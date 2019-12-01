ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م

ليستر

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

ريتشارليسون، سجل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 23، وأدرك فاردي هدف التعادل لليستر في الدقيقة 68، وخطف كيليتشي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وعلى ملعب «أولد ترافورد»، سقط مانشستر يونايتد، في فخ التعادل بهدفين لمثلهما، أمام أستون فيلا، سجل جيرليش هدف التقدم للضيوف، وأدرك هيتون