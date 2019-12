لتعزيز صحة المخ لدى البالغين.. الشطرنج خيار مثالي

كلما تقدمنا في العمر، أصبح من المهم ممارسة رياضة تعمل على تنشيط المخ؛ لأنه مثل أي عضلة في الجسم، يحتاج إلى تمرين من وقت لآخر، لذا فالشطرنج خيار مثالي

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تنمية المهارات من الأشياء المهمة التي يجب أن نضعها في اعتبارنا دائمًا، خاصة عند تربية الأبناء، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال ممارسة بعض الأنشطة اليومية، كما أن الألعاب التي تحتاج إلى تفكير، تعمل على تنمية جيدة للمهارات؛ مثل ألعاب الألغاز. وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب المسلية، ليس ذلك فقط، بل تقدم العديد من الفوائد المهمة؛ على سبيل المثال، التعزيز من نمو المخ، والوقاية من "ألزهايمر" عند التقدم في العمر، وتنمية القدرة على حل المشكلات، نقلًا عن "health fitness revolution".

تعد لعبة الشطرنج من الألعاب التي تعتمد على الموهبة، كما أنها من أفضل ما يمكن ممارسته في التجمعات العائلية؛ لأنها تساعد على تدريب المخ. وإضافة إلى ذلك، تعد من أكثر الألعاب التي تتم ممارستها حول العالم، فهذه الرياضة العقلية لا تعمل على بناء عضلات قوية أو شد عضلات بطنك، لكنها تفيد بشكل كبير من جانب الصحة

تعد لعبة الشطرنج من الألعاب التي تعتمد على الموهبة، كما أنها من أفضل ما يمكن ممارسته في التجمعات العائلية؛ لأنها تساعد على تدريب المخ. وإضافة إلى ذلك، تعد من أكثر الألعاب التي تتم ممارستها حول العالم، فهذه الرياضة العقلية لا تعمل على بناء عضلات قوية أو شد عضلات بطنك، لكنها تفيد بشكل كبير من جانب الصحة العقلية، وفى ما يلي بعض الفوائد المهمة التي تقدمها لك لعبة الشطرنج:

أسود وأصفر وأبيض.. رحلة تخفيضات الجمعة من يوم كبيس لمهرجان ألوان



1- التعزيز من نمو المخ

لعبة الشطرنج تجعل المخ في حالة تحدٍّ صحية، تعمل على التحفيز من نمو الزوائد الشجيرية في المخ (الأجسام التي تقوم بإرسال إشارات من الخلايا العصبية بالمخ)، ومع كثير من الزوائد الشجيرية، يتحسن التواصل العصبي بشكل كبير، ويصبح أسرع، ومن ثم فإن التفاعل مع الآخرين، من خلال أنشطة تعتمد على التحدي، يساعد على زيادة نمو الشجيرات العصبية، ولعبة الشطرنج هي الخيار المثالي.

2- يساعد على تدريب جانبي المخ

أشارت دراسة ألمانية إلى أنه عندما طُلب من لاعبي الشطرنج تحديد مواقع الشطرنج والأشكال الهندسية، أصبح النصفان الأيمن والأيسر من الدماغ نشطين للغاية.

الصبار له روح.. اشترِ ما تفضله من معرض زهور الخريف



3- زيادة معدل الذكاء

هل يقوم الأشخاص الأذكياء بممارسة الشطرنج، أم يجعل الشطرنج الآخرين أذكياء؟ أوضحت دراسة علمية أن ممارسة الشطرنج على الأقل تزيد من معدل الذكاء.

4- الوقاية من مرض "ألزهايمر"

كلما تقدمنا في العمر، أصبح من المهم ممارسة رياضة تعمل على تنشيط المخ، فالمخ مثل أي عضلة في الجسم، يحتاج إلى تمرين من وقت لآخر، حتى يبقى قويا لأطول فترة ممكنة وصحيا ولائقا بشكل كبير، كما كشفت دراسة في جريدة "The New England Journal of Medicine"، عن أن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 75 عامًا، ويقومون بممارسة الشطرنج، هم أقل عرضة لتطور الخرف.

كارثة مالية في أمريكا.. تحولت إلى "Black Friday"



5- يزيد من إبداعك

لعب الشطرنج يساعد على زيادة قدرتك على الإبداع، لأنه ينشط الجانب الأيمن من الدماغ، وهو الجانب المسؤول عن الإبداع، فأجريت دراسة، استغرقت أربع سنوات، على مجموعة من الطلاب، وشملت بعض الأنشطة مثل الشطرنج واستخدام أجهزة الكمبيوتر، أو القيام بأنشطة أخرى لمدة 21 أسبوعًا، لمعرفة أي نشاط يعزز نمو التفكير الإبداعي، وأحرزت مجموعة الشطرنج أعلى مستوى في جميع مقاييس الإبداع.

6- تحسين مهارات حل المشكلات

تتطلب مباراة الشطرنج تفكيرًا وحل المشكلات السريع، لأن خصمك يغير المعايير باستمرار، وأشارت دراسة أجريت عام 1992 على 450 طالبا، إلى أن هؤلاء الذين تعلموا لعب الشطرنج حققوا درجات أعلى بكثير في الاختبارات القياسية مقارنةً بأولئك الذين لم يلعبوا لعبة الشطرنج.

لعبة الشطرنج من أفضل الألعاب التي لم تفقد رونقها مع تطور الزمن، وظهور ألعاب أخرى أكثر جاذبية، فما زالت تحتفظ بمذاق خاص بين الألعاب الأخرى.

غسيل الأسنان والرياضة.. عادات صحية قد تضرك