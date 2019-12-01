رياضة

آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
آرسنال- نوريتش سيتي
آرسنال- نوريتش سيتي
حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.
نوريتش سيطر على مجريات اللعب، وكان أكثر خطورة في معظم فترات اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21، عن طريق بوكي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 28، حصل آرسنال على ركلة جزاء، نفذها أوباميانج، وتصدى لها حارس المرمى، لكن الحكم قرر إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي نورويتش لمنطقة الجزاء
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سلة الأهلي و الزمالك

سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (91- 81)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط، وحسم الفريق الأحمر الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (27- 20)، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها أيضا لصالحه بنتيجة (16- 15) لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة (43- 35)، وشهدت الفترة الثالثة عودة الفارس الأبيض بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل (60- 60) وفي الفترة الرابعة تفوق الأهلي بنتيجة (91- 81).
ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
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يورجن كلوب

كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".
صلاح - لوفرين

مشاكسة بين صلاح ولوفرين بسبب البيتزا والتنس

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حلقة جمعت بين نجمي الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والصربي ديان لوفرين، اللذين يشتهران بصداقتهما خارج الملعب، وشهدت الحلقة مجموعة من الأسئلة، البداية كانت عن أفضل طريقة لصرف خمسة جنيهات، فرد صلاح، قائلا: "عندما كنت صغيرًا كانت أفضل طريقة لصرف الخمسة جنيهات، ألا أصرفها وأحتفظ بها في جيبي"، ليمازحه لوفرين قائلا: "هذه هي شخصيتك حتى الآن.. ويؤكد لوفرين بأنه كان ينفق 3 أو4 يورو، ليداعبه صلاح بأنه ينتمي لعائلة ثرية، قبل أن يرد لوفرين قائلا إنها 3 يورو وليست 30 يورو.
تشيلسي

تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
محمد صلاح - كلوب

صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل لقاء كريستال بالاس

شارك محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، في جزء من مران الريدز، اليوم الخميس على أمل مشاركته في مباراة ليفربول القادمة مع نظيره كريستال بالاس، يوم السبت المقبل، على ملعب سيلهورست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمرليج) . وكشف الموقع الرسمي لفريق ليفربول، عن أن صلاح شارك في جزء من مران ليفربول الجماعي اليوم.وكانت كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن صلاح لن يستطيع المشاركة مع ليفربول، في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم
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