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السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م
السودان_أرشيفية
السودان_أرشيفية
أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.
وأكد رئيس الوزراء المفوض، على أن السلام أولوية أولى في برنامج الفترة الانتقالية، وأن له خصوصية في هذه الفترة من فترات السلطة الانتقالية، لافتا إلى التواصل الجيد للسلطة الانتقالية والقوى المسلحة، والشعور المشترك لدى جميع أطراف عملية السلام بضرورة إنجاز سلام شامل.وشدد على أهمية أن تشارك كل فئات الشعب
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إحراق -القنصلية- الإيرانية -في- مدينة -النجف (1)

للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
احتجاجات لبنان

مسيرات احتجاجية حاشدة في مناطق متعددة بلبنان

شهدت العديد من المحافظات اللبنانية مسيرات حاشدة جابت الشوارع وباتجاه الساحات والميادين الرئيسية، وتركزت المطالب التي رفعها المحتجون المشاركون فيها على ضرورة سرعة تشكيل حكومة جديدة حيادية ومن الاختصاصيين المستقلين لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي والاقتصادي، إذ شملت المسيرات الطريق الرئيسي المؤدي إلى قصر (بعبدا) الجمهوري، حيث احتشد فريقان بصورة أساسية، الأول من أعضاء التيار الوطني الحر ومناصري رئيس الجمهورية ميشال عون، والثاني من المتظاهرين والمحتجين لاسيما من يطلقون على أنفسهم عناصر الحراك المدني الذي يضم أحزابا تمثل المجتمع المدني.
علم الاردن

بتهمة المخدرات.. إحالة إسرائيلي لمحكمة أمن الدولة الأردنية

قال مصدر رسمي أردني، اليوم الأحد، إن المواطن الإسرائيلي، كونستانتين كوتوف، الذي تسلل إلى أراضي المملكة الأردنية الشهر الماضي تم تحويله لمحكمة أمن الدولة للمحاكمة بتهمتي دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، مضيفًا: «أن لنائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي صادق على قرار مدعي عام محكمة أمن الدولة المتضمن تقديم المشتكى عليه عن تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي خلافا لأحكام المادة (9/أ )من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، ومحاكمته عنها أمام محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص عملا بأحكام المادة (132) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته».
احتجاجات العراق

«أول حكم من نوعه»..إعدام ضابط قتل المتظاهرين بالعراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الأحد، حكما بالإعدام على ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية العارمة في البلاد قبل نحو شهرين، التي قتل فيها المئات، إذ حكمت محكمة استئناف واسط، بالإعدام على الضابط طارق الجابري، والسجن 7 سنوات على الضابط عمر السعدون، بتهم قتل المتظاهرين في تظاهرات سلمية خرجت في الأول من أكتوبر في محافظة واسط. وفي محافظة النجف، تجددت الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذي يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم، وتم استخدام الرصاص الحي في ساحة ثورة العشرين، وفقًا لسكاي نيوز.
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علم السودان

السودان: برنامج لتحويل الدعم إلى نقدي مباشر

كشف وزير المالي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، عن برنامج عقد اجتماعي جديد، فيما يخص الدخل الأساسي، بتحويل الدعم إلى نقدي مباشر، ليشمل 15 إلى 20 مليون مواطن، في بلد نسبة الفقر فيه تصل إلى نحو 65 في المائة، مما يستدعي الحماية الاجتماعية، مؤكدًا في مداخلة خلال ورشة عمل نظمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، تحت عنوان «عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية»، ضرورة الحوار المجتمعي مع عدد من فئات المجتمع وأصحاب المصلحة في مختلف الوزارات والمؤسسات لمناقشة القضايا الأساسية.
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رئيس وزراء السودان: ملف الدعم سيخضع لحوارات عميقة وواسعة

قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن ملف إدارة الحكومة الانتقالية للاقتصاد يعتبر "قضية محورية"، لافتا إلى عدة تحديات في هذا الإطار منها غلاء الأسعار وقضية الدعم التي سوف تخضع لحوارات عميقة وواسعة، مع كل قطاعات الشعب السوداني، وسيكون له الخيار في تحديد مصيره. وأضاف حمدوك، لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة عمل نظمتها قوى إعلان (الحرية والتغيير)، تحت عنوان (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) اليوم الأحد، إن إعفاء ديون السودان، وإصلاح أجهزة الدولة في المسار الأمني، والخدمة المدنية، ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كلها تحديات كبيرة ستواجه الحكومة الانتقالية.
اغتصاب (5)

مصدر مسؤول ينفي تعرض لاجئات إفريقيات بمصر لاعتداءات جنسية

أكد مصدر مسؤول عدم صحة التقرير الذي أذاعته وكالة "رويترز"، تحت عنوان "لاجئات إفريقيات بمصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن"، واصفا هذا التقرير بأنه "كاذب وملفق جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أن هذا التقرير أغفل أسماء اللاجئات اللاتي ادعى أنهن مجني عليهن وأماكن وقوع الحوادث إلى جانب ما ثبت من عدم تحرير محاضر لوقائع الاعتداء التي أشار إليها. وذكر المصدر أن "رويترز" نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل بمنظمة "تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات"، وتبين أن المذكورة تركت العمل بالمنظمة منذ عام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع "رويترز" أو علمها بوجود حالات اعتداء.
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حمدوك: ما يوجد في شرق السودان ليس حربا وإنما تحديات سلام

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إن "ما يوجد في شرق السودان ليس بحرب، وإنما هي تحديات سلام"، معربا عن ثقته في أن أهل شرق السودان بتكاتفهم وتعاضدهم قادرون على تجاوز هذه التحديات وتحقيق سلام حقيقي ومستدام. وزار حمدوك الخميس الماضي، مدينة بورتسودان، في أعقاب نزاع قبلي سقط فيه قتلى وجرحى، انتهى بتوقيع اتفاق صلح.
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