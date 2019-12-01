للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م

القنصلية الإيرانية

أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي 27 نوفمبر الماضي، أقدم متظاهرون في محافظة النجف العراقية على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، عقب أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدامات مع قوات الأمن.وأصيب في وقت سابق، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف،