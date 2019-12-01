وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ م

وزير التنمية المحلية

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الأحد، بالجلسة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الشأن العام 2020، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، المنعقدة بمؤسسة دار الهلال بالتعاون مع وزارة الأوقاف، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.وأشار إلى أن رئيس الجمهورية نوه بأن الشباب يمثلون نسبة 65% من المجتمع المصري،