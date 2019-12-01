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"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

عادل حامد: استراتيجية جديدة للتحول من تقديم خدمات الاتصالات إلى تقديم الخدمات الرقمية
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٤ م
جناح المصرية للاتصالات
جناح المصرية للاتصالات
تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
وتشارك المصرية للاتصالات في المعرض هذا العام تحت شعارها "قبل أي حد" الذي يعكس استراتيجية الشركة في التركيز على احتياجات عملائها ومتطلباتهم، وحرصها على حصول عملائها على أحدث الخدمات الاتصالاتية والرقمية المقدمة عالميًّا، حيث ركزت الشركة في جناحها بالمعرض على استعراض إمكاناتها في تقديم أحدث ما وصلت إليه
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كريم شحاتة رئيس قطاع فودافون للأعمال يعرض أمام الرئيس محاكاة لميكنة التأمين الصحي الشامل

فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (3)

رئيس «اتصالات مصر»: انتظروا نقلة كبيرة فى خدمة «اتصالات كاش»

لكل شركة من شركات المحمول فى السوق المصرية ما يميزها عن منافسيها، وبالحديث عن شركة اتصالات مصر التى تعد آخر من دخل سوق المحمول من الشركات الأجنبية، نجدها قد حققت تقدما كبيرا جدا خلال السنوات الـ12 التى قضتها فى السوق، إذ أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه استثمارات، وتمكنت من وضع بصمة الحداثة والتطور فى مجال المحمول، وباتت الشركة التى تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما تثبته شركة «اتصالات مصر» فى كل خدمة تطرحها للعميل مؤخرًا. ونتحدث مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، حول مشاركتهم فى معرض Cairo ICT 2019.
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عادل -حامد‎

عادل حامد: We Pay فرس الرهان القادم للمصرية للاتصالات

تحول كبير وملحوظ فى الشهور الأخيرة فى الخدمات المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، سواء فى قطاع المحمول عبر شركة We أو فى قطاع خدمات الثابت (تليفون وإنترنت)، إذ تتبنى الشركة رسالة أساسية تستهدف من خلالها إرضاء العميل وتلبية متطلباته التى كان يحصل عليها من شركات المحمول المنافسة، فبدأت الشركة فى تطوير خدماتها وضخ استثمارات ضخمة فى تحسين البنية التحتية حتى تظل متربعة على عرش سوق الاتصالات، وفى تلك الأيام ترعى شركة We معرض كايرو آى سى تى 2019 برسالة واضحة "قبل أى حد".
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المصرية للاتصالات تتوج بجائزة الاتصالات العالمية WCA

استمرارا لريادتها وتفوقها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المسئولية المجتمعية، توجت الشركة المصرية للاتصالات بجائزة أفضل مبادرة للمسئولية المجتمعية وذلك خلال حفل توزيع جوائز قمة الاتصالات العالمية "World Communication Award" الـ 21 لعام 2019 والذى أقيم هذا الاسبوع في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عن مشروع الربط الإلكتروني لبنوك الدم التابعة لوزارة الصحة والذي يركز بشكل أساسي على تطوير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير المجتمع المصري، تسلمت الجائزة عن المصرية للاتصالات نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة.
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