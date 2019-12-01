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وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، بالجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام 2020، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، المنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية نوه بأن الشباب يمثلون نسبة 65% من المجتمع المصري،
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الرئيس-السيسى

السيسي: فرص مصر عظيمة في التحول نحو الرقمنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التحول نحو الرقمنة يمثل فرصة عظيمة في مصر، حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي نريد أن نمضي فيه، مضيفا إن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة، والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في هذا القطاع تضمن له النجاح ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية، جاء ذلك في كلمة له، اليوم الأحد، خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب بتعيين الأطباء البيطريين لسد العجز

تقدم الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزارتي الزراعة، والتخطيط والإصلاح الإداري، طالب فيه بفتح الباب لتعيين أطباء بيطيريين لسد العجز في عدد من القطاعات المختلفة، موضحا أن فتح الباب لتعيين أطباء بيطرين جدد أصبح ضرورة هامة، خاصة أن المجازر والوحدات البيطرية بجميع المحافظات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر البيطري، تعاني من عجز كبير في الأعداد.
محمد-سعفان

القوى العاملة: تدريب في البترول بـ2300 جنيه

بدأت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، قبول دفعة جديدة من طلبات الراغبين في التدريب من الذكور والإناث بشركة (شلمبرجير) على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة الشركة. وأوضح الوزير محمد سعفان، أنه سيتم إجراء المقابلات خلال الفترة من 12 إلى 24 يناير المقبل، على أن يبدأ التدريب من أجل التشغيل من 2 إلى 22 فبراير، وتدريب السلامة والصحة المهنية من 23 فبراير إلى 5 مارس، وتدريب على الوظيفة من 8 مارس إلى 29 أبريل المقبل.
السيسى-المؤتمر-الوطنى-للشباب‎ (1)

السيسي يفتتح معرض القاهرة الدولي للاتصالات

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، وهو الملتقى الذي يعقد سنويا تحت رعايته، والذي يقام بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجاري. وتفقد السيسي مختلف أجنحة المعرض سواء أجنحة الوزارة المصرية التي تعرض ما تم من رقمنة للخدمات المقدمة للمواطنين، أو أجنحة الشركات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية التي تعرض أحدث التكنولوجيات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
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احمد -موسى

أحمد موسى عن حركة المحافظين: «السيسي أوفى بوعده»

علق الإعلامي أحمد موسى، على حركة المحافظين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، قائلًا، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تعيين 23 نائب محافظ من الشباب، موضحا أنه هذا الأمر لم يحدث في عهد مصر القديمة أو الحديثة. وأضاف موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الشباب تم اختيارهم من المعارضة والأحزاب ومن البرنامج الرئاسي وتنسيقية شباب الأحزاب ليتولو قمة الهرم التنفيذي، متابعًا أن الرئيس أعلن قبل 3 سنوات عن تأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية والبعض لم يصدق ولكنه يحقق اليوم ما وعد به.
مجلس-النواب (1)

برلماني يوجه بيانا عاجلا لوزير التنمية بسبب الفساد

وجه المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم السبت، بيانا عاجلا لمناقشته في أقرب جلسة عامة في حضور وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة، بشأن فساد المحليات وآثاره السلبية في عرقلة عجلة التنمية والاستثمار، وتغلغله داخل أروقة الحكم المحلى منذ سنوات طويلة وهذا الفساد لا خلاف عليه، إذ أن كلمة "المحليات" أصبحت الآن مرتبطة بكلمة فساد، فعندما يرد ذكرها في أي اجتماع أو مناقشة أو جلسة عامة أو ملتقى لا بد أن تذكر معها كلمة فساد فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
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طلب مناقشة عامة بشأن إهدار المال العام بالشرقية

تقدمت فايقة فهيم عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوي، بشأن التخبط في إدارة محافظة الشرقية، وتسبب ذلك في إهدار ملايين الجنيهات من المال العام، موضحة أن محافظة الشرقية تعاني من عشوائية إدارة موازنتها، وهناك أدلة حقيقية على إهدار للمال العام بها من خلال الصرف على مشروعات غير ضرورية، أو بناء مشروعات وإعادة هدمها خلال فترة قليلة رغم صرف مئات الملايين عليها، فهناك العديد من الوقائع التي تؤكد إهدار مال عام في مشروعات بالمحافظة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

عبد العال: بعض الدول تلون حقوق الإنسان بلون سياسي

‎أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن بعض الدول تحاول أن تلون بعد الأمور ومنها حقوق الإنسان بلون سياسي بما يخدم مصالحها، ضاربا المثل بموضوعية ملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في سنوات سابقة لكن كان رئيس المجلس له «هوى» أن يساند بعض «المجموعات الإرهابية ولا يتصف بالحياد»، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، التي تناقش عدد من البيانات العاجلة للنواب، ومنها ما طرحه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس النائب علاء عابد عن إعداد مذكرة بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قبيل المراجعة الدورية الشاملة التى ستنعقد فى جنيف خلال الايام المقبلة.
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