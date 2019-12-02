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لتعزيز صحة المخ لدى البالغين.. الشطرنج خيار مثالي

كلما تقدمنا في العمر، أصبح من المهم ممارسة رياضة تعمل على تنشيط المخ؛ لأنه مثل أي عضلة في الجسم، يحتاج إلى تمرين من وقت لآخر، لذا فالشطرنج خيار مثالي
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
شطرنج
شطرنج
تنمية المهارات من الأشياء المهمة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا دائمًا، خاصة عند تربية الأبناء، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة اليومية، كما أن الألعاب التي تحتاج إلى تفكير، تعمل على تنمية جيدة للمهارات؛ مثل ألعاب الألغاز. وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب المسلية، ليس ذلك فقط، بل تقدم العديد من الفوائد المهمة؛ على سبيل المثال، التعزيز من نمو المخ، والوقاية من "ألزهايمر" عند التقدم في العمر، وتنمية القدرة على حل المشكلات، نقلًا عن "health fitness revolution".
تعد لعبة الشطرنج من الألعاب التي تعتمد على الموهبة، كما أنها من أفضل ما يمكن ممارسته في التجمعات العائلية؛ لأنها تساعد على تدريب المخ. وإضافة إلى ذلك، تعد من أكثر الألعاب التي تتم ممارستها حول العالم، فهذه الرياضة العقلية لا تعمل على بناء عضلات قوية أو شد عضلات بطنك، لكنها تفيد بشكل كبير من جانب الصحة
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