ضبط راكب حاول تهريب ساعات بمليون جنيه في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م

مطار القاهرة - أرشيفية

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمطار القاهرة بمبنى جمارك الركاب رقم «1»، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو، وذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا رقم 805 القادمة من ميلانو، اشتبه شريف بركات، مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية، وذلك نظرًا لقصر المدة بين سفره وعودته. وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الأكس راي لم يتلاحظ وجود أي أشياء غريبة. بالعرض على مدير الجمرك