السي. آي. إيه وهوليوود.. وأشياء أخرى!

د. مجدي العفيفي

٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م

وفي الحالتين ضياع: قال الزعيم الهندي (نهرو) للرئيس (جمال عبد الناصر): إننا واقعون بين شقي رحى يسعيان لتمزيقنا: الأول الـ(سي. آي. إيه) وهذه سيضيع فيها الوطن! والثاني (هوليوود) وهذه ستضيع فيها العقول!

«فوقوا بقى» لا يزال فينا أبو جهل وأبو لهب، ومحاكم التفتيش والعصور الوسطى، والذين يتوهمون أنهم حاملو توكيلات من السماء، يتهمون ويرسلون الناس إلى جهنم زمرا وإلى الجنة جماعات ويعطونهم صكوك الغفران، هم واهمون فاقدو العقول.. أفيقوا يا هؤلاء. في الخيال المريض فقط يا رجل،

«فوقوا بقى»

لا يزال فينا أبو جهل وأبو لهب، ومحاكم التفتيش والعصور الوسطى، والذين يتوهمون أنهم حاملو توكيلات من السماء، يتهمون ويرسلون الناس إلى جهنم زمرا وإلى الجنة جماعات ويعطونهم صكوك الغفران، هم واهمون فاقدو العقول.. أفيقوا يا هؤلاء.

في الخيال المريض فقط

يا رجل، اخرج من كهفك المقيت، وانظر إلى الحياة، لا تتاجر بدينك، وحاول أن تكون متحضرا، كن في نفسك، أصلح نفسك أولا، لا تزعم أنك رجل دين، لا يوجد شىء اسمه رجل دين إلا في خيالاتكم المريضة.

لأصحاب العقول فقط

سُئل حكيم ذات مرة عن أول ما يهتم به إذا ما آلت إليه شؤون الحكم، قال «سلامة اللغة، في سلامة اللغة صحة القول، وفي صحة القول إصابة المقصد، وفي إصابة المقصد اكتمال الإنجاز».

التجرد من الأخلاق

صدم شاب امرأة عجوزا بدراجته وبدلا من أن يعتذر لها ويساعدها على النهوض أخذ يضحك عليها ثم استأنف سيره، لكن العجوز نادته قائلة: لقد سقط منك شيء، فعاد الشاب مسرعا وأخذ يبحث فلم يجد شيئا، فقالت له العجوز: لا تبحث كثيرا، لقد سقطت «رجولتك» ولن تجدها أبدا. نعم، الحياة لا قيمة لها إذا تجردت من الأدب والذوق والأخلاق.

التي لا تحتاج إليها

أنت لا تحتاج إلى ثورة لكي تبني الديمقراطية، أنت تحتاج إلى ديمقراطية من أجل نجاح الثورة، كل ثورة يجب أن تكون اجتماعية، وإلا فليست ثورة! (من أوراق أنيس منصور).

ألم أقوى من ألم

لو ضربت طفلا ضربة خفيفة وأنت (توبخه) لبكى.. ولو ضربته ضربة أقوى منها وأنت (تمازحه) لضحك، فـ(الألم المعنوي) أشد إيذاءً من (الألم الجسدي).

تعمير وتدمير

العدل إذا دام عمَّر، والظلم إذا دام دمَّر.

(من مقدمة ابن خلدون)

وقوف الشريف بباب الدنيء!

قيل لأعرابية: ما الجرح الذي لا يندمل؟

قالت: حاجة الكريم إلى اللئيم، ثم يرده.

قيل لها: فما الذل؟

قالت: وقوف الشريف بباب الدنيء، ثم لا يؤذن له.

تعلمنا الرياضيات..

أن السالب بعد السالب يعني موجبًا، فلا تيأس، فالمصيبة بعد المصيبة تعني الفرج. وأن الانتقال من جهة لأخرى سيغير من (قيمتي) وأنه متى ما كبر المقام صغر كل شيء، وأن بعض الكسور لا تجبر، وأنه يمكننا الوصول إلى نتيجة صحيحة بأكثر من طريقة، فلا تظن أنك وحدك صاحب الحقيقة وأن كل من خالفك مخطئ. لكل مجهول قيمة، فلا تحتقر أحدا لا تعرفه. وهناك شيء اسمه ما لا نهاية فلا تكن محدود الفكر والطموح. العدد السالب كلما كبرت أرقامه صغرت قيمته كالمتعالين على الناس، كلما ازدادوا تعاليا صغروا في عيون غيرهم.

الأقوياء.. فقط

أوضاعنا العربية مكشوفة، وأوجاعنا لا تخفى على أحد، وأحوالنا لا تحتاج إلى تشخيص أكثر، نريد القرار الذي لا يتخذه إلا الأقوياء، وليس هؤلاء الخدم في بلاط الحكم والسلطة. اسأل أى صبي سيجيب بدون عناء عن الأزمة المعقدة، ها هي المآسي تتوالى وليس فينا رجل رشيد!

أية صدقة هذه؟!

نبحث في جيوبنا عن أقل فئات النقود كي نتصدق بها، ثم نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى، ما أقل عطايانا! وما أعظم مطلوبنا! خداع ومخادعة، وأشياء أخرى.

ومع ذلك لا نبصره

المسجون في السجن يطلب مصحفا يؤنس وحدته، والمريض في المستشفى يطلب مصحفا ليشفى الله مرضه، والميت يتمنى مصحفا ليرفع به درجاته، ونحن لسنا مساجين ولا مرضى ولا موتى حتى نطلبه، إنه بين أيدينا وأمام أعيننا فهل سننتظر حتى يصيبنا أمر ما فنفزع له؟!

وليس مثل ما فعلوا

قال الشاعر:

لسْنا وَإنْ أحسَابُنا كرُمَتْ يَوْمًا عَلى الأحْسابِ نَتَّكِلُ

نَبْنِي كما كانَتْ أوَائِلُنا تَبْني وَنفعَلُ مِثلَ ما فَعَلُوا

لا بد من تغيير جملة (وَنفعَلُ مِثلَ ما فَعَلُوا) لتكون (ونفعل فوق ما فعلوا) مع الاحترام لصاحب هذه المقولة الشعرية.

للتأمل فقط

لسنا مجبرين على تبرير المواقف لمن يُسيء الظن بنا، من يعرفنا جيدا يفهمنا جيدا، فالعين تكذب نفسها إن أحبت، والأذن تصدق الغير إن كرهت.