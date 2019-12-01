اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

حازم متولي: نولي اهتماما خاصا لدعم المشاريع القومية الاستراتيجية من خلال تقنيات المدن الذكية

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٣ م

الرئيس السيسي مع قيادات اتصالات مصر

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.

تعرض الشركة في جناحها بالمعرض عددا من أهم وأحدث التقنيات التي تتميز بإحداث طفرة ذات مردود إيجابي في عالم التحول الرقمي والتي تقدمها اتصالات لأول في السوق المصري، جاء في مقدمتها مشاريع إدارة المدن الذكية وإدارة سلسلة التوريد مما يأتي تماشيا مع خطة مصر للتحول الرقمي. خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي