السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأعرب السيسي عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا مماثلة لمواقع أمازون وعلي بابا العالميتين، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر وإفريقيا، معبرا عن سعادة مصر باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للبريد الذي يعقد لأول مرة في إفريقيا.وأشار إلى أن مصر تسعد دائما بأن تكون منصة