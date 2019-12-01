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بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ م
الأردن
الأردن
قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
كما قرر فسخ قرار المدعي العام القاضي بعدم اختصاصه بمتابعة دعوى الحق العام الناشئة عن تهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة «1/153 مكرر» من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وإحالته بها بالتلازم للمحاكمة أمام ذات المحكمة عملا بأحكام المادة 3/ب من قانون محكمة أمن الدولة رقم 17 لسنة
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احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
مستوطنات

الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بمباشرة تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ ذكرت صحيفة «جوراليزم بوست» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل، مضيفة أنه سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها.
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قوات-الاحتلال-في فلسطين

قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي على طلاب جامعة «خضوري»

أُصيب طالب جامعي فلسطيني بالرصاص الحي في القدم والعشرات بالاختناق، نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل جامعة (خضوري) فرع العروب شمال الخليل جنوب الضفة الغربية،إذ قال شهود عيان، في بيان اليوم الأربعاء: «إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الطلبة المتواجدين داخل حرم الجامعة، ما أدى لإصابة أحدهم بالرصاص الحي في قدمه، ونقل على إثرها إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج».
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الأزهر يُدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

يعرب الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد للغارات التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أدت تلك الغارات الإرهابية إلى استشهاد أكثر من 20 فلسطينيًّا وإصابة العشرات، مشددًا على أن تلك الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني يومًا بعد يوم تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان، ويقضي على الأخضر واليابس، وأن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية لوقف هذا الجرائم.
استشهاد فلسطيني

استشهاد فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران، مساء اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على خان يونس، جنوب قطاع غزة، إذ أفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن مواطنين وصلا إلى مستشفى غزة الأوروبي وقد استشهدا، وأصيب آخران، جراء استهدافهم من قبل طائرات الاحتلال شرق المحافظة. وباستشهاد المواطنين في خان يونس، يرتفع عدد الشهداء خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر أمس إلى 23. من جانبها أكدت حركة حماس في بيان لها اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للعدو الإسرائيلي بفرض معادلاته وسياساته على الشعب الفلسطيني.
الاردن

ماذا بعد عودة «الباقورة والغمر» إلى أحضان الأردن؟

بعد ما يقرب من عام على قرار استعادة السيادة الأردنية على منطقتي "الباقورة والغمر"، عادت تلك المناطق إلى أحضان الأردن مرة أخرى بعد 25 عامًا من وضعها تحت تصرف الاحتلال الإسرائيلي. وكان 10 نوفمبر الجاري، آخر يوم يحق فيه للمزارعين الإسرائيليين دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر. واستأجرت إسرائيل هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود بين الأردن وإسرائيل، وكان لها حق التصرف بهما ربع قرن بموجب ملحقات معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994، والتي تعرف بـ"معاهدة وادي عربة".
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