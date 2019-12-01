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السي. آي. إيه وهوليوود.. وأشياء أخرى!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
تعبيرية
تعبيرية
وفي الحالتين ضياع: قال الزعيم الهندي (نهرو) للرئيس (جمال عبد الناصر): إننا واقعون بين شقي رحى يسعيان لتمزيقنا: الأول الـ(سي. آي. إيه) وهذه سيضيع فيها الوطن! والثاني (هوليوود) وهذه ستضيع فيها العقول!
«فوقوا بقى»  لا يزال فينا أبو جهل وأبو لهب، ومحاكم التفتيش والعصور الوسطى، والذين يتوهمون أنهم حاملو توكيلات من السماء، يتهمون ويرسلون الناس إلى جهنم زمرا وإلى الجنة جماعات ويعطونهم صكوك الغفران، هم واهمون فاقدو العقول.. أفيقوا يا هؤلاء.     في الخيال المريض فقط يا رجل،
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جابر-عصفور

جابر عصفور مسار مثقف حداثي

بعض الشخصيات الثرية فى تكوينها العلمى، وخبراتها المتميزة وروحها الوثابة، وعقلها اليقظ، وروحها الجميلة المركبة، تبدو لى عصية على المقاربة، يمكنك التركيز على بعض مداخلها التى تبدو لوهلة يسيرة لمن تابع هذه الشخصية أو تلك من موقع التخصص أو المتابعة لأدوارها العامة، أو لإنتاجها العلمى، أو حضورها العام، أو لدورها السياسى أيا كانت مواقعه أو دوائره فى الدولة والنظام السياسى، أو فى قلب المعارضات التى يفور بها الواقع الموضوعى، وبين الناس.
العولمة

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (2)

إعلام «فن التعايش المشترك» في مسقط: قبل ثلاثين عاما أو يزيد كان ثمة سؤال كبير مطروح على رجالات الفكر والسياسة والفلسفة والإعلام: في أي عصر من التاريخ نحن نعيش؟ مسميات كثيرة وعديدة.. عصر التليفزيون.. عصر الطفل.. كل العصور في عصر واحد.. عصر اختفاء قوة عظمى واحدة، وظهور أربع قوى.. عصر التساؤلات الغزيرة.. عصر المواطن العالمي.. عصر الصوامع الإلكترونية.. عصر العزلة الكونية. لكن الإجماع على أنه عصر الإعلام، كان ذلك والإعلام لم يكن بهذه الدرجة من الاتساع في الكثافة والتشعب والتوهان في عالم الميديا الذي لا يعرف القيود، ولا يعترف بالحدود.
المظاهرات- في- لبنان (6)

الدولة الوطنية وإعادة إنتاج الانقسامات الأولية

المشاكل والأزمات السياسية التاريخية الممتدة فى العالم العربى ما بعد الاستقلال، تعود إلى عمليات بناء الدولة فى مجتمعات انقسامية تعانى من النزاعات الأهلية الدينية والمذهبية والعرقية والمناطقية والقومية.
قابوس

إنسانية الإنسان.. أنسنة الإعلام (1)

(لو أستطيع أن أكسو شعبي ذهبًا لكسوته، فهو يستحق…) إن حاكمًا يقول مثل هذه الكلمات لهو إنسان يدثره الله برحمة منه تجعله رحيمًا بشعبه محبا له رؤوفًا به عزيزًا عليه ما لاقاه من عنت الجمود ردحًا من الزمن العصبي قبل خمسين عاما، ومن جبروت ركود أخرجه من العصر إلا قليلا. وإن «شعبًا» يقول عنه زعيمه مثل هذه الكلمات المضفرة برحيق الإخلاص، لهو شعب ليس بمستغرب منه أن يفيض بكل هذا الولاء، ويجيش بكل هذا الانتماء، ويتمتع بكل هذا الوفاء، إزاء الحاكم الحريص عليه أكثر من نفسه.. فأما هذا الإنسان فهو جلالة السلطان قابوس بن سعيد، صاحب النفس المطمئنة الموصولة بربها والمتصلة بشعبها.. وأما الشعب فهو الشعب العماني.. و«قابوس والناس».. قصة حب سيخلدها الزمن للأجيال والأيام وكيفية تشكيل العلاقة بين الحاكم والشعب.
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انيس-منصور

البقية في مذكراته.. (4)

عندما دعا خطيب الجمعة: اللهم اخرب بيته.. أنيس منصور كان أنيس منصور أحد دعاة الفلسفة الوجودية فهي فلسفة حديثة، أول كتاب صدر عنها باللغة العربية كان عام 1950، وطُبع منه في أسبوع واحد نحو ثلاثين ألف نسخة، ودرس في الجامعة الفلسفة الوجودية حتى تم فصله من قبَل الرئيس عبد الناصر بسبب أحد المقالات التى عدَّها هجوما عليه عام 1963، كما تم فصله من تحرير مجلة "الجيل" لمدة سنتين، ثم عاد إلى عمله بالمجلة والجامعة لتدريس الفلسفة. إذن، أصل المنطلق الإبداعي كان فلسفيا بحتا.
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