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بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٤ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى «إسقاط النظام»، وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاما، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خوفا من التعرض لاتهامات من قبل السلطات
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احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
مستوطنات

الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بمباشرة تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ ذكرت صحيفة «جوراليزم بوست» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل، مضيفة أنه سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها.
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داعش

قتلى وجرحى في اشتباكات مع هاربين من سجن لـ«داعش» بالعراق

قال مصدر أمني عراقي، إن عددًا من السجناء قاموا بالهروب من سجن ضم أغلبية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مشيرًا إلى أن السجناء هربوا من سجن التسفيرات التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، في منطقة الفيصلية بالموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، مضيفًا أن هناك اشتباكات اندلعت داخل إحدى قاعات السجن، بين منتسبين الأمن والسجناء، ما أسفر عن مقتل شرطي ووقوع عددًا من الجرحى، لافتًا إلى أن السجن المذكور، المعتقلين فيه 90% من عناصر من تنظيم "داعش"، مؤكدًا على أن القوات الأمنية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، وفقًا لسبوتنيك.
غارات-إسرائيلية-على-سوريا

بينهم سوريين.. مقتل 11 شخصًا في غارة إسرائيلية على دمشق

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن 11 مقاتلا بينهم سبعة غير سوريين، قُتلوا في غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في دمشق وريفها، الليلة الماضية. وذكرت وسائل اعلام سورية، أن شظايا أحد الصواريخ الإسرائيلية أصابت منزلا في بلدة سعسع جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن تدمير المنزل. وكان الجيش الإسرائيلي اعلن استهداف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري فى محيط العاصمة دمشق، فيما أكدت دمشق تصدي دفاعاتها الجوية للصواريخ وأسقاط معظمها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.
الحرب-في-ليبيا

مقتل 7 أشخاص وإصابة 35 أخرين في غارة جوية بطرابلس

أعلنت خدمات الطوارئ في طرابلس، مقتل سبعة عمال على الأقل، بينما أُصيب 35 آخرون في ضربة جوية أصابت مصنعا للبسكويت، مساء اليوم الإثنين بالضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، إذ قال أسامة علي المتحدث باسم هيئة الاسعاف والطوارئ في طرابلس، إن العمال الذين قتلوا في حي وادي الربيع، على بعد نحو 21 كيلو مترا من وسط المدينة، هم ليبيان وخمسة أجانب من بنجلادش ودول إفريقيا جنوب الصحراء.. وكان الجيش الوطني الليبي، قد شن في وقت سابق، غارات جوية على مواقع تابعة لقوات الوفاق داخل الكلية الجوية في مصراتة، فضلا عن مواقع عسكرية أخرى بها مخازن أسلحة غربي البلاد.
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«10 شهداء و55 مصابا».. حصيلة غارات الاحتلال على غزة

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم الثلاثاء، إلى 10 شهداء إلى جانب 55 مصابا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء إلى مستشفى الأندونيسي جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال شمال غرب البلدة. من جانبه، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء الشعب في قطاع غزة.
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