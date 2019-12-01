جريمة

معاكسة وعتاب وجثة.. قصة مقتل «شهيد الرجولة» بالزاوية

المتهم عاكس شقيقة المجني عليه ورفض معاتبته هو وشقيقه، واعتدى عليه بسكين مسددا إليه عدة طعنات توفي على أثرها قبل وصوله للمستشفى، وتحفظ الأهالي على المتهمين حتى وصول الشرطة
تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٦ م
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
حوارٍ ضيقة، محال ارتصت على جانبي الطريق، ضجيج صبية يلعبون في الشارع، صوت آتٍ من راديو مقهى قديم، كلاكسات «توك توك» تدوي في المكان، شجيرات عالية صدعت جذورها الرصيف، تسمع ضجيجا خافتا من خلف النوافذ لقاطني الشارع، السماء ملبدة بالغيوم حيث توارت خيوط الشمس، وبحلول الظلام تبدلت الأجواء، لحظات سكون قطعت ضجيج الصبية وصخب المارة، لتعلن عن سقوط شاب قتيلا في الشارع الذي ارتوى بالدم على يد ذوى قلوب لا تعرف الرحمة، وأناس ساروا خلف خطوات الشيطان، وتصدر الغل المشهد، مشاعر خوف وفزع ارتسمت على الوجوه، ليحكم الحزن قبضته على الحارة الضيقة.
الأجواء تبدو عادية في شارع سلامة عفيفي بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، الأحد الماضي، فتح أصحاب المحال أبوابها في الصباح في انتظار "زبون"، اكتظ الشارع بطلبة المدارس يحاولون اللحاق بمدارسهم وسط زحمة سائقي "التوك توك"، طالبة بالصف الأول الثانوي تسير في طريقها لإحضار "الإفطار" فوجئت بشاب يخرج يده من "توك
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
مطار-القاهرة (2)

ضبط راكب حاول تهريب ساعات بمليون جنيه في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمطار القاهرة بمبنى جمارك الركاب رقم «1»، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو، وذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
انهيار- سور -الكنيسة -الآثرية- بدير- أبو فانا (2)

مطرانية ملوي تكشف تفاصيل حادث سور كنيسة «أبوفانا»

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، أثناء تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة». وكشف البيان أن حادث انهيار السور أدى إلى وفاة كل من «كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 سنة»، وإصابة: «مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحاق، 45 سنة، ومريم شفيق خليل، 55 سنة»، وجميعهم من محافظة أسيوط.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
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جثة

«قرض وغدر وجثة».. مكوجي يقتل عجوزًا ويشعل النار في جثتها

قرض قيمته 15 ألف جنيه بضمان والدة صديقه جعله يفكر في كيفية الحصول على المبلغ لسداد قسط القرض بعد مطالبتها له بسداد المبالغ المتأخرة عليه، وجد "إبراهيم" ضالته في سيدة عجوز تقيم بمفردها في شقة بالطابق الثالث بالسيدة زينب، وعلمه باحتفاظها بمبالغ مالية وتردده على مسكنها كونه عاملا بمحل مكواة، ويوم الواقعة توجه لمسكنها لتسليمها بعض الملابس ودخل الشقة وطلب منها كوب مياه وبمجرد دخولها للمطبخ قام بخنقها بيديه وعندما قاومته خنقها بايشارب حتى تأكد من وفاتها وقام بتكبيل يديها بعد ربط عنقها بمرحاض دورة المياه وأحضر بعض الملابس، وأشعل بجثتها النار.
جثة

«معاكسة وجثة».. مقتل طالب جامعي دافع عن شقيقته بالزاوية

لم يكن يتخيل الطالب الجامعي أن دفاعه عن شقيقته صاحبة الـ15 عاما الطالبة بالمرحلة الاعدادية، بعد أن قام جاره العاطل بمعاكستها أثناء سيرها في الشارع ورميها بكلمات خادشة للحياء سيكلفه حياته، إذ وصل للمستشفى جثة هامدة مصابا بجروح متفرقة بجسده. البداية كانت بتلقي قسم الزاوية الحمراء، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة ومصابا بجروح طعنية بالجسد. وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجنى عليه اتهم جاره بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به أودت بحياته بتحريض من والده وشقيقه لقيام المتهم بمعاكسة شقيقته.
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