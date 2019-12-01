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السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعرب السيسي عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارة رقمية في إفريقيا مماثلة لمواقع أمازون وعلي بابا العالميتين، بما يدعم التجارة الرقمية في مصر وإفريقيا، معبرا عن سعادة مصر باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للبريد الذي يعقد لأول مرة في إفريقيا.وأشار إلى أن مصر تسعد دائما بأن تكون منصة
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مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
محمد-سعفان

القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
طقس-بارد

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، غدا الإثنين، ليسود البلاد طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على شمال شرق البلاد مع فرصة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من سيناء، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
السيسي (3)

السيسي يوجه بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بسرعة البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، متسائلا في مداخلة مع وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بجنوب سيناء عن موعد البدء في تنفيذ مدينة السويس الجديدة، حيث أجابه وزير الإسكان قائلا: «إنه جاري الانتهاء من الأعمال المساحية للموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي وجاري العمل علي دراسة الجدوي الاقتصادية، كما يتم حاليا أعمال الرفع المساحي واعمال المخطط الاستراتيجي وسيتم البدء في المرحلة الأولى من المدينة بداية العام المالي القادم».
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السيسي يفتتح مجمع مصانع الرخام في «جفجافة»

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع الرخام في جفجافة عبر الفيديو كونفرانس، جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عددا من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء. وكان الرئيس السيسي، قد أكد ضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة داخل مجمعات الرخام وغيرها من المشروعات، على أن تتم متابعتها بصورة دورية، بالإضافة إلى إنشاء نظم المعلومات «تمكننا من تحقيق حوكمة حقيقية تجابه أي فساد وتجنبنا أي أخطاء مقصودة وغير مقصودة».
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السيسي: وفرنا استثمارات بـ800 مليار جنيه للمشروعات في سيناء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وضعت خلال السنوات الخمس الماضية استثمارات هائلة في سيناء فقط من محطات تحلية، وطرق، وأنفاق، ومناطق صناعية، ومدن سكنية بقيمة 800 مليار جنيه، قائلًا في مداخلة مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء: «إنه عقب كل سيل يحدث في منطقة جنوب سيناء يقول البعض إن طريق النفق- شرم الشيخ، الموجود هناك أغلق وانهار جزء منه بالإضافة إلى كل حركة السيارات على الطريق القديم الخاص بالمدن الصغيرة المسمى بطريق الموت بشرم الشيخ».
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