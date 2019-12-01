الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي

تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٦ م

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بمباشرة تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ ذكرت صحيفة «جوراليزم بوست» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل، مضيفة أنه سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها.

وتعود ملكية هذه المحال لبلدية الخليل وعدد من سكان المدينة، حيث أغلقت بأمر من سلطات الاحتلال الإسرائيلية عقب «مجزرة الحرم الإبراهيمي» عام 1994، حينما أطلق مستوطن يدعى «باروخ جولدشتاين» النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء صلاة فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر