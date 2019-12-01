جريمة

ضبط راكب حاول تهريب ساعات بمليون جنيه في مطار القاهرة

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ م
مطار القاهرة - أرشيفية
مطار القاهرة - أرشيفية
تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمطار القاهرة بمبنى جمارك الركاب رقم «1»، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو، وذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة إير إيطاليا رقم 805 القادمة من ميلانو، اشتبه شريف بركات، مأمور الجمرك، في راكب مصري الجنسية، وذلك نظرًا لقصر المدة بين سفره وعودته. وبتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الأكس راي لم يتلاحظ وجود أي أشياء غريبة. بالعرض على مدير الجمرك
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
انهيار- سور -الكنيسة -الآثرية- بدير- أبو فانا (2)

مطرانية ملوي تكشف تفاصيل حادث سور كنيسة «أبوفانا»

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، أثناء تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة». وكشف البيان أن حادث انهيار السور أدى إلى وفاة كل من «كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 سنة»، وإصابة: «مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحاق، 45 سنة، ومريم شفيق خليل، 55 سنة»، وجميعهم من محافظة أسيوط.
طعن-بالسكين

معاكسة وعتاب وجثة.. قصة مقتل «شهيد الرجولة» بالزاوية

حوارٍ ضيقة، محال ارتصت على جانبي الطريق، ضجيج صبية يلعبون في الشارع، صوت آتٍ من راديو مقهى قديم، كلاكسات «توك توك» تدوي في المكان، شجيرات عالية صدعت جذورها الرصيف، تسمع ضجيجا خافتا من خلف النوافذ لقاطني الشارع، السماء ملبدة بالغيوم حيث توارت خيوط الشمس، وبحلول الظلام تبدلت الأجواء، لحظات سكون قطعت ضجيج الصبية وصخب المارة، لتعلن عن سقوط شاب قتيلا في الشارع الذي ارتوى بالدم على يد ذوى قلوب لا تعرف الرحمة، وأناس ساروا خلف خطوات الشيطان، وتصدر الغل المشهد، مشاعر خوف وفزع ارتسمت على الوجوه، ليحكم الحزن قبضته على الحارة الضيقة.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
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