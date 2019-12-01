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فودافون تعرض على السيسي محاكاة لمشروع التأمين الصحي في Cairo ICT

الرئيس التنفيذي لشركة فودافون: مصر دولة الفرص الرقمية.. والتحول الرقمي هو محور استراتيجية فودافون للعمل في السوق المصري
تحرير:أحمد البرماوي ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
كريم شحاتة يعرض خطط فودافون للرئيس السيسي
كريم شحاتة يعرض خطط فودافون للرئيس السيسي
تُشارك فودافون الشبكة رقم واحد في مصر في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2019 فى دورته الثالثة والعشرين، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز القاهرة الدولي للمعارض. وتعكس مشاركة فودافون لهذا العام ما حققته من إنجازات في العديد من المجالات أهمها: البنية التحتية والشبكة وتكنولوجيا المعلومات وحلول وتطبيقات الرعاية الصحية عن بعد، والتي تهدف من خلالها قيادة المجتمع المصري للتحول الرقمي.
وتتواجد الشبكة رقم واحد في مصر من خلال جناح ضخم تعرض داخله محاكاة لمشروع التأمين الصحى الشامل والذى تفخر فودافون بكونها شريكا للدولة، حيث تقوم بتنفيذ الجزء الخاص بميكنة خدمات التأمين الصحي للمواطن بالإضافة إلي عرض حلول تكنولوجية خاصة بتطوير قطاع الخدمات الصحية فى المستقبل، تماشيًا مع توجه فودافون مصر
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المصرية للاتصالات الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين (1)

"الهرم الرقمي" يروي قصة نجاح المصرية للاتصالات في Cairo ICT

تشارك المصرية للاتصالات في فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT في نسخته الثالثة والعشرين، الذي يعقد في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، باعتبارها الراعي الرسمي للمعرض، حيث تحرص المصرية للاتصالات دومًا على رعاية هذا الحدث السنوي الأكبر والأهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إيمانًا بدورها كشركة وطنية رائدة في قطاع الاتصالات المصري.
السيد- الرئيس -يتفقد -جناح -اتصالات- مصر (1)

اتصالات مصر تطلق تقنيات المدن الذكية لأول مرة في Cairo Ict

تشارك شركة اتصالات مصر في فعاليات المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايرو آي سي تي 2019 في دورته الــ23 تحت شعار "مصر الرقمية"، يقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجانب حضور العديد من الوزراء وممثلي الحكومة.
وزارة-المالية

«المالية» تطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه، إذ ذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 484ر15%، فيما بلغ أعلى عائد 549ر15%، وسجل أقل عائد 15%، مشيرة إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750ر9 مليار جنيه بمتوسط عائد 351ر15%، في حين سجل أعلى عائد 401ر15%، وأقل عائد 5ر14%. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق، إن مصر ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر 2019.
المهندس- حازم- متولي -الرئيس -التنفيذي -لشركة -اتصالات- مصر 1‎ (3)

رئيس «اتصالات مصر»: انتظروا نقلة كبيرة فى خدمة «اتصالات كاش»

لكل شركة من شركات المحمول فى السوق المصرية ما يميزها عن منافسيها، وبالحديث عن شركة اتصالات مصر التى تعد آخر من دخل سوق المحمول من الشركات الأجنبية، نجدها قد حققت تقدما كبيرا جدا خلال السنوات الـ12 التى قضتها فى السوق، إذ أنفقت ما يقرب من 50 مليار جنيه استثمارات، وتمكنت من وضع بصمة الحداثة والتطور فى مجال المحمول، وباتت الشركة التى تعتمد على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وهذا ما تثبته شركة «اتصالات مصر» فى كل خدمة تطرحها للعميل مؤخرًا. ونتحدث مع المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر، حول مشاركتهم فى معرض Cairo ICT 2019.
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