رياضة

إنتر يخطف صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
إنتر ميلان
إنتر ميلان
حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا ثمينًا، على نظيره سبال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لاوتارو مارتينيز سجل هدفي الأفاعي، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف الضيوف الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، بهدفين لمثلهما، في المقابل تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
فريق إنتر، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 41، عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 50، نجح فريق سبال، في تقليص الفارق عن طريق ماتيا فاولتي، بعد الهدف، ضغط فريق الضيوف،
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سلة الأهلي و الزمالك

سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (91- 81)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط، وحسم الفريق الأحمر الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (27- 20)، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها أيضا لصالحه بنتيجة (16- 15) لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة (43- 35)، وشهدت الفترة الثالثة عودة الفارس الأبيض بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل (60- 60) وفي الفترة الرابعة تفوق الأهلي بنتيجة (91- 81).
ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
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يوفنتوس

يوفنتوس يستهدف الحفاظ على صدارة الكالتشيو اليوم

تتواصل، اليوم الأحد، مباريات الجولة رقم 14 من الدوري الإيطالي، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس نظيره ساسولو على ملعب أليانز ستاديو في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ويحتل البيانكونيري صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بينما يوجد ساسولو في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في 12 مباراة سابقة في الدوري الإيطالي، حقق خلالها يوفنتوس الانتصار في 10 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد وخسر آخر، وسجل لاعبو السيدة العجوز في تلك المواجهات 30 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف.
كوادردو

كوادرادو يمدد عقده مع يوفنتوس حتى صيف 2022

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الخميس، عن تمديد عقد خوان كوادردو، لاعب وسط الفريق، ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الإيطالي، فإن خوان كوادرادو وقع على عقد جديد مع السيدة العجوز يمتد حتى صيف 2022. وأشار موقع يوفنتوس، إلى أن خوان كوادرادو انتقل إلى الفريق في موسم 2015-2016، ومنذ ذلك الوقت أحرز 15 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة لزملائه. ونشر الحساب الرسمي لموقع اليوفي، علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تعليق من اللاعب صاحب الـ31 عامًأ، قال فيه:" أنا سعيد جدًا بمتابعة قصتي مع يوفنتوس" .
ليوناردو-بونوتشي-لاعب-يوفنتوس

بونوتشي يجدد عقده مع يوفنتوس حتي موسم 2024

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي،اليوم الثلاثاء، رسميا تجديد تعاقد مدافعه ليوناردو بونوتشي حتى صيف عام 2024 . ونشر الموقع الرسمي للبيانكونيري أن بونوتشي قام بالتوقيع، على العقود الجديدة التي ستربطه بالنادي صباح اليوم الثلاثاء. كما أشار البيان إلى أن الإعلان عن التجديد اليوم الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري جاء بسبب حب بونوتشي لرقم 19 وهو رقمه في فريق السيدة العجوز . وانضم اللاعب صاحب الـ32 عامًا إلى صفوف فريق يوفنتوس في موسم 2010-2011 وشارك في 376 مباراة مع البيناكونري .
رونالدو وساري

رونالدو يبحث عن إنهاء أزمة يوفنتوس بوجبة عشاء

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أزمته الأخيرة مع يوفنتوس، والتي نشبت على خلفية استبداله في مباراة ميلان الأخيرة في الدوري الإيطالي قبل بداية فترة التوقف الدولية الجارية، حيث غادر الملعب مبكرًا في الشوط الثاني، بعدما قرر مدرب اليوفي ماوريسيو ساري استبداله بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا، ليقرر عدم الجلوس على مقاعد البدلاء والتوجه مباشرة إلى غرف خلع الملابس، كما رحل عن الملعب في الدقيقة 87، رافضًا الرحيل مع الفريق، وذلك بعدما حسم يوفنتوس تلك المباراة بهدف نظيف من توقيع ديبالا.
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