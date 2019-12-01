مطرانية ملوي تكشف تفاصيل حادث سور كنيسة «أبوفانا»

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

حادث انهيار سور بدير أبوفانا

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، أثناء تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة». وكشف البيان أن حادث انهيار السور أدى إلى وفاة كل من «كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 سنة»، وإصابة: «مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحاق، 45 سنة، ومريم شفيق خليل، 55 سنة»، وجميعهم من محافظة أسيوط.

وأضاف البيان أن الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، ورئيس دير القديس أفافيني، ومجمع رهبان الدير وكهنة إيبارشية ملوي قدموا خالص عزائهم لأسر المتوفين، طالبين من الله أن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل. واختتم البيان بتوجيه الشكر لمحافظ المنيا، ومدير الأمن، وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة. وكانت