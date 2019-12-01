سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري المرتبط

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م

سلة الأهلي والزمالك

حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (91- 81)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط، وحسم الفريق الأحمر الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (27- 20)، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها أيضا لصالحه بنتيجة (16- 15) لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة (43- 35)، وشهدت الفترة الثالثة عودة الفارس الأبيض بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل (60- 60) وفي الفترة الرابعة تفوق الأهلي بنتيجة (91- 81).

وفي مواجهة مرتبط الأهلي والزمالك تحت 18 سنة، فاز المارد الأحمر، بنتيجة (66-41)، ضمن مباريات الذهاب لتحديد المركز الثالث بنفس البطولة. ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من مباراتي العودة لفريقي المرتبط والرجال ليحصد المركز الثالث في دوري المرتبط. وفي حالة خسارة الفريق الأحمر لمباراتي المرتبط والفريق