بيراميدز يقسو على رينجرز بثلاثية في الكونفيدرالية

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب «نامدي ازيكيو ستاديوم»، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، إبراهيم أولاويين سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك محمد فاروق هدف التعادل للضيوف، وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني، وعزز إسلام عيسى بهدف ثالث، ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة مؤقتًا في انتظار مواجهة المصري البورسعيدي وإف سي نواذيبو، التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

فريق إينوجو رينجرز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28، عن طريق إبراهيم أولاويين، الذي استلم تمريرة جونيور أنايسودو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 35، تعرض محمد فتحي للإصابة وشارك إسلام عيسى بدلا منه. وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حصل إيمانويل أوليسيس

فريق إينوجو رينجرز، نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 28، عن طريق إبراهيم أولاويين، الذي استلم تمريرة جونيور أنايسودو، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك أحمد الشناوي، وفي الدقيقة 35، تعرض محمد فتحي للإصابة وشارك إسلام عيسى بدلا منه.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، حصل إيمانويل أوليسيس على البطاقة الحمراء، بعد تدخل عنيف على إريك تراوري، ليضطر الفريق النيجيري لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين.



وفي الدقيقة 55، أدرك محمد فاروق، هدف التعادل لبيراميدز من ضربة جزاء تسبب فيها مدافع إينوجو رينجرز بلمسة يد داخل منطقة الجزاء.



وأضاف عمر لعيوني الهدف الثاني لفريق بيراميدز، في الدقيقة 83، بعدما استلم تمريرة إسلام عيسى بتسديدة سكنت الشباك، وبعدها بدقيقتين اختتم إسلام عيسى ثلاثية بيراميدز من ركلة جزاء، احتسبت بعد عرقلة تراوري.