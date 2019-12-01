نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تحرير:أحمد جاد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.

وشدد ضيف، على ضرورة قيام هيئة سلامة الغذاء بدورها في تدريب الأطباء البيطريين وتأهيلهم على أعلى مستوى لمعاينة الأغذية، وبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، حرصا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلى أن عمليات الندب من هيئة لأخرى لن يجدي نفعا، لأن جميع القطاعات تعاني من العجز وفي حاجة لزيادة