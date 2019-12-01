الثلاثاء المقبل.. تاريخ الحسم في عزل ترامب

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

تعتزم لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء المقبل، التصويت على تقرير عزل الرئيس دونالد ترامب بتهمة طلب المساعدة من دولة أجنبية لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن. وذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن ملف القضية الذي أعده رئيس اللجنة آدم شيف، لعزل ترامب بعد مزاعم أن ترامب حث أوكرانيا على تشويه سمعة خصمه السياسي جو بايدن، سيكون متاحا لأعضاء اللجنة بداية من يوم غد الاثنين. وإذا وافقت لجنة الاستخبارات على التقرير ستتم إحالته إلى اللجنة القضائية التي من المقرر أن تبدأ جلسات استماع حول الموضوع الأربعاء المقبل.

يذكر أن موظفا في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق، في 25 سبتمبر، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل