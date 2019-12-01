"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

عادل حامد: استراتيجية جديدة للتحول من تقديم خدمات الاتصالات إلى تقديم الخدمات الرقمية

تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م

جناح المصرية للاتصالات

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.

وتشارك المصرية للاتصالات في المعرض هذا العام تحت شعارها "قبل أي حد" الذي يعكس استراتيجية الشركة في التركيز على احتياجات عملائها ومتطلباتهم، وحرصها على حصول عملائها على أحدث الخدمات الاتصالاتية والرقمية المقدمة عالميًّا، حيث ركزت الشركة في جناحها بالمعرض على استعراض إمكاناتها في تقديم أحدث ما وصلت إليه