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مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

طالب المتظاهرون أن يعلن رئيس الجمهورية بصورة فورية عاجلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدين أن التباطؤ يحدث حالة من الشلل في إدارة الدولة.
تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٩ م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
وكثفت العناصر الأمنية لاسيما قوت مكافحة الشغب إلى جانب قوات الجيش اللبناني والحرس الجمهوري من تواجدها في الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) وقامت بالفصل بين فريقي المتظاهرين ومؤيدي الرئيس عون، وذلك عبر جدار بشري عازل، منعا لحدوث أية احتكاك أو اشتباكات بين الجانبين، وتحويل حركة السير إلى طرق أخرى
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علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
احتجاجات العراق

بغداد تٌعلن الحداد 3 أيام على قتلى الاحتجاجات

أعلن محافظ بغداد، اليوم الأحد، الحداد 3 أيام على أرواح قتلى الاحتجاجات، التي تشهدها العراق في الفترة الحالية، وفقًا لما ذكرته العربية. وقال قائد عمليات بغداد، الفريق قيس المحمداوي، إن كل المناطق العراقية تشهد حاليا هدوءا ملحوظا، مشددا على أن هناك من يريد أن يخلط الأوراق داخل التظاهرات، وأن الأوامر من القيادات العليا كانت تمنع قمع التظاهرات. وشارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد،اليوم الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصا.
مستوطنات

الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بمباشرة تنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد بالقرب من الحرم الإبراهيمي في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، إذ ذكرت صحيفة «جوراليزم بوست» الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي استيطاني آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل، مضيفة أنه سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها.
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احتجاجات لبنان

الهيئات الاقتصادية اللبنانية تعلن إضرابا عاما لمدة 3 أيام

قرر تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية، الدعوة إلى إضراب عامًا وإغلاق كافة المؤسسات الخاصة في جميع أنحاء لبنان، على مدى أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلةن للضغط في سبيل الإسراع لتشكيل حكومة إنقاذ جديدة للبلاد تفاديا لانهيار وشيك قد يتعرض له الاقتصاد اللبناني ومؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الهيئات الاقتصادية، والتي يرأسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، وتمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان.
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في اليوم الـ40.. متظاهرو لبنان يدعون لقطع الطرق غدًا

? دعا عددًا من المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم الأحد، إلى قطع الطرق غدًا الإثنين، في اليوم الأربعين لانطلاق الاحتجاجات الشعبية، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.. وأكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في وقت سابق، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا.
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«دون قطع الطرق».. استمرار الاحتجاجات في لبنان

شهدت الساحات والميادين الرئيسية في لبنان، زخما كبيرا في التظاهرات والاحتجاجات، حيث احتشد آلاف المتظاهرين مساء اليوم في العاصمة بيروت، وطرابلس (شمالا) وصيدا وصور (جنوبا) ومدن محافظتي جبل لبنان والبقاع، في حين اختفت مظاهر قطع الطرق واقتصر الأمر على التواجد بالساحات والميادين. ولليوم الـ32 على التوالي كثف المتظاهرون من تواجدهم، رافعين أعلام لبنان واللافتات الاحتجاجية المطالبة بالإسراع في الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم أعضاء البرلمان بموجبها باختيار رئيس الوزراء الجديد لتكليفه بتشكيل الحكومة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد على المال العام.
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الجيش اللبناني: حريصون على أمن المتظاهرين والمواطنين

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش مسئول عن أمن المتظاهرين وكافة المواطنين اللبنانيين، وأن المؤسسة العسكرية بذلت جهودا كبيرة تتسم بالاحتراف والانضباط في التعامل مع الأحداث الاستثنائية التي يشهدها لبنان، مستشهدا على صحة حديثه بعدد من الدول التي شهدت أحداث تظاهر واحتجاج مماثلة وكان الوضع مختلفا إذ سقطت خلالها أعداد كبيرة من الضحايا. جاء ذلك خلال تفقد قائد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في العاصمة بيروت ومحافظة جبل لبنان، والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل الاحتجاجات والمظاهرات.
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