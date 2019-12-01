نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز
تحرير:أحمد جاد
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
وشدد ضيف، على ضرورة قيام هيئة سلامة الغذاء بدورها في تدريب الأطباء البيطريين وتأهيلهم على أعلى مستوى لمعاينة الأغذية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن عمليات الندب من هيئة لأخرى لن يجدي نفعا، لأن جميع القطاعات تعاني من العجز وفي حاجة لزيادة
وشدد ضيف، على ضرورة قيام هيئة سلامة الغذاء بدورها في تدريب الأطباء البيطريين وتأهيلهم على أعلى مستوى لمعاينة الأغذية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن عمليات الندب من هيئة لأخرى لن يجدي نفعا، لأن جميع القطاعات تعاني من العجز وفي حاجة لزيادة الأعداد.
وأكد أن الطب البيطري يمثل أهمية كبرى، لأنه بمثابة خط الدفاع عن الإنسان، لافتا إلى أن وقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن لم يتم فتح الباب أمام تعيينات، بالرغم من وجود درجات خالية منذ سنوات، فضلا عن خروج كثير من المعينين على المعاش دون توفير بديل، وهو ما يزيد الأمر تعقيدا.
وحذر من أن العجز في الأطباء البيطرين يمثل خطرا على صحة الموطن، فالطبيب البيطري هو المعالج للثروة الحيوانية، وله دور كبير في مواجهة الأمراض.