سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١١ م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
واستمرت المواجهات الليلية بين المتظاهرين وقوة حماية مرقد الحكيم في النجف، بعد فشل وساطة من شيوخ عشائر ورجال دين في المحافظة.من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، عبدالستار بيرقدار، اليوم الأحد، إصدار مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.وقال البيرقدار في تصريح صحفي، إن «الهيئة التحقيقية
اقرأ المزيد
احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
مستوطنات

الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بمباشرة تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ ذكرت صحيفة «جوراليزم بوست» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل، مضيفة أنه سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها.
اقرأ المزيد من الأخبار
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي

رئيس وزراء العراق: تصدينا للمندسين.. واستقالة الحكومة تنهي الأزمة

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن استقالة الحكومة أمر مطلوب ومفروض، نظرا لما تمر به البلاد من أزمة راهنة، داعيا مجلس النواب إلى الإسراع في إيجاد بديل جديد لمنصب رئيس مجلس الوزراء وفق الآليات الدستورية والقانونية، وقال في كلمة له باجتماع مجلس الوزراء، إن "الحكومة تتعامل مع التظاهرات على أنها سلمية"، مشيرا إلى أن هناك من اندس فيها، وأن من واجب الدولة التصدي لهم، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام العراقي.
احتجاجات العراق

مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال تظاهرات بغداد

أعلنت مصادر عراقية، مساء اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 91 آخرين خلال المظاهرات التي تشهدها محافظة بغداد العراقية، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكشفت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، عن إحصائية جديدة لأعداد قتلى التظاهرات في العراق، إذ قال رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، إن «عدد الشهداء حتى اليوم أكثر من 250 منذ الأول من الشهر الجاري، وعدد الجرحى أكثر من 11 ألفًا».
احتجاجات العراق

متظاهرو العراق يفتتحون أحد أهم شوارع العاصمة

افتتح عدد من المتظاهرين العراقيين شارع أبو نواس، الذي يعد أحد أهم شوارع العاصمة، وذلك بمساعدة من الشرطة الاتحادية، كاسرين بذلك أمرا من قيادة عمليات بغداد، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز" في نبأ عاجل. وكان عدد من المتظاهرين العراقيين أغلقوا، أمس الجمعة، حقل البزركان النفطي الواقع في محافظة ميسان جنوبي البلاد. وأفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية أن العشرات من المتظاهرين أقدموا على محاصرة حقل البزركان النفطي في محافظة ميسان، ومنعوا العاملين من الوصول إليه، ما أدى إلى إغلاقه وتوقفه عن العمل.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]