها جهاز تنظيم الاتصالات؟



التقارير التى صدرت على مدار الأشهر الماضية أثبتت تحسن الخدمات بشكل كبير، ولعل التقييمات التى حصلت عليها شركة "اتصالات" تؤكد أننا نستثمر بقوة فى الشبكة، ولكن هذا لا يمنع وجود "تحفظات" على معايير القياس، خاصة أنها "نسبية".