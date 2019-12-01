رياضة

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ م
ليستر
ليستر
خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
ريتشارليسون، سجل هدف التقدم لإيفرتون في الدقيقة 23، وأدرك فاردي هدف التعادل لليستر في الدقيقة 68، وخطف كيليتشي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة. وعلى ملعب «أولد ترافورد»، سقط مانشستر يونايتد، في فخ التعادل بهدفين لمثلهما، أمام أستون فيلا، سجل جيرليش هدف التقدم للضيوف، وأدرك هيتون
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سلة الأهلي و الزمالك

سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري المرتبط

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (91- 81)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط، وحسم الفريق الأحمر الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (27- 20)، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها أيضا لصالحه بنتيجة (16- 15) لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة (43- 35)، وشهدت الفترة الثالثة عودة الفارس الأبيض بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل (60- 60) وفي الفترة الرابعة تفوق الأهلي بنتيجة (91- 81).
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
انتر ميلان

إنتر يخطف صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا ثمينًا، على نظيره سبال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لاوتارو مارتينيز سجل هدفي الأفاعي، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف الضيوف الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، بهدفين لمثلهما، في المقابل تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
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مانشستر سيتي - تشيلسي

مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي ويرتقي للمركز الثالث

حقق مانشستر سيتي فوزًا ثمينًا على نظيره تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأحرز كيفن دي بروين ورياض محرز هدفي السيتي، فيما سجل نجولو كانتي هدف البلوز، ليرفع السيتزنز رصيده إلى 28 نقطة، في المركز الثالث بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي تراجع للمركز الرابع، وبفارق نقطة عن ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني، و9 نقاط عن ليفربول المتصدر.
يورجن كلوب

كلوب عن فوز ليفربول: لم نستسلم حتى النهاية

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على فوز الريدز اليوم السبت، منوهًا إلى أن فريقه لم يقدم أداءً مميزًا أمام كريستال بالاس. وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة: "لست مندهشًا من مستوى اللقاء، كنا نعلم صعوبة المباراة، وأنه ملعب صعب ولكن لم نستسلم حتى النهاية". وأضاف المدير الفني الألماني: "واجهنا تحديا قويا بسبب عودة اللاعبين منذ فترة قصيرة من التوقف الدولي بعد المشاركة مع بلادهم، لم نكن رائعين في مباراة اليوم، ولكن كنا مستعدين للقتال من أجل الخروج فائزين، وتحقيق 37 نقطة من 13 مباراة هو أمر استثنائي للغاية".
بيرناردو سيلفا

إيقاف برناردو سيلفا بسبب تغريدة العنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي، إيقاف البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي مباراة واحدة وتغريمه ماليًّا بقيمة 50 ألف جنيه استرليني بسبب واقعة سلوكه العنصري ضد زميله في صفوف الفريق بنجامين ميندي، وبذلك سيغيب سيلفا عن مباراة سيتي وتشيلسي، المقرر إقامتها في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتصدره فريق ليفربول برصيد 34 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي الثاني وتشيلسي الثالث بفارق الأهداف.
تريزيجيه‎

تريزيجيه يواصل التألق مع أستون فيلا

استطاع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا، الوصول إلى الهدف الثاني له فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وذلك بعد تسجيله، اليوم الأحد، فى مباراة الفلاينز أمام وولفر هامبتون. وعلى الرغم من الخسارة فى الجولة الماضية أمام ليفربول بنتيجة هدفين لهدف، فإن تريزيجيه استطاع فك النحس وتسجيل أول أهدافه فى البريميرليج وهدف الفلاينز الوحيد فى المباراة. وواصل تريزيجيه تألقه وأحرز هدفه الثاني فى الجولة الـ12، خلال مباراة فريقه أمام وولفر هامبتون.
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