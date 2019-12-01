إنتر يخطف صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

إنتر ميلان

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا ثمينًا، على نظيره سبال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لاوتارو مارتينيز سجل هدفي الأفاعي، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف الضيوف الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، بهدفين لمثلهما، في المقابل تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.

فريق إنتر، سجل هدف التقدم في الدقيقة 16، عن طريق لاوتارو مارتينيز بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 41، عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، بعدما استقبل كرة عرضية، برأسية في الشباك. وفي الدقيقة 50، نجح فريق سبال، في تقليص الفارق عن طريق ماتيا فاولتي، بعد الهدف، ضغط فريق الضيوف،