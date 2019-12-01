رياضة

سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري المرتبط

تحرير:علي الزيني ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ م
سلة الأهلي والزمالك
سلة الأهلي والزمالك
حقق الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة (91- 81)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن مباريات ذهاب المركز الثالث والرابع لمنافسات دوري المرتبط، وحسم الفريق الأحمر الفترة الأولى لصالحه بنتيجة (27- 20)، وشهدت الفترة الثانية منافسات قوية بين الفريقين حسمها أيضا لصالحه بنتيجة (16- 15) لينتهي الشوط الأول من المباراة بنتيجة (43- 35)، وشهدت الفترة الثالثة عودة الفارس الأبيض بعد تأخره بفارق 8 نقاط ليتعادل (60- 60) وفي الفترة الرابعة تفوق الأهلي بنتيجة (91- 81).
وفي مواجهة مرتبط الأهلي والزمالك تحت 18 سنة، فاز المارد الأحمر، بنتيجة (66-41)، ضمن مباريات الذهاب لتحديد المركز الثالث بنفس البطولة. ويحتاج الأهلي للفوز بمباراة واحدة من مباراتي العودة لفريقي المرتبط والرجال ليحصد المركز الثالث في دوري المرتبط. وفي حالة خسارة الفريق الأحمر لمباراتي المرتبط والفريق
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ليستر سيتي

ليستر سيتي يخطف وصافة البريميرليج وتعثر اليونايتد

خطف فريق ليستر سيتي فوزًا ثمينًا، من نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «ووكرز»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ريشارليسون سجل هدف التقدم للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف كيليتشي الهدف الثاني، ليرفع ليتسر رصيده إلى 32 نقطة ويرتقي إلى وصافة البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، في المقابل تجمد رصيد التوفيز عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
مرتضى منصور (4)

مرتضى منصور لـ«لاعبي الزمالك»: خليكم رجالة

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيعقد جلسة غدا الإثنين مع المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق فور وصوله إلى مصر من أجل حسم موقفه مع الفريق، جاء ذلك في فيديو مسجل نشره على قناته عبر اليوتيوب، قائلا: "قرار التعاقد مع ميتشو جاء بعد التشاور مع 14 فردا ممن يفهمون في الكرة، من قاموا بتأييده على مواقع التواصل الاجتماعي أنا أقف معهم وفي صفهم، لكن اللائحة تقول إن هناك خصمًا قدره 300 ألف جنيه لمن يستخدم هذه المواقع.. إذا كنت مؤيدا لميتشو فلتدعمه في الملعب خليكم رجالة ليس أنتم من يتحكمون في النادي ويطلبون رحيل مدرب أو الإبقاء عليه".
انتر ميلان

إنتر يخطف صدارة الدورى الإيطالى من يوفنتوس

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا ثمينًا، على نظيره سبال، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «سان سيرو»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، لاوتارو مارتينيز سجل هدفي الأفاعي، فيما سجل ماتيا فالوتي هدف الضيوف الوحيد، ليرفع إنتر رصيده إلى 17 نقطة في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو، مستغلا تعثر منافسه يوفنتوس الذي تعادل مع ساسولو، بهدفين لمثلهما، في المقابل تجمد رصيد سبال عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر.
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طلعت-يوسف (3)

طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
الاتحاد

الاتحاد يقسو على الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا كبيرًا على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، أحرز محمود رزق هدف التقدم لزعيم الثغر، وأضاف إيمانويل أوكوي الهدف الثاني، واختتم رزاق سيسيه، ثلاثية فريقه، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى عشر نقاط ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
تركي آل شيخ

آل الشيخ: أنا مش شوال أموال.. وبحب الأهلي والزمالك

تحدث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، رئيس نادي ألميريا الإسباني، عن أعادة علاقات الود بينه وبين رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وكشف آل الشيخ، من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الخط الساخن بينه وبين الخطيب سوف يمنع تكرار الخلافات، قائلًا: «لمست مدى حب المصريين لي عندما تجولت متنكرا في شوارع القاهرة»، وتحفظ عن ذكر أسماء من تسببوا في تعكير صفو العلاقة بينه وبين الأهلي: «لن أستفيد من الكشف عن أسماء المتسببين في الفجوة مع مجلس الأهلي».
قرعة أمم أفريقيا تحت 23

حضور تاريخي لبنات حواء في بطولة إفريقيا تحت 23 عامًا

سيكون حضور التحكيم العربي مميزا في النسخة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، واختارت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة الجيبوتي سليمان حسن وابري 25 حكمًا لإدارة البطولة بواقع 12 للساحة من بينهم الرواندية سلمى موكاسانجا و13 مساعدًا منهم المغربية فتيحة جرموني والزامبية ديانا شيكوتيشا وهي المرة الثانية في تاريخ بطولات "كاف"، التي يظهر فيها العنصر النسائي بعد بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت في تنزانيا بمشاركة ثلاث من بنات حواء.
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