آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

آرسنال- نوريتش سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.

نوريتش سيطر على مجريات اللعب، وكان أكثر خطورة في معظم فترات اللقاء، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21، عن طريق بوكي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وفي الدقيقة 28، حصل آرسنال على ركلة جزاء، نفذها أوباميانج، وتصدى لها حارس المرمى، لكن الحكم قرر إعادة الركلة بسبب دخول لاعبي نورويتش لمنطقة الجزاء