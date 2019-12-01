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الثلاثاء المقبل.. تاريخ الحسم في عزل ترامب

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف، لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين. وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.
يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق، في 25 سبتمبر، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل
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نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك. وكتب بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
ترامب (2)

ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

إصابة 3 أشخاص في انفجار مصنع للكيماويات بأمريكا

أفادت تقارير إخبارية بسقوط 3 جرحى على الأقل نتيجة الانفجار الذي وقع في وقت سابق اليوم بمصنع للبتروكيماويات بولاية تكساس الأمريكية، إذ ذكر راديو «صوت أمريكا»، أن الانفجار أدى إلى اندلاع حرائق وتحطم نوافذ المباني ودفع السلطات المحلية إلى إخلاء السكان من دائرة قطرها نحو نصف ميل من موقعه على بعد نحو 90 ميلا شرق مدينة هيوستون. وصرح متحدث باسم السلطات المحلية، بأن الانفجار أدى إلى إلحاق أضرار مادية فادحة بالمباني المجاورة، وأن قوات الشرطة تقوم حاليا بفحص المنازل القريبة كل على حدة من أجل تحديد وجود ضحايا آخرين من عدمه.
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نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

بايدن: بقاء ترامب داخل البيت الأبيض خطر على أمريكا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إن بقاء الرئيس دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، منوها بأنه لا يجب السماح بحدوث ذلك. وكتب بايدن في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "بقاء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، لمدة 8 سنوات في السلطة سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، لا يجب السماح بحدوث ذلك، يجب أن نبقيه رئيسا لمرحلة رئاسية واحدة فقط"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم".
ترامب (2)

ديسمبر شهر الحسم في قضية عزل ترامب من الرئاسة

لا تزال مساعي الديمقراطيين لتصدير أزمة سياسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما ورد في عدد من التقارير الإعلامية حول ممارسته لبعض الضغوط السياسية على أوكرانيا، للتحقيق مع نجل جو بايدن منافسه المتوقع في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وحسب خطاب أصدرته اللجنة القضائية في مجلس النواب، فإن أمام الرئيس دونالد ترامب مهلة حتى 6 ديسمبر لتقديم الشهود واستدعاء الأدلة في جلسات المساءلة التي تقودها اللجنة القضائية تحت غطاء سياسي من الديمقراطيين، وهو ما قد يزيد من الصعوبات التي يواجهها الرئيس.
هواوي

واشنطن تدرس فرض قيود جديدة على هواوي

تدرس الإدارة الأمريكية توسيع دائرة حظرها لتصدير الشركات الأجنبية منتجات تحتوي على تقنية أمريكية لشركة هواوي الصينية. وأعربت الولايات المتحدة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت- عن قلقها من أن أجهزة هواوي قد تحتوي على ثغرات أمنية تسمح للصين بالتجسس على حركة الاتصالات العالمية، وضغطت على حلفائها لحظر استخدام معدات هواوي. يشار إلى أن واشنطن تتهم الشركة الصينية" هواوى" بتشكيل تهديد على الأمن القومي بسبب علاقاتها الوثيقة بحكومة بكين، وأدرجتها في "قائمة سوداء" تحظر عليها استخدام منتجات وخدمات التكنولوجيا الأمريكية.
دونالد ترامب

هل انتصر ترامب على الديمقراطيين في «الذمة المالية»؟

اعتبرت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، قرار المحكمة العليا بمنع مجلس النواب من الحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب في الوقت الحالي، انتصارًا مهما للأخير، خاصة في ظل المعركة الشرسة التي يواجهها من أعضاء الكونجرس. ويمثل هذا الحكم فوزًا لترامب، الذي يقاتل على عدة جبهات لحماية السجلات المالية الخاصة به، لا سيما في ظل سعي الديمقراطيين للاطلاع عليها وكشفها للرأي العام، وهو الأمر الذي قد يحرج موقف الرئيس الأمريكي على مستوى الجبهة الداخلية.
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