رياضة

بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م
بيراميدز
بيراميدز
حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.
فريق إينوجو رينجرز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28، عن طريق  إبراهيم أولاويين، الذي استلم تمريرة جونيور أنايسودو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 35، تعرض محمد فتحي للإصابة وشارك إسلام عيسى بدلا منه. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حصل إيمانويل أوليسيس
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محمد صلاح - ساديو ماني

ليفربول يحدد بديل صلاح وماني من الدوري الفرنسي

يبدو أن ليفربول بدأ في التفكير في إيجاد بديل لكل من نجم المنتخب الوطني محمد صلاح وزميله في الريدز، النجم السنغالي ساديو ماني، حيث دخل في منافسة قوية مع توتنهام، بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين المميزين في خط الهجوم خلال الموسم الحالي، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الجناح الهولندي ممفيس ديباي، نجم ليون ومنتخب الطواحين الهولندية، ويريد الريدز أن يكون ديباي منافسًا لمحمد صلاح وساديو ماني، نجمي الفريق، في خط الهجوم، حتى لا يتأثر ليفربول في حالة غياب أحدهما ويزيد من المنافسة داخل الفريق.
محمد- صلاح‎

صلاح ثالثا في التسريبات الخاصة بالكرة الذهبية

يترقب عشاق كرة القدم الكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، لأفضل لاعب في العالم، في الحفل الذي سيقام بعد غدٍ في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى الرغم من تبقي يومين على الكشف عن هوية اللاعب الفائز بالجائزة، فإن الصحف العالمية بدأت تنشر الكثير من التسريبات حول هوية الفائز، وترتيب باقي اللاعبين أيضًا، ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإنه تم تداول تسريب لترتيب اللاعبين في سباق الكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، يبرز فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بالجائزة بعد حصوله على 446 نقطة.
عثمان-ديمبلي (2)

حقيقة تحرك برشلونة لتعويض غياب ديمبلي

ارتبط اسم المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وكانت تقارير مكسيكية ادعت مؤخرًا أن برشلونة يريد أن يكون فيلا هو بديل الفرنسي عثمان ديمبلي في خط الهجوم، بعد إصابة الأخير وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة تقترب من 10 أسابيع، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في فوز العملاق الكتالوني على بروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لا ينوي التحرك في الميركاتو الشتوي لضم فيلا.
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المصري‎ (6)

المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
المصري‎ (4)

في خطاب رسمي.. المصري يطلب مساواته بالأهلي

أرسل النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبًا بزيادة عدد جماهيره في مبارياته الإفريقية للموسم الجاري، إعمالا بمبدأ المساواة بباقي الأندية المصرية، بعدما أعلن النادي الأهلي عن حضور الجماهير مبارياته الإفريقية بعدد عشرة آلاف مشجع، بعد توصله لاتفاق مسبق مع الجهات الأمنية لخوض مبارياته الإفريقية على استاد الإسكندرية. ويبدأ الفريق البورسعيدي مبارياته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بمواجهة نواذيبو في موريتانيا في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
الزمالك -وجينيراسيون (10)

جينيراسيون يودع بطولة الكونفيدرالية

تأهل فريق إيساي البنيني إلى دور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد فوزه على جينيراسيون فوت السنغالي بركلات الترجيح، بعدما حقق الفوز خارج قواعده ذهابًا بهدف نظيف، في دور الـ32 مكرر من المسابقة، وفي الإياب رد الفريق السنغالي بالفوز بهدف نظيف، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الفريق البنيني بنتيجة (4- 3)، وكان الزمالك قد تأهل على حساب الفريق السنغالي بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض عقب نهاية المواجهتين بنتيجة 2-2 والفوز إيابًا بهدف نظيف في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
إيهاب جلال - عمرو موسى

إيهاب جلال: عودة "جمعة" إضافة لمنتخب مصر

أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، أن فوزه في لقاء الذهاب أمام كوت دور بطل السيشيل، برباعية في مواجهة الذهاب، بالدور الـ32 المكرر، تسبب في حالة من الهدوء لدى اللاعبين. جاء ذلك في تصريحات عبر «قناة أون سبورت»، عقب نهاية مباراة الإياب التي جمعت فريقه مع كوت دور، والتي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي، بهدفين نظيفين، قائلا: «سعيد بعودة جمعة للمشاركة، وحصل لاعبون على فرصة في المباراتين وتلك مميزات، هناك بعض العيوب سنحاول علاجها، كما أننا حاولنا منح اللاعبين فرصة وجميعهم أدوا بشكل جيد».
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