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للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

تحرير:وكالات ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٧ م
القنصلية الإيرانية
القنصلية الإيرانية
أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
وفي 27 نوفمبر الماضي، أقدم متظاهرون في محافظة النجف العراقية على إحراق مبنى القنصلية الإيرانية وسط المحافظة، عقب أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المحتجين بسبب صدامات مع قوات الأمن.وأصيب في وقت سابق، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف،
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السودان

السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.
احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
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تظاهرات العراق

البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة

وافق البرلمان العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد بيان صادر عن الدائرة البرلمانية أن الجلسة الاستثنائية ستناقش أيضا الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.
احتجاجات العراق

إصابة 32 متظاهرًا بالقرب من القنصلية الإيرانية في العراق

أصيب مساء اليوم الأربعاء، 32 متظاهرًا جراء تفريقهم من قبل القوات الأمنية العراقية بالقرب من مبنى القنصلية الإيرانية وسط مدينة النجف، إذ قال مصدر عراقي، إن العشرات من المحتجين حاولوا الوصول إلى القنصلية الإيرانية، لكن السلطات العراقية سارعت بالتعزيزات الأمنية وأرسلت قوة من مكافحة الإرهاب لتأمين مقرها، مضيفًا أن المحتجين تحدثوا عن صدامات حدثت بينهم وقوات مكافحة الشغب بالقرب من مقر القنصلية، مؤكدًا أن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفقًا لروسيا اليوم.
احتجاجات العراق

العراق: متظاهرون يغلقون جسر الثورة في بابل

أغلق متظاهرون، اليوم الإثنين، جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل العراقية، فيما قالت مصادر إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي العراق، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة "خارجة عن القانون" في بغداد. واستدعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
احتجاجات العراق

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.
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