مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".

وواصل مرتضى منصور، قائلا: "أخاطب جماهير الزمالك التي تعد بالملايين، ومن يعلم أننا نعمل بكل جهد من أجل تحقيق كل البطولات التي حققناها في الألعاب المختلفة.. هناك خطأ بالطبع من جانب اللاعبين، والجهاز الفني، ولدينا جلسة مع ميتشو غدًا الإثنين، عندما يصل وهناك ظروف معينة سنطلب منه تصريحا بالحديث عنها قبل