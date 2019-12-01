تطبيق تقنية الفيديو.. 4 مطالب للأهلي في شكواه للكاف

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراته الأخيرة أمام النجم الساحلي

تحرير:أحمد سعيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

الأهلي

تقدم النادي الأهلي اليوم الأحد بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وذلك بعد بعد ما جرى من الحكم البتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مباراة الأهلي والنجم الساحلي أمس الأول بملعب رادس. وأكد الأهلي في شكواه أن الحكم ارتكب العديد من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر عندما قام بطرد أيمن أشرف مدافع الأهلي بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة، وهو لم يكن يستحق الطرد وفقًا لنصوص القانون -ذلك وفقًا لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

كما تجاهل عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة ذراع أحد مدافعي النجم الساحلي داخل منطقة جزاء فريقه. وأهدر الحكم الكثير من الوقت القانوني للمباراة بسبب تعمده عدم احتساب وقت إضافي بديل لما تم استهلاكه في استبدالات الفريقين وإصابة العديد من اللاعبين، وتوقف المباراة للمشادات التي حدثت بين