السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ م

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.

وأكد رئيس الوزراء المفوض، على أن السلام أولوية أولى في برنامج الفترة الانتقالية، وأن له خصوصية في هذه الفترة من فترات السلطة الانتقالية، لافتا إلى التواصل الجيد للسلطة الانتقالية والقوى المسلحة، والشعور المشترك لدى جميع أطراف عملية السلام بضرورة إنجاز سلام شامل.وشدد على أهمية أن تشارك كل فئات الشعب