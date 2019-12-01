جريمة

وزير الداخلية يُجري حركة تنقلات.. «الجندي» للقاهرة و«مرزوق» للجيزة

تحرير:محمد أبو زيد ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
وزير الداخلية
وزير الداخلية
أجرى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة في قيادات مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، إذ شملت الحركة تعيين اللواء نائل ثروت عزيز مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء جمال الدين الرشيدي مديرًا لأمن القليوبية، واللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، واللواء هشام فاروق طلب أبوزيد مديرا لأمن أسوان، واللواء السيد صابر مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، واللواء شريف غريب مدير أمن قنا، واللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن القاهرة.
وعين وزير الداخية اللواء سامي عبدالرازق غنيم مدير أمن الإسكندرية، واللواء عماد أحمد محمود أحمد مدير أمن مطروح، واللواء هشام البرادعي مساعد الوزير لقطاع السجون، واللواء هشام طاهر لقطاع الحراسات، واللواء بهي زغلول لشرطة المسطحات المائية، واللواء حاتم عمر لتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمد جاد مساعد وزير
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مطار-القاهرة (2)

ضبط راكب حاول تهريب ساعات بمليون جنيه في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك الإدارة الثانية بمطار القاهرة بمبنى جمارك الركاب رقم «1»، برئاسة إبراهيم الدسوقي مدير الإدارة، من ضبط عدد من الساعات المرصعة بالأحجار الثمينة بحوزة راكب مصري قادم من ميلانو، وذلك بالمخالفة للقانون بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك بغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية.
انهيار- سور -الكنيسة -الآثرية- بدير- أبو فانا (2)

مطرانية ملوي تكشف تفاصيل حادث سور كنيسة «أبوفانا»

أصدرت مطرانية ملوي للأقباط الارثوذكس، بيانًا بشأن حادث انهيار سور بدير أبوفانا الأثري، جاء فيه: «إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم انهار الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية بالدير والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى القرن السادس الميلادي، أثناء تواجد بعض زوار الكنيسة لأخذ البركة». وكشف البيان أن حادث انهيار السور أدى إلى وفاة كل من «كاراس شنودة زكريا 7 سنوات، وتوماس شنودة عياد 4 سنوات وسميرة صبحي حنا 65 سنة»، وإصابة: «مريم شنودة عياد، 6 سنوات، ونوال كامل إسحاق، 45 سنة، ومريم شفيق خليل، 55 سنة»، وجميعهم من محافظة أسيوط.
طعن-بالسكين

معاكسة وعتاب وجثة.. قصة مقتل «شهيد الرجولة» بالزاوية

حوارٍ ضيقة، محال ارتصت على جانبي الطريق، ضجيج صبية يلعبون في الشارع، صوت آتٍ من راديو مقهى قديم، كلاكسات «توك توك» تدوي في المكان، شجيرات عالية صدعت جذورها الرصيف، تسمع ضجيجا خافتا من خلف النوافذ لقاطني الشارع، السماء ملبدة بالغيوم حيث توارت خيوط الشمس، وبحلول الظلام تبدلت الأجواء، لحظات سكون قطعت ضجيج الصبية وصخب المارة، لتعلن عن سقوط شاب قتيلا في الشارع الذي ارتوى بالدم على يد ذوى قلوب لا تعرف الرحمة، وأناس ساروا خلف خطوات الشيطان، وتصدر الغل المشهد، مشاعر خوف وفزع ارتسمت على الوجوه، ليحكم الحزن قبضته على الحارة الضيقة.
وزيرا-السياحة-والآثار-داخل-مدافن-الكشف-الأثري-في-تونا-الجبل-بالمنيا (5)

إحالة واقعة انهيار سور كنيسة أبو فانا للنيابة

أحالت وزارة الآثار واقعة انهيار سور الكنيسة الآثرية بدير أبو فانا جنوب غربي محافظة المنيا، والذي أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، صباح اليوم الأحد، للنيابة العامة. وقال مسؤول في آثار مصر الوسطي، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتراثها القبطي إذ رممت العديد من الأديرة والكنائس القبطية منها مؤخرا على سبيل المثال دير الأنبا بضابا بنجع حمادي والكنيسة المعلقة بمصر القديمة، ودير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وماري مينا بفم الخليج والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.
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سلاح-ومخدرات (6)

مباحث الطالبية تضبط 3 قطع سلاح و12 طلقة في منزل شاب

جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة للإيقاع بحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في ضوء توجيهات اللواء محمو توفيق وزير الداخلية، وخطة العمل الموضوعة بمعرفة مساعده لأمن القطاع اللواء محمد الشريف، ومدير إدارة البحث الجنائي اللواء محمود السبيلي، والتي ترتكز على فرض التواجد الأمني، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، والقبض على العناصر الإجرامية الخطرة لاسيما المتهمين المشهور عنهم الاتجار في السلاح لما يمثل ذلك من خطورة على المجتمع المصري.
حملة-اشغالات-

رفع 1406 حالات تعد وإزالة 358 إعلانا مخالفا بالجيزة

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وفي إطار خطة قطاع أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع، وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز (الأهرام – أول أكتوبر – العمرانية – الدقي – العجوزة – حي جنوب – حي شمال – المنطقة الأثرية - منشأة القناطر - أبو النمرس) بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة.
هيروين

بالقرب من مسكنه.. كمين أوسيم يبدد أحلام تاجر هيروين

توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وفي ضوء خطة العمل الموضوعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة بمكافحة الاتجار بالمخدرات وضبط المسجلين خطر بكل أنواعهم، وفرض التواجد الأمني وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم مفادها قيام "أشرف. ح. ع. م" 39 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه غير المشروع.
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مباحث التموين تتصدى لغش التجار وأصحاب المخابز

حملات تموينية مكبرة على مدى الساعة نفذها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وتأتي حملات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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