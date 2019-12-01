وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

وزير الداخلية

أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.

وعين وزير الداخية اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء عماد أحمد محمود أحمد مدير أمن مطروح، واللواء هشام البرادعي مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء هشام طاهر لقطاع الحراسات، واللواء بهي زغلول لشرطة المسطحات المائية، واللواء حاتم عمر لتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد جاد مساعد وزير